Yaíma Sáez es una camagüeyana de pura cepa, fuerte y segura. Capaz de interpretar lo que se proponga, es una de las voces más potentes en Cuba actualmente. Esta joven, de carácter humilde y jovial, en su corta carrera ha sido merecedora de importantes lauros, como el Premio a la Maestría Artística, el Gran Premio del Concurso Nacional de Canto en 2008, y fue elegida Voz del Año en el Festival Internacional Boleros de Oro 2005, entre otros muchos. Yaima, es sin dudas, una artista de gran talento. Por ello, Radio Cadena Habana regala a sus lectores esta entrevista realizada en los jardines de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC.

Yaima, eres graduada de Cultura Física. ¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte al canto?

La historia es bonita. Estábamos en el último año de la carrera de Cultura Física en el Fajardo de Camagüey y aparecieron los instructores de arte, o ya estaban, porque yo siempre estuve vinculada a alguna manifestación artística. En ese entonces la instructora de arte Irma Sariol estaba haciendo un coro para la graduación del año en el que yo me graduaba. Cuando me hizo la prueba me pregunta: ¿chica pero desde cuando tú cantas? Y yo le respondí: desde ahora que estamos aquí. Sariol me dijo que yo era meso-soprano. En ese momento empezó todo un trabajo, porque yo no quería pararme en el escenario. Digo todo esto porque verdaderamente yo nunca pensé vivir del canto. Más tarde llegó un concurso a Camagüey en 2004-2005 que se llamaba “En busca de talentos”, algo parecido a Sonando en Cuba. Allí gané el primer lugar y, casualmente, uno de los premios de ese concurso era asistir al Festival de Boleros de Camagüey y de La Habana. Ese año, en el Festival de Boleros de Camagüey asistió José Loyola, que en aquel momento era el presidente del evento, y él me ve y me hace una nueva invitación. Ya al estar aquí en La Habana, en el Teatro América, me ve Tomás Morales, después Hugo Leyva, y Luis Carbonell. Ahí pensé que tantas voces no pueden estar equivocadas. Llega el final del 2005 y pensé que debía dedicarme completamente a la música.

¿Cómo ha sido la experiencia de haber cantado junto a importantes figuras de nuestra canción como Omara Portuondo, entre otras?

Me he dado cuenta, sobre todo, que estas personas tan grandes, precisamente su grandeza es ser tan sencillas. Son capaces de guiar a los que ellos creen que tienen un talento y pueden seguir una carrera determinada. La primera vez que fui a la casa de Carbonell vi tanta sencillez. Imagínate yo solo lo veía en la televisión, un hombre que ha guiado a tantas figuras grandes de nuestro país y de otros. Con Omara fue similar. Estas personas pienso que lo mejor que tienen, además de lo artístico y de la historia que han hecho, es la sencillez.

¿Con cuál género musical te sientes más cómoda, con cuál crees que develas toda tu personalidad?

Si respondiera esa pregunta, quizás me limitaría. Yo he querido perfeccionarme en todos los géneros cubanos que pueda representar dignamente. Que pasa, que llegué a La Habana para un Festival de Boleros: primero tuve que quitarme el título de bolerista, eso me limita mucho; después, el registro de contralto, el repertorio que hacía Elena Burke u Omara, las personas me comparan con ellas. O sea, tuve que ir superando eso, para mí aún es un reto. Cuando empecé a cantar era defensora de la trova, de Silvio y Pablo. Pero uno de los que me encontró en el camino me dijo que mi voz servía para defender el género canción. Entonces, empecé con las canciones de Eleonora y Moraima; comencé a identificarme con ellas. Me gusta cantar los temas que yo me los imagine cantando, ya sea trova, feeling, bolero, guaracha. Yo disfruto mucho la “Mazucamba”, como disfruto mucho “Perdóname conciencia”; así como “Libre pecado”, que es un tema que me ha marcado mucho. Son cosas que, pienso, que defienden la cubanía y a la mujer cubana.

¿Cuáles son tus referentes musicales?

Elena obviamente es un puntal. En la actualidad hay pocas intérpretes que tuvieran la capacidad interpretativa de Elena Burke. Tengo otros referentes como Ella Fitzgerald, Sarah Bowden. Son personas que cantan sin gritar, sin mal gusto. Escucho mucha música, la que me gusta y la que no. Escucho mucho porque tengo algo que adolezco que son los estudios musicales. También me nutro mucho de los músicos jóvenes de mi grupo que vienen con las nuevas tendencias.

A pesar de que eres una artista joven, has interpretado temas insignes de la canción cubana ¿Consideras que las nuevas generaciones de músicos sufren de una pérdida de referentes?

Esa es una pregunta interesante y contradictoria. Cuando formé mi grupo quise que fueran muchachos jóvenes y eso me dio la posibilidad de ver lo que salía de la ENA y del ISA. Para no ser absoluta, muchos tienen una ausencia de cultura musical cubana. Saben todo lo que es Beethoven, todos los clásicos internacionales, pero también hay clásicos cubanos, que son los que han hecho los estándares cubanos. Creo que es por la desinformación que existe, también hay mucha indisciplina. Todo está en la disciplina y en cómo se usa el talento, como se proyecta en función de la música. A veces muchos músicos jóvenes se creen que lo saben todo por haber hecho un disco o haber cantado con alguien. A veces los referentes que tienen de músicos cubanos no son los correctos y se fijan en otros de afuera. Los jóvenes cubanos tienen mucho talento pero a veces no saben qué hacer con él.

Hace un tiempo ya que se estrenó tu versión de la “Mazucamba“ ¿Qué te llevó a traer este tema a la actualidad?

La “Mazucamba” es un trabalengua de los años 40 de Orlando de La Rosa. La primera persona que me dijo: ¡tienes que cantar la “Mazucamba”!, fue Luis Carbonell. Yo no la conocía. Encontré la canción y se la di a Efraín Chivàs que era director musical del grupo de Lizt Alfonso que fue el que me acompañó en aquel momento. Él no sabía qué hacer. Pero Carbonell me dijo que cuando la cantara el teatro entero la iba a bailar. Efectivamente, eso ocurrió en el Teatro Mella. Hubo un trabajo muy lindo con la canción porque fue todo el equipo de músicos dando ideas. La “Mazucamba” es una fusión de música caribeña y música cubana. Hay elementos del mambo, de la timba, quería que fuera muy contemporáneo. Ningún tema es viejo, solo hay que trabajarlo. Para el video clip que salió con los muchachos de Bailando en Cuba se hizo una nueva producción musical pensando en el video. Precisamente para que a partir del baile, se proyectara una sabrosura y una sensualidad cubana. Es un tema muy sabroso, es Cuba. Ya perdí el nombre, ahora me llaman la “Mazucamba”.

¿Háblanos de tu experiencia en escenarios internacionales?

Me ha ido bien en el ámbito internacional. No hay mayor satisfacción para una cancionera cubana que tener su agrupación y que esta trabaje en función de lo que eres, que te conozca. He tenido suerte, porque el presidente del Festival Panamanía me invitó junto con mi grupo a participar en un espectáculo en un teatro canadiense cuando los Panamericanos de Toronto, en 2015. A mí no me conocía nadie, y tenía un repertorio grande. Me dio mucha alegría, había gente de todas las nacionalidades que me preguntaban cosas peculiares acerca de mi música. Colombia es otro patio para mí, porque es increíble lo que pasa en ese país con la música cubana. Con Lizt Alfonso tuve la posibilidad de estar en Holanda y Bélgica con el espectáculo llamado Cuba vibra, donde era yo la única cantante. Es otro público el europeo, pero la música cubana es como un pasaporte. También estuve en Miami, ahí compartimos con gente que en algún momento, en los 80 fueron cancioneras importantes, como Annia Linares, Mirtha Medina… La aceptación mía en el publico extranjero, pienso que ha sido positiva y lo que me gusta más de todo es que no he tenido que abandonar lo que hago. He hecho lo que he querido hacer.

¿Qué piensas que te falta por hacer?

Me falta mucho. Trabajar con Lizt fue una experiencia tremenda. Estoy abierta aún más a trabajar en un musical. Trabajar en Amigas fue aleccionador y de un crecimiento artístico tremendo. Lizt es alguien muy perfecta. Me gustaría hacer más de eso, lo mismo aquí en Cuba como en Broadway. Quisiera hacer en algún momento un concierto desde yo como cancionera con temas líricos.

¿A quiénes quisieras agradecer el haberte ayudado?

Hay muchas personas a las que agradecer. He tenido la suerte, aunque las personas hablen de la suerte como un pretexto, de encontrarme con excelentes músicos, artistas y seres humanos tremendos en este camino difícil. Yo me he dejado guiar también porque no soy músico estudiada y eso también me ha hecho escuchar más. Desde los inicios, agradezco a Servando Vásquez, de Camagüey; Irma Sariol, que fue la que me descubrió; Leopoldo Lastre; Hugo Leyva, Tomas Morales; José Ramón Artigas. Seguramente se me queda alguien, pero debo dejar para el final a Luis Carbonell que fue como una albacea en mi carrera. Fue alguien muy importante y lo sigue siendo.

¿En qué proyectos te encuentras actualmente?

Actualmente seguimos defendiendo mi grupo musical. Hemos hecho un trabajo muy bonito desde el disco Identidad con Bis Music, hasta este nuevo disco. Me siento muy contenta porque el nuevo CD, Armonía, muestra una Yaima más evolucionada musicalmente.

Para aquellas personas que aún no tienen el placer de conocerte ¿Cómo te describirías?

Yo creo que soy una mujer en el escenario con una verdad que digo. Así soy.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Me gusta, sobre todo, escuchar mucha música y tener conversaciones con amistades. Hablar mucho. Me gusta resolver cosas que me ayuden en mi profesión, estar constantemente en esa actividad. Empecé a hacer ejercicios para retomar lo que un día fui.

¿Tienes alguna experiencia con el público que quieras compartir?

La gente me da mucho cariño, me dicen que van a verme porque les transmito mucha energía. Los niños por la calle me dicen ¡ahí va la “Mazucamba”!

¿Qué es lo más difícil que has hecho en tu carrera?

Haber estado en Amigas y haber tomado la decisión de hacer un grupo musical. Hay que lidiar con personas muy diferentes. Pero ambas me han dado muchas gratificaciones y son las que más me han exigido.

Por Asalia Gort Peguero

En Video:Yaíma Sáez interpreta “La Mazucamba”