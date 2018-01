Pepe Ordás trovando desde su ventana en Guanabacoa

El trovador cubano Pepe Ordás ha declarado que no se considera un compositor prolífico ni con demasiado oficio, que admira a quienes son capaces de inventarse una historia y convertirla en una buena canción, para concluir afirmando que todo lo que se ha escuchado en sus canciones le ha ocurrido realmente.

En entrevista concedida por este cantautor a Radio Cadena Habana, conocimos otros detalles de su vida artística y algo más.

No hay dudas de que la carrera de Pepe Ordás como músico está estrechamente ligada a la del grupo Guaicán, ¿cómo surge esa agrupación?

El embrión de Guaicán surgió en 1974, eran los años de la fiebre de la música latinoamericana y el grupo primero se llamó Yaguar Malkú (Sangre de cóndor en quechua). Más tarde llegó la necesidad lógica de hacer música cubana y le cambiamos el nombre. Fue entonces que uno de los integrantes del colectivo, David Espinosa, propuso la denominación que nos acompañó por más de veinte años. Así nació Guaicán, que es como le decían los indios cubanos al pez pega.

Usted ha revelado que Guaicán ha sido su mejor escuela, ¿cómo recuerda la presencia de la trovadora Sara González en el grupo?

Si mal no recuerdo fue por el año 1980 que Fran Bejerano, entonces el baterista del grupo de Pablo Milanés, y muy amigo de Sara, me dice que ella andaba buscando una agrupación que la acompañara para grabar su canción “Amor de millones”. Fue así que el inolvidable Fran nos la presentó, hicimos el arreglo, se grabó por primera vez y ella nos planteó continuar trabajando juntos. Fueron 17 años y te aseguro que la mayoría de los números que hice en aquella etapa los pensé para que Sara los cantara. De ahí que muchas de mis propias composiciones no las puedo interpretar porque no sería igual. Sencillamente las posibilidades vocales de Sara González eran ilimitadas.

Pepe, no hay dudas de que muchos de sus temas han tenido gran reconocimiento como Alex, Son para ti, De dónde viene el amor, pero fundamentalmente, como parte del repertorio de otros cantantes. ¿Prefieres perpetuar tu nombre como compositor?

En ese sentido siempre digo que soy un trovador y claro que lo mejor sería ser como Pablo Milanés, Eduardo Sosa o Manuel Argudín, con voces excepcionales. Yo subí al escenario a cantar a insistencia de mis amigos de la trova, pero nunca me he considerado un intérprete. Prefiero que mis canciones las canten quienes sean buenos. Estoy seguro que se escuchan más lindos mis temas en voces con mayores capacidades.

Pepe Ordás es uno de los grandes defensores de la trova cubana, incluso ahora tiene un nuevo espacio en el complejo Enguayabera, en la comunidad capitalina de Alamar para promocionar más ese género musical. ¿Cómo llegó la trova a usted?

Es algo interesante porque los trovadores provienen de una estirpe empírica por tradición y en el caso de los cubanos después han tenido la posibilidad de adquirir conocimientos académicos, pero en mí fue primero la enseñanza musical, la trova vino más tarde y se quedó para siempre.

¿Qué influencias reconoce en su carrera como trovador?

En primerísimo lugar, cuando era muy joven, mi maestro de percusión, Marcos Valcárcel, en el conservatorio Guillermo Tomás, fue el que me mostró un mundo que yo desconocía. Mi peña lleva su nombre porque era un profesor que nos permitió escuchar las canciones de los grandes que iniciaron el género en la Isla: Sindo Garay, Alberto Villalón, Manuel Corona, Graciano Gómez, Tata Villegas, incluso algunas de su propia autoría. Por eso me fue menos difícil entender, años después, la trova. Era un maestro excepcional, al que siempre le estaré muy agradecido. Otras influencias innegables son Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú.

A usted le fue conferido el título de Hijo Predilecto de la villa de Guanabacoa por la Asamblea Municipal de esa localidad habanera. Allí ha vivido siempre, comenzó los estudios como músico y lo aguardan un sábado al mes los seguidores de su peña Marcos Valcárcel. También otras órdenes y méritos nacionales lo reconocen. ¿Cuánto hay de cierto en que no le gusta la fama?

No es exactamente así. Lo cierto es no voy detrás de la popularidad, pero me siento contento cuando me felicitan y agradecen por algunos de mis trabajos. La fama puede ser, por momentos, muy incómoda. Sin embargo, disfruto el privilegio de pararme en cualquier esquina de mi país con tremenda facilidad porque muchas personas no me reconocen. Sé que otros no lo pueden hacer.

Desde hace algunos años dejó de trabajar con el grupo Guaicán, ahora es un trovador en solitario, ¿cuáles son los principales proyectos que actualmente cuentan con su talento?

Mira, como trovador sigo componiendo, pero, ahora me dedico más a algo que siempre me ha gustado, que es hacer música para diferentes medios como el cine, la televisión y en el caso del teatro, trabajo realizando arreglos originales a temas conocidos para obras del grupo Océano de Guanabacoa. También organizo espectáculos artísticos.

Usted ha confesado que un trovador necesita una ventana para cantar, ¿tiene Pepe Ordás alguna ventana especial para inspirarse?

Por supuesto, en Guanabacoa. Desde allí el mundo se abrió para mí y le sigo correspondiendo. Cuba es como la sala de la casa, pero la ventana está en Guanabacoa.

Por Katia Camejo Montpeller.