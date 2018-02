Música e imagen en el teatro de Laura Gil Echenique

«Creo que un dramaturgo escribe un texto soñando una escena. No hay dudas que el sonido y la imagen están presentes como elementos a veces más importantes que la propia palabra». Con tal afirmación nos explicó la joven Laura Gil Echenique su manera de concebir el teatro.

La talentosa creadora dialogó con Radio Cadena Habana y mientras conocíamos sus aciertos y sueños, entendimos que estábamos ante una persona extraordinaria.

Laura, usted ha sido una muchacha inquieta, que a los 23 años obtuvo una mención en la categoría de Teatro en el prestigioso Premio Casa 2016. ¿Qué obra suya tuvo ese reconocimiento?

Para mí ser reconocida fue una sorpresa, pues era la primera vez que enviaba a un concurso tan competitivo porque en él participan escritores de gran valía en todo el continente y nunca pensé que mi obra tendría tantas posibilidades. Pero me alegró saber que a otras personas les interesara este trabajo mío titulado Subasta. Se trata del fruto de una investigación de varios años sobre la figura de la pintora cubana Antonia Eiriz, quien ha marcado mucho la plástica de nuestro país en los últimos tiempos, aunque falleció hace más de dos décadas.

¿Por qué usted escogió el tema de las artes plásticas para su trabajo?

Te aseguro que este estudio ha sido casi una obsesión. Yo me identifico con Antonia, pues las dos crecimos en localidades de la periferia habanera, ella en San Miguel del Padrón y yo en Guanabacoa. Además, estudié escultura en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro antes de comenzar mi carrera de Dramaturgia en el Instituto Superior de Arte. El punto de partida de todos mis textos son las artes visuales y lo mismo ocurrió con este, que asumí como una especie de curaduría de la obra de la reconocida artista. Mi investigación prosigue y ya preparo otra propuesta con la temática de Antonia. Necesito expresar lo que ella ha dejado en mi generación y cuánto puede mostrarnos en el presente a los creadores.

¿Cómo se incorpora lo aprendido de las artes visuales al trabajo de Laura como dramaturga?

Es un hecho que en el arte no hay divisiones establecidas. Somos personas con necesidades de crear y comunicar una visión del mundo. Es eso lo que aparece en mi obra. El teatro es una manifestación que incluye todas las demás, pero que sobre todo necesita de llegar al otro. De ahí que la imagen y las artes visuales estén en cada una de mis palabras. Precisamente así llegué a la figura de Antonia Eiriz cuando yo tenía catorce años de edad y desde entonces su manera de entender el mundo, influyó en mi pensamiento. Ella fue una mujer comprometida con su época y con quienes la rodeaban. Y esa para mí es la esencia del teatro que quiero escribir.

Hemos sabido que su primera incursión en el arte fue la música, ¿cómo recuerda esa etapa?

Estudié siete años en el conservatorio de Guanabacoa. Allí terminé el nivel elemental en la especialidad de oboe. A los profesores y a todo aquel colectivo también le debe mucho la persona que soy hoy. Luego seguí buscando incesantemente cuál era el mejor camino para expresarme. En ese tiempo me acerqué al artista Arturo Montoto, quien me abrió nuevas vías en el pensamiento y me permitió hallar la idea de la representación. De ese modo apareció el teatro como el modo ideal de abordarla.

¿Cuánto de música hay en la obra de Laura Gil Echenique?

No me considero músico, pero es un hecho que lo aprendido en el conservatorio está en mí. No hay manera de concebir alguna de mis piezas de teatro sin el sonido y la imagen. Lo más gratificante para un dramaturgo, al menos, eso creo, es encontrar a ese otro con el que sueño cuando estoy escribiendo.

Por Katia Camejo Montpeller