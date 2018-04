Los jovenes en el Parlamento cubano

Todo lo relacionado con el proceso de constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular representa uno de los temas más próximos a los jóvenes cubanos de hoy. Ellos tienen un elevado protagonismo en las tareas del Parlamento Cubano, como diputados y en las Asambleas Provinciales, como delegados.

En entrevista exclusiva concedida a Radio Cadena Habana, Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y diputado al Parlamento Cubano, afirmó que este es un elemento positivo por los momentos de cambio que se avecinan en el país. Acotó que los jóvenes llevan en sus manos la antorcha de la llama con las ideas de Martí y de Fidel, expresadas cuando el Comandante en Jefe plasmó en su concepto de Revolución: «Cambiar todo lo que debe ser cambiado».

Barnet enfatizó igualmente en la nueva constitución, portadora de cambios necesarios. Al respecto indicó que «hoy tenemos que hacer nuestra Revolución mas integral, universal, no anquilosada. Y en los jóvenes tenemos un apoyo incondicional». Recordó que la identidad cubana no se funda solo con lo heredado del pasado, a ella se le suma la novedad, la originalidad y la creatividad, como parte sustancial de las actuales generaciones de cubanas y cubanos: «Ellas son las que no permitirán jamás el envejecimiento de nuestro proceso social».

El también destacado narrador, poeta y Premio Nacional de Literatura, en su condición de diputado al parlamento cubano, expresó su disposición de ayudar a los jóvenes que integran esas filas, al tiempo que precisó: «La enseñanza está en la práctica, en la propia vida. No se aprende a decretar, a dirigir en un día. Contribuir al desarrollo del país desde la Asamblea Nacional del Poder popular es una responsabilidad solo posible de aprender con el tiempo».

Enfatizó que quienes estuvieron al lado de la Revolución desde los primeros años, conocen de su grandeza por encima de los hombres, una verdad de la cual los jóvenes cubanos tienen conciencia. De igual modo hizo referencia al ideario de Fidel al decir que está cargado de vitalidad y promesas que son las que deben prevalecer en los jóvenes.

Antes de la despedida Miguel Barnet adelantó que pronto la organización que dirige celebrará su onceno congreso, para el cual la Uneac se encuentra inmersa en un proceso de preparación de los jóvenes miembros de la asociación. «Eso evidencia nuestra confianza en las nuevas generaciones: el relevo de la patria, los encargados de asumir los nuevos retos, entre ellos la formación de un Socialismo más renovado y democrático, acorde a los nuevos tiempos

Texto y foto por María Regla Figueroa Evans