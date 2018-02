Los armónicos diálogos de Mayerín Bello

Como música que nos convida a recorrer otros universos, la literatura a través de diversas historias, nos hace pensar y llegar a conclusiones. A la ensayista y profesora Mayerín Bello Valdés este camino le ha permitido entregarse a nuevas pasiones.

El diálogo de la reconocida intelectual con Radio Cadena Habana se mueve entre melodías, pinceles, poemas y aulas universitarias, porque así va ella por la vida, encontrando aquí y allá puntos comunes entre diferentes culturas y épocas.

¿Cuándo supo Mayerín que la literatura era su camino?

Creo que desde muy pequeña era algo que se notaba en mí. Mi vida es bastante común, pero si algo la singulariza es que desde niña me gustaba leer. Mi padre tenía una formación cultural sui generis, que me proporcionó muchas lecturas. Nací en hogar lleno de libros.

Como profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana acumula una rica experiencia. ¿Cómo ha compartido su labor académica con la de literata?

Te aseguro que ambas me apasionan. Me gradué hace poco más de treinta años en la especialidad de Filología y desde entonces me he dedicado a compartir mis conocimientos con las siguientes generaciones de interesados por estas temáticas. El aula me ha obligado a actualizarme continuamente y a conocer las diferentes motivaciones de cada hornada de discípulos. No es un secreto que cada etapa tiene sus propias tendencias y de ellas también es preciso aprender. Por supuesto que se ha tornado complejo llevar mis dos pasiones simultáneamente, pero me siento feliz con lo logrado.

Uno de los mayores reconocimientos de su obra ha sido para los ensayos sobre temas aparentemente alejados por el espacio y el tiempo, ¿cómo se plantea tales cercanías?

La literatura cubana y latinoamericana ha sido el punto de partida en mis estudios. A través de ellas he podido explorar otros mundos, analizar obras y autores de naciones y momentos diversos, con elementos afines a los de otras destacadas figuras de las letras en este continente. He indagado en el pensamiento y el lenguaje de personalidades como los italianos Giovanni Bocaccio y Dante Alighieri, pero también he logrado diálogos, por ejemplo, entre la obra del francés Albert Camus y del cubano Virgilio Piñera.

Una de las posibilidades de acumular tales conocimientos ha sido participar como jurado para valorar las obras de otros intelectuales. ¿Qué aportes considera que le han brindado estas oportunidades?

Enormes, sin dudas. Primero, el hecho mismo de que confíen en mí, también poder compartir criterios con intelectuales de diverso rango, a veces de otros países, es un crecimiento total. Es un privilegio ser escogida para leer a personas que discursan sobre asuntos que van desde la música, las artes plásticas, la poesía, al pensamiento crítico. Mucho más lo es analizar cómo lo hacen con un lenguaje ameno, que denota gran erudición.

¿Además del ensayo ha incursionado en otros géneros literarios?

Me considero una ensayista, no creo que hasta ahora mis intentos en la ficción pueda tomarlos en consideración. Pero si el día tuviera más horas, investigaría más sobre diversos temas y escribiría mayor cantidad de obras. Me he acostumbrado a una dinámica que me permite llevar varias tareas a la vez y parece que no puedo funcionar haciendo una sola cosa.

¿Ahora mismo está preparando algún ensayo?

Siempre, siempre.

Por Katia Camejo Montpeller