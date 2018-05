Leyendas del Son cubano marcan pauta en el panorama musical cubano

Desde la tierra donde el sol calienta más en esta Isla de calor y sabor, llega a La Habana y para el mundo un fenómeno musical anacrónico si se le contrapone a su contexto, pero tan auténtico como sus deseos de rescatar el sabor original del Son. Se trata del Club de los Soneros Dorados, un proyecto fundado por Carlos Sanabia, quien, con la herencia de la trova santiaguera y su vocación nata para componer atrajo a su proyecto a soneros de la talla de Tiburón Morales, Pedrito Calvo, Haila María Mompié y Mayito Rivera.

Sobre las particularidades del proyecto y las propuestas discográficas que están promocionando estuvimos conversando con Sanabia en exclusiva para Radio Cadena Habana.

¿Cómo surge la idea de crear una agrupación de soneros cubanos y de soneros de élite?

La idea surge en Santiago de Cuba, de donde habrás notado que soy, por mi forma de hablar (RISAS). Si no hubiera sido santiaguero, jamás hubiera podido hacer este proyecto. Como todo el mundo sabe, nosotros nacemos con un don especial para poder realizar el son de una manera diferente a como lo hacen en el resto del país. La idea era que varias estrellas del son en Cuba cantaran mis composiciones. Poco a poco fui citándolos a cada uno de ellos para el proyecto y fueron aceptando, porque compartían el mismo sueño mío de hacer realidad este maravilloso proyecto en el que, de nuevo, la música tradicional cubana y el son pudiera hacerse valer a nivel global y se popularizara igualmente a nivel nacional. Comenzamos grabando con Producciones Abdala nuestro primer disco, titulado Historias soneras, que es el disco correspondiente al sello Unicornio. Un fonograma inédito de 18 canciones donde por primera vez se reúnen los más grandes exponentes del son cubano. Es decir, sus más grandes leyendas. El New York Times, incluso antes de que estuviera listo, predijo que debía ser el proyecto discográfico más importante de la música cubana de todos los tiempos. Historias Soneras es un disco básicamente tradicional, tiene incluso un solo tema que lleva piano de los 18 y está compuesto, en su mayoría, por estas grandes estrellas legendarias del son. Ya Pregones dorados, que es el disco que terminamos bajo el sello Egrem, es más actual y está pensado para los bailadores. Con 12 temas interpretados a dúo por las ocho leyendas que participan en el Cuban Golden Club: Mayito Rivera, Pedro Clavo, que es un guarachero, no un sonero como tal pero sí es una leyenda de la música cubana; ese sonero tremendo que es Félix Baloy; Rolando Montero; otro de nuestros grandes soneros legendarios; Carlos Calunga, el cantante que sustituyó a Ibrahím Ferrer en el Buena Vista Social Club, al fallecer éste; el Nene, esa voz tremenda tradicional del son; Tiburón Morales, la más grande de las leyendas tradicionales de estos tiempos y Haila María Mompié que es la única mujer dentro de este proyecto. Por primera vez cantan en dúo y por primera vez están los ocho en un solo disco.

¿Cómo fue el proceso de conformación y selección de los músicos que integrarían el Grupo?

Elegí los músicos que tuvieran real calidad sonera. Es decir, aunque duele decirlo, hay muchas personas que son muy famosos pero no son esos auténticos soneros, que representan la tradición cubana. Traté de elegir a los mejores y de conjugar eso con su aspecto físico, con su personaje. Todos sabemos que cada artista tiene un personaje que se crea en el momento de salir a escena, que puede ser atractivo o no, y eso puede llegar a significar mucho. Entonces busqué a estas leyendas que no solo eran grandes músicos sino también grandes personajes de la música cubana. Con los instrumentistas ocurre lo mismo. Tenemos grandes leyendas, como David Alfaro, fundador del Afro Cuban Old Star, quien es el director musical; Cotó, ese gran tresero cubano que es un fenómeno y una explosión de baile y de alegría arriba de la tarima; Alberto, La Noche, el bongosero de Ibrahim Ferrer, y con 16 años en el del Buena Vista Social Club, al igual que ese timbalero inmenso que es Filiberto Sánchez, la Leyenda del timbal, que estuvo en la orquesta Benny Moré y en la Riverside, y Eduardo Bringues, este muchacho santiaguero de 22 años que es un prodigio en la trompeta.

Cada persona que integra el proyecto tiene sus propios compromisos profesionales ¿Cómo fue la respuesta ante su propuesta de integrar este proyecto?

Ellos tenían el mismo sueño en común conmigo de crear algún grupo que pudiera combatir las tendencias actuales que están opacando el son. No es un secreto para nadie que el son ya no es tan popular en Cuba como lo fue hace algunos años. Incluso también sabemos que el son es más apreciado en el extranjero que en nuestro propio país. Es decir, tenemos una situación en la que muchas veces valoramos más tendencias extranjeras que las nuestras propiamente, más tradicionales y valoradas internacionalmente. El Buena Vista Social Club ha sido el único disco capaz de vender 15 millones de copias solamente en dos años. Entonces, el mundo sobrevalora nuestra música, somos nosotros los que realmente no lo hacemos y ese es el objetivo del Cuban Golden Club, tratar de que el son se vuelva a valorar.

¿Cuándo empezó este proyecto?

Ya vamos para cuatro años de esta idea. Empecé yo solo y después de tres años se ha creado una especie de boom, se han sumado muchas personas importantes a nivel nacional e internacional. Todavía no tenemos el alcance que esperamos, pero sabemos que será mayor porque ya mucha gente nos para en la calle y agradecen este trabajo. Y también ha tenido gran connotación en las redes sociales, en la televisión, la radio y la prensa del mundo entero. Estoy muy contento porque yo realmente amo la tradición cubana.

¿Todos los temas son de su autoría? ¿Cuáles son las temáticas que aparecen reflejadas en ellos?

Sí. Y la temática es la cubanía. Por ejemplo, en Historias soneras, el alma de una tradición, cada canción cuenta la historia de una situación típica cubana. Haila canta un tema que se llama “Marieta y el diablo”, que trata de una campesina que no quería trabajar porque se pasaba el día entero bailando son y cuando llegó al infierno enseñó a bailar este ritmo a los diablitos e hizo una banda sonera y demás… Hay otra muy linda, “La luz del Son”, que es un homenaje a los soneros que ya no están, esos de antaño que yo siento que me han acompañado y me siguen acompañando en esta travesía y nos han ayudado de una forma especial a empujar el proyecto. Y un tema final en el que se articulan todos los soneros: “Cumbancha a la alegría”, donde también se unen por primera vez la Conga de los Hoyos, que es una institución cultural y la Orquesta Sinfónica Nacional, para lograr una sonoridad única.

¿Planes de presentaciones…?

Tenemos planes de lanzar Historias Soneras el 25 de mayo, probablemente en el Gran Teatro de La Habana, en ocasión del veinte aniversario de los estudios Abdala.

¿Su visión sobre este proyecto?

El proyecto comenzó simplemente con el sueño de que estas leyendas cantaran mis canciones y todo ha ido creciendo de una manera inmensa. El primer paso que dimos, sin ni siquiera saberlo, fue recibir una propuesta para presentarnos en un festival muy importante en Colombia, y a partir de ahí empiezan otras invitaciones, como el Milano Latin Festival, entre otros. Entonces comprendimos cómo había crecido el disco y se hizo necesario hacer un proyecto alrededor de su contenido y significado, que no era otra cosa que la más pura tradición de la música cubana.

Por Lilien Trujillo Vitón y Asalia Gort Pequero

En video: The Cuban Golden Club interpreta “El Burro de la Loma”