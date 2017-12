Juan Miguel Más, artífice de Danza Voluminosa

La danza en sus múltiples posibilidades para quienes gustan de esta forma artística ha encontrado en el cubano Juan Miguel Más a un hombre talentoso y capaz, que desde joven emprendió un proyecto peculiar para agrupar a personas que hasta entonces no tenían oportunidad de aprender ballet.

Radio Cadena Habana conversó con este bailarín, coreógrafo y director de la compañía Danza Voluminosa, para conocer sobre el colectivo sui generis que él fundó hace más de veinte años y que continúa llevando su arte a diferentes escenarios.

Miguel, siempre llaman la atención los miembros de Danza Voluminosa por ser personas obesas, algo no esperado en esta expresión artística donde prevalecen las figuras estilizadas en todo el orbe. ¿Por qué decidió crear una compañía con tales peculiaridades?

JMM: Siempre noté que personas obesas como yo, nos sentíamos atraídas por el ballet, pero las exigencias para ingresar a cualquier compañía nos limitaban. Fue así que quise hacer una agrupación donde los que tuvieran estas características pudieran desarrollarse artísticamente a través de la danza. En el año 1996 lancé la convocatoria, a la cual se presentaron muchos individuos, pero solo cinco pudieron ser parte del proyecto, teniendo en cuenta nuestros objetivos.

¿Qué requerimientos exige la compañía Danza Voluminosa a quienes deseen integrarse al proyecto?

JMM: Es algo muy interesante porque la mayoría llega a nosotros intentando buscar un medio para bajar de peso y ese no es el sentido de la compañía. Aquí lo esencial es el deseo de hacer ballet, de lograr un equilibrio físico y mental en cada miembro del colectivo. El trabajo es riguroso porque se debe estudiar arte, danza, proyección escénica, hay que entender la música para interpretarla. La obesidad es una enfermedad y debe tener un tratamiento médico, en el caso de la agrupación que dirijo no tratamos de que alguien baje de peso, nuestra dinámica puede funcionar como terapia, pero somos un proyecto artístico con todo el rigor que eso conlleva.

Sabemos que usted comenzó su carrera como integrante de la compañía Danza Contemporánea de Cuba, ¿desde niño usted se interesó por practicar el ballet?

JMM: Aunque siempre fui obeso, muy pronto descubrí que en la danza era donde me manifestaba mejor. Tenía una creatividad especial para bailar y me decidí por esa profesión. De más está decirle que me costó mucho trabajo hacerme bailarín porque era difícil que me aceptaran con mis características físicas, pero siempre tuve una autoestima muy alta, mi familia me apoyó y desde niño estudié todo lo relacionado con el arte. Yo pasé mucho trabajo para lograr mis propósitos, pero logré ingresar a Danza Contemporánea, donde soy profesor. Mi experiencia personal me llevó a ayudar a todo aquel que tuviera similares empeños.

¿Existen otras agrupaciones de este tipo en nuestro país?

JMM: Danza Voluminosa es el primer proyecto de su tipo en la Isla. Han surgido otras agrupaciones de baile integradas por personas cuyo peso corporal es mayor que el de cualquier bailarín, pero hasta ahora no conozco que alguno tenga como base de su trabajo la danza teatral, como en nuestro caso. En los demás colectivos el baile popular es el que une a los individuos.

¿Cuáles han sido los principales aciertos del colectivo que usted dirige en su trayectoria de más de veinte años?

JMM: Por nuestras peculiaridades no hemos crecido mucho en número de integrantes, solo tenemos cuatro mujeres y dos hombres, pero sí hemos logrado un amplio repertorio, presentaciones en diferentes provincias cubanas e, incluso, en otras naciones. Creo que lo más importante es que tenemos el reconocimiento del público dondequiera que actuamos. Cuidamos nuestra imagen como agrupación, pues expresamos un hecho estético y es que también desde la obesidad hay belleza y forma de expresarse.

¿Alguna recomendación para quienes aún no han decidido integrarse a Danza Voluminosa?

JMM: Es importante tener más de 20 años de edad y estar convencidos de que nos presentamos en el escenario para trasmitirle emociones y sentimientos a los espectadores. Por eso, siempre reitero que quienes quieren pertenecer a este proyecto deben sentirse bailarines. Aunque su cuerpo no se parezca al del bailarín convencional ni el ballet que hacemos es idéntico al tradicional, pero es profesional y es necesario el refinamiento. Nuestros cuerpos puede que no sean los apropiados para el ballet, pero nuestras almas sí lo son.

Radio Cadena Habana agradece a Juan Miguel Más, director de Danza Voluminosa, por esta entrevista y le desea muchos éxitos a él y a su compañía.

Por Katia Camejo Montpeller