El Septeto Nacional Ignacio Piñeiro muy pronto ofrecerá a sus seguidores una nueva producción discográfica con el título Al Bate el Son de Piñeiro, según comentó su productor general, Frank Oropesa, a Radio Cadena Habana (RCH), emisora de la música cubana.

El fonograma está integrado por los títulos: “No juegues con los santos”, “El son de Piñeiro”, “Son Montuno a New York”; “Soliviando en Tumba”; “Bendita Yemayá” y “Candela me llamo yo”. Otros temas musicales son: “Esas no son cubanas”; “Sobre una Rumba una Tumba”, así como la conocida guaracha “Échale Salsita”. En esa nómina están igualmente: “Llora como yo lloré”; “Convergencia”, en la voz del Nene, líder del grupo Son del Nene; “Paralítico”, y “La Timbera Mayor”.

El nuevo CD, licenciado por la casa disquera cubana Bis Music y con la producción ejecutiva de José Manuel García Suárez, es una suerte de homenaje al 90 aniversario de la fundación del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro.

Frank Oropesa, director general del fonograma y del Septeto, dijo a la página web de RCH: «La idea del Cd surgió a partir de una visita a Cuba de Isidro Infante, reconocido pianista y director de la orquesta que acompaña a la salsera puertorriqueña La India».

La conversación con el músico puertorriqueño se sostuvo en la terraza del habanero hotel Lincoln, donde el septeto tiene una peña habitual los viernes en la noche. Allí Isidro sugirió incluir a La India en el CD y la sugerencia prendió porque sería la primera vez que el septeto haría un disco con invitados exclusivamente.

Se incluyeron, además, en la lista, a la cantante peruana Susana Baca, recordada en Cuba por su participación en el tema “Latinoamérica”, junto a Calle 13, y quien interpreta un bolero-son titulado “Bendita Yemayá”; Charlie Aponte, ex cantante del Gran Combo de Puerto Rico; Pedrito Martínez, percusionista cubano residente en el extranjero, y Melena Francis Valdes, afamada conguera cubano-americana y primera fémina que grabó percusión con el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro.

Los invitados por la parte cubana son: Mandi Cantero, una de las voces líderes de la orquesta cubana Los Van Van; cantantes de la agrupación de rumba Timbalaye, y Yulaisi Miranda, ganadora del concurso de canto Sonando en Cuba, en su segunda edición.

Frank Oropesa indicó, además, que todos los intérpretes que se previeron no pudieron estar en este disco, unos por cuestiones de trabajo y otros, como Gilberto Santa Rosa y Andy Montañés, por el evento climatológico que azotó su país recientemente y que retrasó las grabaciones. En el caso del cantante panameño, Rubén Blades, está de gira promocional. De cualquier manera, aseguró Oropesa, todos ellos quedan para un próximo CD.

Por el momento, concluyó Oropesa, Al Bate el Son de Piñeiro saldrá a la palestra pública en mayo próximo y esperamos una vez más cumpla con las expectativas de ese público cubano y foráneo admirador de la música del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro desde sus inicios, por representar lo verdaderamente auténtico de la música cubana.

Por María Regla Figueroa Evans