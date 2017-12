Agustín Villafaña tiene un músico dormido dentro

Expresar el arte desde diferentes manifestaciones ha sido una constante en la prolífica vida de Agustín Villafaña, a quien es difícil definir con otra palabra que no sea creador.

Aún en medio de sus múltiples proyectos, este virtuoso cubano accedió a dialogar con Radio Cadena Habana, para acercarnos a su existencia laboriosa y a su modo peculiar de concebir la cubanía.

Hemos sabido que desde edades muy tempranas era notable su sensibilidad para interpretar la realidad y convertirla en arte. ¿Cómo recuerda sus comienzos como creador?

A.V: El arte siempre estuvo en mí y hubo mucha lucha para encausarme en alguna expresión. Imagínate que me gustaba la música y también escribir literatura, pero nadie dudaba de mi talento en la plástica. Comencé a estudiar la pintura desde el nivel elemental hasta que debí decidir qué hacer. Fue entonces que matriculé en una academia provincial en Santiago de Cuba y siempre reconozco que gracias a la enseñanza artística revolucionaria, personas como yo, provenientes de hogares muy humildes y de zonas intrincadas, pudimos instruirnos y desarrollar todas nuestras potencialidades. Más tarde fue el encuentro con La Habana y con la Escuela Nacional de Arte, esa maravilla creada por Fidel para que todos los que tuviéramos algún talento artístico recibiéramos clases de los mejores profesionales de este país. Mi aprendizaje estuvo permeado, asimismo, por la fuerza y la rebeldía de mis ancestros y eso ha hecho que yo al crear no me encierre en un material, un género o un soporte específico, me apasiona la experimentación en todo lo que me propongo.

¿Cuándo fue que Agustín Villafaña entendió que ya su obra tenía el mérito necesario para ser comparado con sus profesores?

A.V: La vida me fue estimulando, recibí varios premios. Creé grupos de trabajo importantes para la cerámica latinoamericana como Terracota 4. Yo era parte de un movimiento que se gestaba en Cuba para alcanzar un artista de nuevo tipo. La idea era promover la cultura nacional, hurgar en las raíces, encontrar en cada territorio a quienes tenían potencialidades creativas para trabajar unidos en proyectos comunitarios. Es por eso que una vez que logré un título, también me empeñé en impartir a otros mis conocimientos.

No hay dudas de que es esencial la cerámica en su carrera.

A.V: Considero que fui de los que pudo interpretar desde otra posición el desarrollo de la cerámica. No solo en la fundación de grupos importantes de esta manifestación plástica, también en la concepción de ésta como arte mayor y de darle una visualidad renovadora. No puedo referirme a esta parte de mi vida sin mencionar a la Isla de la Juventud, donde fui como un conquistador con ideas de hacer cambios y resulté totalmente conquistado. Allí aprendí de otras personas que tenían sus propias experiencias, logré mis mejores amigos, inclusive, me enamoré.

Luego Villafaña y su obra retornaron a La Habana. ¿Cuáles han sido esos otros momentos trascendentales en su trayectoria?

A.V: Yo venía con la idea de abrir nuevas perspectivas y empecé a soñar en otras proyecciones a partir, además, de encuentros con el Comandante en Jefe Fidel Castro y artistas de la UNEAC. Una de esas creaciones fue el Proyecto Yeti en el municipio de Playa, que se encuentra en Calle 13 entre 44 y 46, en el barrio de Miramar. Hoy ha crecido y ya pertenece al movimiento de la plástica en la ciudad. Allí hay un estudio-galería donde se imparten talleres de pintura, cerámica, grabado, dibujo, fotografía, diseño, entre otras materias, desde lo elemental hasta la especialización. Y ahora estoy conformando un nuevo colectivo de cerámica, que se llamará Calle 13. Ha sido la vía para orientar a personas de varias generaciones y de diversas procedencias en estas temáticas.

¿Cuánto de la música que tanto le gusta lo acompaña en cada nuevo empeño?

A.V: Te diría que todo. Tengo un músico dormido dentro. Empecé a estudiar trompeta, era una tradición familiar este instrumento, pero luego lo dejé y, como te decía, me decidí por las artes plásticas. Pero lo más importante es que estamos en un país que es musical y la plástica tiene mucho de música. Yo repito lo que dice un dicho santiaguero: Aquí cualquiera toca.

Y así, con el ritmo que Agustín Villafaña le imprime a cada una de sus creaciones, concluimos nuestro diálogo, el cual le agradecemos, mientras le deseamos mucha salud y nuevos éxitos.

Por Katia Camejo Montpeller