El Premio Nacional de Música 2017 lo recibió José Luis Cortes, El Tosco, en un gran concierto en el patio del Museo de Bellas Artes, con la orquesta que él dirige, NG La Banda, y muchos invitados que subieron al escenario para improvisar junto al maestro, a los que él llamó sus hermanos de la música bailable cubana.

Al concluir el concierto y departir con la prensa cubana el célebre músico afirmó sentirse muy contento con este reconocimiento y señaló que hay muchas personas que lo merecen. En su caso particular lo hace sentirse más fuerte y con más acicate para continuar trabajando; es por esa razón que ya se organiza una gira por todos los barrios de La Habana y otras presentaciones en el Teatro América y en La Piragua.

Los asistentes al concierto celebramos de esta manera que el flautista y pedagogo José Luis Cortés, artísticamente conocido como El Tosco, recibiera el Premio Nacional de Música 2017, como un justo reconocimiento a su rica trayectoria y aportes a la cultura del país.

Para mí este premio me lo da el pueblo, y en mis 47 años de vida artística, he tenido la oportunidad de participar con los grandes de la música cubana, algunos están y otros no, pero su legado sigue en mi corazón y mientras la salud me lo permita y el pueblo quiera habrá Tosco para rato. Para todos los oyentes de Radio Cadena Habana, contentísimo del Premio Nacional de Música 2017 y no los voy a traicionar, siempre habrá Tosco haciendo cosas nuevas, indagando en la música popular bailable cubana para que no muera y la montaña de la música popular se mantenga erguida y concisa.