Girón: una epopeya, un pueblo y un líder

El Comandante en Jefe Fidel Castro siempre estuvo al frente de su pueblo, en la primera línea de combate, bajo el fuego, la amenaza, el peligro. En el año 2006, el líder de la Revolución cubana rememoró a esta reportera los sucesos de Girón, repasó cada detalle del complejo escenario de abril de 1961.

Ellos desembarcaron en la madrugada del 17, a mí me avisan, y cosa rara me había acostado temprano ese día, había dormido una hora ya y cerca de las dos me despiertan que están desembarcando por Playa Larga. Claro, era un lugar lógico, la duda nuestra era si desembarcaban todos juntos por un solo punto, o lo hacían desde diferentes lugares. Hubiese sido más inteligente eso, pero ellos eran académicos y nosotros éramos guerrilleros, y hay una gran diferencia, el académico sigue por ahí que no hay quien lo cambie, y el guerrillero inventa cosas y hace cosas, mucho más si eran guerrilleros como nosotros que siempre estuvimos en desventaja.

Llamamos a la Escuela de Milicias de Matanzas, a Fernández, y le dije busca camiones y parte inmediatamente esta madrugada hacia Girón. Veía que era un lugar que tal vez escogieran porque era muy fácil de defender el contraataque.

Persistente, sagaz, visionario, líder excepcional, así califica a Fidel durante la epopeya de Girón, José Ramón Fernández: «Me indicó que se estaba produciendo un desembarco, que me dirigiera a Matanzas, y que al frente de la Escuela marcháramos a combatir ese desembarco». Y Fidel añadió: «No te preocupes por levantar la escuela, yo llamo allá para avisar para que esté preparada cuando tú llegues».

Fidel, con voz pausada rememora:

Llegamos allí, yo llegué hasta donde estaba Fernández, ellos estaban atacando con disparos de cañón, y tal vez cañones de tanques, y tan pronto llegó una compañía de tanques que estaban llegando al anochecer, ya a esa hora lanzamos el primer ataque. Una compañía de infantería y una compañía de tanques avanzaron rápido, de noche, por la carretera, de tal modo que uno de los tanques llegó hasta una trinchera, era una bifurcación, un camino para acá y entrada para la playa. Y ese tanque que lo vi yo, con un compañero destacado, llegó y cayó sobre la trinchera de ellos.

En opinión de José Ramón Fernández «el momento más tenso fue entre las dos y las tres de la tarde del día 19, veo a dos destructores norteamericanos, que escoltaban y protegían la flota mercenaria, que en ese momento se mueven hacia la costa y penetran en nuestras aguas jurisdiccionales».

Pero los planes de la CIA, el Pentágono y la Casa Blanca fueron aniquilados por un valeroso pueblo y la conducción excepcional de su líder. Así lo confirma el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de ejército Raúl Castro Ruz: «¿Qué opinión me merece ese pueblo? ese pueblo tuvo un gran dirigente, pero el actor principal de toda esta proeza fue el pueblo».

Cincuenta y siete años después de la victoria en Playa Girón, los cubanos no olvidamos la emblemática imagen de Fidel saltando de un tanque como símbolo de la contundente victoria frente a la invasión mercenaria, desafiando las amenazas y el peligro junto a su valeroso pueblo.

Por Angélica Paredes López (Radio Rabelde)