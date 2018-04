Luego de varios años de experimentaciones sonoras que los alejaron de su estilo y ritmo original, La Charanga Habanera vuelve a sus raíces con el disco Subiendo la parada, que acaba de ser grabado bajo el sello discográfico de la Egrem. Sobre lo que trae este disco y sus pretensiones, tuvimos la exclusiva para Radio Cadena Habana, con David Calzado, director de la popular orquesta que sobrepasa los 20 años de éxitos en la escena musical cubana:

—Hacía dos años que no grabábamos. El disco de 2016, Vivito y coleando, fue un CD que no se grabó en estudio, sino canción por canción en diferentes momentos y estudios; y cuando tuve 10 o 12 hechas, entonces decidí conformar un disco que al final salió bonito, tanto que fue nominado a los Grammy 2016. Pero la verdad, no fue un disco hecho como siempre, donde nos metemos a un proceso de ensayo durante dos meses, preparamos el repertorio, vamos al estudio y grabamos de una sola vez los 11 o 13 temas, según lo que decidamos.

»Por lo que hacía ya casi cuatro años que La Charanga no entraba a un estudio a hacer un disco como el que estamos haciendo en este momento, que seguramente mucha gente está esperando, porque es muy charanguero. Se titula Subiendo la parada, y trae precisamente esa intención.

»El espíritu de competencia siempre está, con el respeto a todas las agrupaciones de calidad que hay en Cuba, que gozan de mi respeto y me gustan, pero se sabe que el mundo de la música implica una competencia, con ética y principios, no una competencia sin escrúpulos. Porque de eso se trata, de ver quién llega primero a la cima. Nosotros hemos estado muchas veces y mucho tiempo en la cima y como es lógico, en 30 años hay momentos más pico y otro más suave. Lo que buscamos con este disco es tocar el pico nuevamente.

»Subiendo la parada es un disco muy bailable, muy charanguero. Grabado con todos los instrumentos totalmente en vivo y no utilizando las máquinas como hemos hecho en otros momentos. Creo que la gente va a gozar mucho con él, por lo carismático, porque tiene eso que caracteriza muchísimo a los cubanos, los dicharachos, pero yo diría que enmarcado en estos tiempos. Porque hay gente que me pregunta por qué no hago las cosas que hacia hace 20 años. Pero la cuestión es que las cosas y los tiempos cambian, las intenciones, las ideas, los públicos también, y uno tiene que dar un poco de lo que la gente quiere escuchar, sin perder la esencia de La Charanga Habanera.

»Esto es un disco con el que tenemos mucha emoción e ilusión y del que esperamos sea un gran éxito. Empezaremos a promocionar poquito a poco las canciones, ya tiramos una a la radio hace poco, que se titula, “Si la cabeza”. Después vendrá el tema que da título al CD, en el que, dicho sea de paso, canto yo, algo que nunca quiero hacer pero los muchachos me obligan. (RISAS)

»Habrá cinco videos clip de alta gama con directores como Alfredo Uretra y Josef Ross, entre otros que escogeremos para tener diferentes propuestas. En estos tiempos es bueno graficar casi todo, pues la gente lo agradece mucho más».

¿Tienen invitados en el disco?

Solamente hemos invitado a una cantante que es nuevecita de paquete, cuyo nombre es Melani Cap, que interpretara un tema precioso, pensado especialmente para que la gente refresque dentro del disco. Durante los últimos tres años hemos fusionado con mucha gente por lo que esta vez hemos decidido dedicarle el disco a La Charanga como una cosa bien propia. De todas maneras, mientras éste disco va funcionando, vamos a seguir grabando canciones. Una con Jacob Forever, otra con el Micha, pero como algo colateral, fuera del disco, que siempre es bueno tener en el repertorio. La ilusión es grande, porque creemos que habrá canciones aquí que serán un gran éxito.

¿Para cuándo tienen previsto el lanzamiento?

El lanzamiento no lo sé, pero sé que este disco va a estar listo pronto. Ya hicimos la sesión de fotos, con un artista que se llama Eduardo Rodríguez. Una sesión muy charanguera para el proceso del diseño de la portada, porque la idea es subir la parada desde la portada hasta la producción musical. Grabamos una parte, la música, en Perú, otra parte aquí en la Egrem, que es la disquera que nos produce. Esperamos que dentro de muy poco esté listo, masterizado y con la portada lista. No obstante, iremos invadiendo la radio con algunos temas. Y cada dos o tres meses iremos renovando las canciones, aunque hay algunas que duran seis meses.

Aparte de este disco ¿qué otros proyectos tienen?

Tenemos una suerte muy grande que es una demanda internacional abrumadora. Desde diciembre a esta fecha hemos tenido cinco giras (Perú, México, Estados Unidos, Europa), y ahora estos dos meses vamos a intentar resistir un poco y mantenernos en Cuba para cantarle a los cubanos, porque para nosotros ese es el público más lindo, el principal, el que te da la fuerza para cantar. Después de estos meses tendremos otra vez gira a Estados Unidos, Europa en el verano, Japón (siete conciertos en junio), y luego otros cuatro conciertos en México. Tenemos la idea de hacer un mega concierto para el primero de septiembre por el cierre del verano, de conjunto con Habana D’Primera, esperemos que se dé. Y también queremos hacer una gira nacional, estoy esperando a que el disco empiece a caminar, y que nos dé el resultado que esperamos para poder hacer esa gira por Cuba, seguramente en una colaboración entre la Egrem como disquera y Artex, con Clave Cubana que es la agencia que nos representa.

Por Lilien Trujillo y Asalia Gort

En video: La Charanga Habanera en “Si la cabeza”