Concierto de Huberal Herrera en el Oratorio San Felipe Neri

En celebración de los natalicios de Beethoven (245 años), Chopin (205 años) y Lecuona (120 años), este último sábado, el pianista Huberal Herrera (Mayarí, 1929), ofreció un hermoso concierto, conformado por obras de estos tres grandes autores, en el Oratorio San Felipe Neri (Aguiar y Obrapía, La Habana Vieja).

“La Sonata en Do sostenido menor Op. 27 No. 2”, de Ludwig von Beethoven, abrió el programa, mientras que el “Nocturno en Do sostenido menor”, de Fréderick Chopin, tuvo su primera audición en Cuba.

De Ernesto Lecuona, Huberal interpretó la pieza “Preludio en la noche”, así como las romanzas “Rosa la china” y “María la O”, asimismo, hizo gala de toda su habilidad artística, en la interpretación de “El cisne” (Estudio para la mano izquierda sola).

Fuera de programa, el Maestro Huberal cerró la audición con las interpretaciones de “Ahí viene el chin”, de Lecuona, y un nocturno de Chopin, conocido, popularmente, como “To love again”.

Tanto en nuestro país, como en el extranjero, el excelente `pianista y compositor ha estrenado obras de Carlos Fariñas, Héctor Angulo, Félix Guerrero y Juan Piñera, entre otros autores.

Miembro fundador de la Uneac (Unión de Escritores y Artistas de Cuba), Huberal Herrera posee, entre otras, la distinción Por la Cultura Nacional.

El Concierto se filmó íntegramente. Imágenes de éste y sus preparativos, serán incorporadas a un documental que, sobre el pianista, está preparando un equipo encabezado por el realizador José Galiño.

Por Jorge Calderón González