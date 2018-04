Cuba no aceptará amenazas ni chantajes del gobierno de Estados Unidos

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla destacó los lazos de nuestro país con Perú, en especial la solidaridad de la Isla en época de desastres naturales. “Sabemos que el pueblo peruano repudia las agresiones contra Cuba de los últimos días”, dijo.

Nuestra América, martiana y bolivariana, conjunto de naciones del río Bravo a la Patagonia, sigue siendo saqueada y vilipendiada por el imperialismo estadounidense que invoca la Doctrina Monroe para su dominación en nuestros territorio, añade.

Hay una larga historia de rapaz expoliación de nuestros recursos, dijo. Hoy existe el peligro del retorno al uso de la fuerza y las medidas coercitivas unilaterales e incluso de golpes Militares cruentos.

No debe subestimarse la gravedad de la declaración de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria de la superpotencia de los Estados Unidos, dijo Rodríguez Parrilla, tras destacar que la ausencia del presidente Nicolás Maduro es una “afrenta contra América Latina” y un paso de retroceso de Washington.

Cuba ratifica su solidaridad con Venezuela y desea éxitos a la próxima elección en Venezuela. El canciller cubano invoca la declaración de América Latina como zona de paz, firmada por todos los presidentes de la región en la Cumbre de la CELAC en La Habana en el 2014.

Recuerda que Cuba condenó el ataque perpetrado por Estados Unidos y algunos aliados de la OTAN contra Siria. Dijo que la acción era unilateral y sin estar basada en evidencias.

Señaló que la actuación de Estados Unidos es una violación a las normas internacionales que agudizará el conflicto en la región. Expresó que Cuba rechaza el uso de armas químicas por “cualquier actor y en cualquier circunstancia”.

“América Latina es la región con la más desigual distribución de la riqueza”, dijo Rodríguez Parrilla. “Carecen los pueblos de acceso equitativo a la salud, empleo, saneamiento y electricidad y el agua potable”. “Solo avanzaremos mediante la integración en medio de la diversidad que condujo a la creación de la CELAC” Hechos recientes demuestran que la OEA, en especial su Secretario General, Luis Almagro, son meros instrumentos de los Estados Unidos, denunció el diplomático cubano. Añadió que sus acciones buscan restaurar a escala continental el “neoliberalismo salvaje” y su utiliza la lucha contra la corrupción como un “arma política”. Indicó que en el caso de Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es un preso político y demandó su liberación.

En las campañas electorales no hay límites éticos y se promueve el odio, la calumnia, el racismo y la xenofobia, dijo Rodríguez Parrilla en referencia a los Estados Unidos, al tiempo que denunció los intentos de construir muros en sus fronteras.

¿De qué democracia y valores se habla aquí?, se preguntó el diplomático cubano, “Los de Lincoln y Martin Luther King” o los del “extremista conservador que gobierna hoy en los Estados Unidos”.

Cuba no aceptará chantajes de los estados unidos, no desea la confrontación, pero no negociará ni cederá uno solo de sus principios, aseguró, tras resaltar el sacrificio del pueblo cubano para ganarse ese derecho.

El bloqueo se endurece y afecta a nuestro pueblo, pero crece también el aislamiento del gobierno estadounidense en el mundo, en su sociedad y en la población de origen cubano a esa política fracasada.

Tienen total descrédito los argumentos para reducir el personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, apuntó Rodríguez Parrilla.

Respecto al próximo proceso eleccionario del 19 de abril en Cuba, manifestó que las jóvenes generaciones junto al Partido Comunista de Cuba, celebrará la victoria frente a la agresión mercenaria de Playa Girón.

Tomado de Radio Rebelde.