Carlos Manuel de Céspedes: la Marcha de Manzanillo y otros cantares

El 27 de febrero de 1874, a media mañana, se sintió la presencia del enemigo en los montes aledaños a la finca San Lorenzo, asentamiento poblacional de la Sierra Maestra, en la región oriental del país.

Allí, en desigual combate, prácticamente abandonado al infortunio, cayó Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria.

Murió, como describió José Martí, «disparando sus últimas balas contra el enemigo, con la mano que acaba de escribir sobre una mesa rústica versos de tema sublime».

En esta breve pincelada martiana se reflejan dos facetas humanas del iniciador de la gesta independentista cubana: el combatiente y el poeta.

«Una traición llevó hasta aquel lugar a los que le perseguían y buscaban en él la prenda preciosa», afirmó el doctor Eusebio Leal.

Curiosamente, Céspedes se adelantó a los sucesos, y en uno de sus poemas (‟Los traidores‟,1868) les fustigo, privándoles del derecho de llamarse cubanos, ya que «(…)tales villanos, (…) no han sido de la patria mía».

No extraña que en el fragor del combate el patricio escribiera versos. Las musas le acompañaron siempre desde época temprana y en cosecha poética aparecen títulos como “La Conchita”, ” Amor callado”, ” Leonor”, “Mi deseo”, “En el río” y “Al Cauto”, entre otros.

Su afición por la poesía y la música le permitió estar presente en la creación de esta joya patrimonial de la música cubana, ‟La Bayamesa‟, autoría que compartió con José Fornaris y Francisco Castillo Moreno

Esas aficiones compulsaron al padre fundador a escribir dos marchas o himnos para la causa independentista que prácticamente son desconocidas en el presente.

En los días previos al alzamiento del 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes compuso la ‟Marcha a Manzanillo ‟, para ser interpretada en el asalto y toma de esa localidad, momento propicio para soliviantar, al calor del júbilo y la victoria popular, el espíritu público de los pobladores.

En el canto se convocó a los manzanilleros a blandir el machete y se llamó a luchar por la «¡Libertad! santo nombre que impera/ Las almas nobles a noble hazaña/ Haz tú que Cuba venza la España/ Con sólo el grito de libertad».

Finalmente, Céspedes desistió del ataque a Manzanillo y la marcha compuesta días atrás no correspondía ahora al lugar ni a los hombres, que unos días más tarde tomaron la ciudad de Bayamo.

Pero no desistió el patriota a quien Martí llamó «hombre de mármol» y en la propia villa bayamesa, lleno de ardor y exaltación patriótica y con la mente puesta en la futura República en Armas, escribió ‟Himno Republicano‟.

Esta vez se amplifica la convocatoria a la batalla, a tenor con las nuevas circunstancias y la estrategia de generalizar la lucha. Esos versos claman por el concurso de todos: «¡A las armas, valientes cubanos!/ ¡Despertad! Ya retumba el cañón,/ y a los golpes del rudo machete/ brame herido el hispano león».

Pero esta marcha guerrera tampoco se popularizó, porque los bayameses ya habían abrazado el himno compuesto por Perucho Figueredo e interpretado por un inmenso coro de pueblo en la toma de Bayamo, el 20 de octubre de 1868.

Las composiciones permanecieron en el olvido durante más de un siglo, hasta que fueron musicalizadas por autores manzanilleros para ser utilizadas en actos y ceremonias en esa ciudad,

No lograr que ninguno de sus dos himnos captaran la atención de los cubanos de su época, no demeritan un ápice, sino que ensalzan, las glorias de aquel hombre, que al decir de Martí «(…) no fue más grande cuando proclamó a su patria libre, sino cuando reunió sus siervos, y los llamó a sus brazos como hermanos».

Por Pedro Norat Soto