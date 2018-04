Embajador cubano en Cumbre de Perú: No vamos a hablar con terroristas y mercenarios

El embajador cubano Juan Antonio Fernández denunció en el Foro de la Sociedad Civil que “Cuba no va a aceptar la presencia de mercenarios, la sociedad civil cubana es la que está ahí, nuestras glorias deportivas, científicos, jóvenes, hombres y mujeres de pueblo, las iglesias y la espiritualidad cubana, los que enfrentan el bloqueo. La sociedad civil cubana no es la que se hospeda en lujosos hoteles o comparten con terroristas. Ellos escogieron el circo de la payasadas”.

“No aceptaremos participación de supuesta red de jóvenes que son mercenarios al servicio de potencia extranjera disfrazados de sociedad civil”.

No nos van a imponer diálogo con terrorista, dice y muestra foto de uno de los contrarrevolucionarios presentes sonriente junto al reconocido terrorista Luis Posada Carriles.

“No vamos a hablar con terroristas y mercenarios. ¡A Cuba se respeta! ¡Con Cuba no se metan!”

“El proceso de aprobación y acreditación que aún está en curso es crucial para el diálogo y el respeto. La credibilidad del foro está intrínsecamente vinculada a la calidad de sus participantes y al debate de los temas para el que se nos convoca. Sin politización y la ofensiva presencia de usurpadores camuflados de Sociedad Civil. Ante Usted denuncié claramente la composición de la coalición 26 que actúa a nombre de la llamada Voz Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia asueldo enmascarada de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Con una agenda política de provocaciones y subversiones”.

Mis palabras no fueron atendidas o no fueron escuchadas. Todo estaba dicho ahí, es curioso que aquí se hable de respeto y espíritu dialogante cuando está ausente un país de nuestra América. Cuando no está la Venezuela Bolivariana y chavista. No se puede trabajar con doble rasero, si hablamos de democracia, diálogo y participación, tenemos que estar todos. Cuba no va aceptar la presencia de mercenarios al servicio de una potencia extranjera disfrazados de sociedad civil.

La Sociedad Civil de Cuba digna y con decoro es esta que se expresa ahí, es la Cuba blanca, negra y mestiza. Son los que viven en nuestras calles y en nuestros barrios. Son los que sueñan y los que enfrentan los obstáculos cotidianos y las carencias que nos impone el criminal bloqueo de los Estados Unidos. Aquí están nuestras glorias deportivas, nuestros intelectuales, inminentes científicos, nuestros jóvenes, hombres y mujeres de pueblo, las iglesias y toda la espiritualidad cubana. Esta es la voz del pueblo, esa es la voz de la Sociedad Civil.

Ustedes en la OEA, presidieron a los socios delincuentes y seudo disidentes, los mercenarios del imperio que se hospedan en lujosos hoteles y hacen oposición desde los aeropuertos entre cocteles de margaritas y piñas coladas. Son los que sin pudor alguno se exhiben con terroristas y corruptos. Ustedes escogieron al público de las payasadas. Nosotros no los vamos a legitimar, no nos pueden imponer el terror.

Tomado de Cubadebate.