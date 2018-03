Acaba de votar Fidel

Esa frase era dicha en cualquier lugar del archipiélago cubano, cuando Fidel Castro Ruz ejercía su derecho al voto en el Colegio Electoral número uno de la circunscripción 13 en el habanero municipio de Plaza de la Revolución.

Como un ciudadano más presentaba el carné de identidad a los integrantes de la mesa electoral, que verificaba sus datos, le entregaban la boleta, entraba al cubículo acortinado y salía a depositarla en la urna, escoltada por una niña y un niño de la enseñanza primaria.

La televisión y los fotografos no dejaban escapar un solo detalle de la presencia del líder histórico de la Revolución Cubana.

De inmediato dialogaba con los periodistas sobre la trasparencia y la democracia popular del proceso electoral cubano, que nada tenía que ver con los teje y maneje de los fraudulentos comicios de antaño.

En Cuba, desde una punta a la otra, la población era testigo de ese momento histórico.

Siempre fuera del colegio una concentración de vecinos esperaba la salida del gigante barbudo, del hombre de verdeolivo que desde el alba de 1959 cambió el destino de Cuba y el mundo.

¡Fidel, Fidel, Fidel!, exclamaba la multitud, mientras él indagaba a que hora se habían levantado para realizar el voto y explicándoles con la prestancia que le caracterizaba la claridad y honestidad de las elecciones en Cuba.

Comentaba sobre la esencia e importancia para la comunidad de su delegado en la Asamblea Provincial del Poder Popular, y la función cotidiana del Diputado para atender a sus electores.

La provincia de Matanzas fue piloto para la instauración de las populares asambleas municipales de gobierno. Durante el acto por la efeméride del 26 de julio en 1974, Fidel Castro Ruz, dijo:

Las elecciones que acaban de tener lugar en Matanzas han sido las más puras en la historia de nuestro país: elecciones sin componendas, sin fraudes, sin demagogia, sin politiquería.Nadie tuvo necesidad de aspirar, porque no fueron las aspiraciones personales las que determinaron la nominación de un candidato sino las aspiraciones colectivas.

Sin campañas electorales, porque la campaña electoral aquí es la propia vida del hombre, nominado por el pueblo; su campaña electoral es su propia biografía, su conducta a lo largo de su vida, y su página de servicios a la patria.

El 15 de marzo de 1993, el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, expresó a la prensa:

Es una fortuna el método este que estamos usando, que es incomparablemente más democrático que el método del pluripartidismo y es la aplicación de un concepto muy revolucionario en materia de democracia: el concepto de que el pueblo postula y el pueblo elige.

Acerca del papel del Diputado de la comunidad sentenció:

Un diputado debe hacer todo lo que pueda por su país en cualquier parte donde se encuentre, no puede volverse sectario, pensar únicamente en su distrito; pero el diputado debe hacer todo lo que pueda por su distrito, y cuando no pueda hacer nada, hablar con los electores cada vez que pueda y explicarles qué se hace y qué no se hace, qué puede hacerse y qué no puede hacerse. Constantemente hay que estar dando explicaciones.

Sin duda este domingo 11 de marzo de 2018, Fidel Alejandro Castro Ruz estará en cada colegio de la nación.

Acudiendo al realismo mágico de su amigo Gabriel García Márquez, le veremos asistir al colegio 1 de la circunscripción 13 del municipio Plaza de la Revolución, como uno más de ese pueblo que amó hasta el minuto final de su fructifera existencia.

Y frente al televisor de una casa familiar una imaginaria anciana dirá con desbordada alegría: ¡Acaba de votar Fidel!

Por Francisco Martínez Chao.