Un nombre musical, un ícono de la música cubana

Amadeo nació en Francia en 1900. Su madre, pianista cubana casada con un español de apellido Roldán, lo puso en contacto con ese instrumento desde muy temprana edad; convirtiéndose ―como él mismo en una ocasión― en la impulsora de su amor por esta manifestación artística.

Amor que cultivado, procuró grandes aportes a la música cubana. A él le debemos la inserción de instrumentos afrocubanos a la música sinfónica cubana, no como simple acompañamiento, sino como elemento protagónico y constructivo de la obra musical. A él, el pianista, compositor y director de orquesta Amadeo Roldán, se le debe también la primicia de representar gráficamente los ritmos propios de esos instrumentos de percusión con todas sus posibilidades técnicas.

A sus 16 años compuso “Suite en sol mayor”, una de sus primeras obras. Y solo un año después recibió el premio Sarasate en la categoría de violín, galardón con el que se agenció una plaza en la famosa Orquesta Filarmónica de Madrid, de violinista y así como una gira de conciertos por varias ciudades españolas.

Una vez en Cuba, el músico maduró mucho más su carrera como compositor e intérprete, y nacieron obras como “Tres pequeños poemas” (1926), “La Rebambaramba” (1928), “El Milagro de Anaquillé” (1929) y luego sus “Rítmicas” (1930), que consolidaron su sensibilidad criolla y apego por este género musical dentro del territorio cubano.

La pedagogía fue otra arista de su carrera musical que comenzó igualmente desde bien joven, desplegando una amplia actividad en varias orquestas de la capital, que encontró cauce en la Orquesta Sinfónica de La Habana, bajo la batuta del maestro Gonzalo Roig.

No podía ser de otra forma. Como no debió haber sido que la muerte tomara partido a una edad tan temprana de su existencia. Pues el 2 de marzo de 1939, sin tiempo de completar sus dos décadas, llegó al final de sus días. Pero valieron tanto estos que hoy su nombre, tan musical, no pueda pasar inadvertido para ningún cubano.

Radio Cadena Habana rinde homenaje a este icono de la música cubana.

Por Lilien Trujillo Vitón