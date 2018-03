Eduardo Ramos: un laboratorio musical viviente

Hace apenas unas horas despedimos a Eduardo Ramos Montes, destacado compositor, arreglista, contrabajista y guitarrista.

Desde el viernes último, el autor de clásicos de la música cubana que testimoniaron una época vital y heroica de la Revolución Cubana, inició una nueva aventura: la de sobrevivir después de la muerte.

La tarea antedicha quizás no le resulte tan difícil, porque, como apuntó Silvio Rodriguez en su blog Segunda cita, Eduardo Ramos «tiene residencia en el infinito parque de diversiones de la música».

Aún se recuerda su visita a la revista informativa Mirador de La Habana, de esta planta radial, a principios de 2012. En esa comparecencia Ramos conversó sobre sus inicios en la música, sus actuaciones junto al influyente grupo Sonorama 6, los momentos fundacionales del Movimiento de la Nueva Trova, su incorporación al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC (GESI), el trabajo como director artístico del grupo de Pablo Milanés y sus presentaciones junto a músicos foráneos, como el catalán Joan Manuel Serrat, el brasileño Chico Buarque de Hollanda y la argentina Mercedes Sosa. Sobre este fructífero intercambio el autor de canciones que no se borraran nunca de la memoria musical cubana, expresó: «Trabajar con músicos tan profesionales y con variadas concepciones estéticas me enriqueció artísticamente».

También calificó como un privilegio inconmensurable estar al lado de Leo Brower en el GESI. Al respecto dijo: «Junto a él aprendí más que diez años de estudios académicos.

El cantautor Silvio Rodríguez recordó la experiencia compartida durante esos años, en la nota que escribió para su último disco, con fecha 8 de enero de este propio año 2018:

Eduardo ya escribía canciones con unas armonías muy particulares y llegó a desarrollar uno de esos estilos tan peculiares que son únicos. Sus temas me fascinaban, tenían unas atmósferas oscuras, con giros armónicos y melódicos inhabituales, y estoy seguro de que, en aquellos años en que yo me formaba, me sirvió de mucho la honestidad de un autor como él, para completar mi conciencia exigente respecto al arte de la canción.