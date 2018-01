Resumen del Festival Internacional Jazz Plaza 2018

No es nada fácil hacer un resumen de las seis jornadas del festival de jazz, en el que participaron músicos de América Latina, los Estados Unidos, Europa, Asia y hasta Australia. Las agrupaciones llegaron al medio centenar y, de Cuba los participantes son incontables.

El músico que abrió la fiesta fue Bobby Carcassés, el showman que ideó el festival hace 38 años en la Casa de la Cultura de Plaza, en El Vedado. Bobby preparó todo un espectáculo con ballet incluido, unido a músicos que desfilaron en otros tiempos por su grupo.

Uno de las llaves de oro del festival es Chucho Valdés, que en esta ocasión presentó a algunos de sus hijos en el concierto. Chucho es un sello de garantía en el evento, pues las nominaciones y los Grammy obtenidos ya son incontables.

Otro de los platos fuertes era la muy esperada estrella Dee Dee Bridgewater que arribó con tres premios Grammy y un premio Tony. Reservó para su presentación un estándar de casi medio siglo: “Bésame mucho”, de Chelo Velázquez. La cantó al estilo de Carmen McGrae, en retardando, con todo regodeo. También hizo una ejecución vocal en el que imitaba a un trombón, lo más sensacional de su presentación. Ella proviene del musical, donde hay que inventarla en el aire.

Otro coloso muy esperado que ya ha estado en Cuba tres veces, pero siempre es un músico de atención, el saxofonista Joe Lovano. También posee un Grammy 52nd Street Themes y otras 14 nominaciones. Dr. Honoris Causa de la Berklee College of Music de Boston. Fue el músico con más aval que nos visitaba. La primera vez que vino fue en 1986 con la banda de Charlie Haden, hace casi 30 años, y tenía solamente 34 años. En aquella ocasión me dijo que su sueño era conocer Cuba.

También de los EE.UU. vino el saxofonista Ted Nash, miembro de la Jazz Lincoln Center Orchestra. Entre sus cuarenta álbumes, curiosamente tiene un álbum con obras que llevan insertados textos de presidentes estadounidenses. Ted procede de una familia progresista, defensora de los Derechos Civiles de los EE.UU., defiende la resistencia cubana ante el bloqueo y cree fervientemente que la música nos acercará ante las agresiones del gobierno actual. «Los artistas deben unirse para hacer cosas bonitas como esta del Festival Internacional de Jazz Plaza de La Habana», dijo.

Algo que sonó mucho fue el gran musical del jueves 18 en el teatro Mella con el Trabuco de Manolito Simonet, en un ensamble con Ray Chew dentro del proyecto Two Beats one Soul de los EE.UU. En el concierto se grabó un DVD y documental con una docena de obras, con muchas pretensiones internacionales de la mano del productor estrella Sergio George, la producción de Germán Velazco. La cantante Xiomara Laugart era de lo más esperado en este proyecto. Fue uno de los platos fuerte y de lo más impresionante del festival. Xiomara se encuentra entre las mejores voces femeninas de Cuba, sus admiradores esperan mucho más de ella que, a veces va en zic zac y no se orienta convenientemente como amerita su talentos vocal, poco usual entre las voces femeninas en Cuba.

De Cuba eran esperados: Roberto Fonseca en Santiago de Cuba donde organizó una buena subsede. También queríamos escuchar las buenas nuevas de Yosvani Terry, un músico elogiado por The New York Time que lo encuadra en el jazz afrocubano y latino, y al pianista Ramón Valle, un músico muy cubano con una serie de experimentaciones caribeñas.

No podíamos perdernos la nueva edición de la Orquesta Buena Vista Social Club, con nuevo conductor musical, ya no cuenta Jesús Ramos “Aguaje”, ahora fue sustituido por Orlando Vistel. Se presentaron el sábado 20 en el Teatro Nacional. Allí estaban las voces de Omara Portuondo, Idania Valdés, Carlos Manuel Kalunga y los invitados David Blanco y el sonero Néne (ex-Jóvenes Clásicos del Son) que le hizo un homenaje a Ibrahím Ferrer.

El Nene bien pudiera mantenerse en el staff de la orquesta por el cierto parecido físico y musical con Ibrahím. Hay algunos instrumentistas nuevos: el trompetista Robertico García, el tumbador Ángel Terry que regresa y el bajista Yandy Martínez, procedente del grupo de Roberto Fonseca. El horcón instrumentistas está apoyado por el piano de Rolando Luna, entre los mejores pianistas de la música cubana actual. Luna hace sorpresivos contrapunteos con el laudista Barbarito Torres.

Las bandas de salsa y timba en la Casa de la Cultura Plaza, fueron otro acierto, hay muchos que gustan de lo alternativo en el jazz a lo cubano y a lo bailable. Estuvieron algunos de los clásicos bailables: La Revé, Havana D´ Primera, Septeto Santiaguero, NG La Banda con el homenajeado José Luis Cortes (Premio Nacional de Música).

En fin, hubo para todos los gustos, aunque yo soy de los que pienso que algunos teatros debieron tener horarios escalonados, por ejemplo, a la misma hora en el mismo día estuvieron en teatros diferentes Dee Dee Bridgewater y el Trabuco de Manolito Simonet con ese proyecto especial.

Quedé sorprendido con las declaraciones del músico de la República del Congo Ray Lema, que nos hizo saber en la conferencia de prensa que:

La música cubana fue la primera de América en entrar en África, continente donde lo cubano es parte consustancial. Puedo asegurar que Cuba está presente en todos nuestros países tan lejanos. Las orquestas Aragón, Jorrín, Sensación y la América, alegraron la vida africana en lejanos tiempos, ya hace 60 años.

Seguramente para el próximo año 2019, cuando La Habana cumplirá 500 años, se organizará un festival mucho más masivo… para recordar.

Por Rafael Lam.