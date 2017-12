María Teresa Vera: “Trovadora del alma”

in Cadena Exclusiva

by Redacción Cadena Habana

María Teresa Vera es la autora de la habanera “Veinte años”, uno de los temas clásicos de nuestro pentagrama. Pero lo que tal vez muchos no sepan, es que era hija de una esclava liberta y de un militar asturiano destacado en Cuba, el cual no quiso o no pudo reconocerla.

Según cuentan, nuestra protagonista nació en Guanajay en 1895 y aprendió las primeras letras con la familia Aramburu, para la cual su madre trabajaba como cocinera. Más tarde asistió a una escuela privada, y ya en La Habana, a un colegio de monjas donde aprendió a zurcir y a bordar.

Sin embargo, la música no tardaría en llegar a su vida y quedarse para siempre: Un tabaquero la adentró en la guitarra y de alguna manera tuvo como maestros a los trovadores Manuel Corona y Patricio Ballagas.

María Teresa Vera debutó profesionalmente con una obra de Manuel Corona en 1911, recién cumplidos los dieciséis años de edad. A partir de ese momento las composiciones de ese trovador estuvieron siempre en el repertorio de la artista.

Incluso, sobre ello apuntaba su biógrafo Jorge Calderón: «Manuel Corona fue el compositor con el cual ella alcanzaría mayor identificación profesional y humana; tanto fue así que todo lo que él componía lo cantaba María Teresa Vera».

Pero la propia trovadora no tardaría en debutar como compositora en 1914 con el estreno del bambuco “Esta vez tocó perder”, otra de sus obras imperecederas.

Siempre como voz prima, María Teresa Vera cantó con numerosos trovadores a lo largo de su carrera. Sin embargo, solo con tres hizo dúos emblemáticos: con Rafael Zequeira, Miguelito García y Lorenzo Hierrezuelo. También fundó el Sexteto Occidente en 1927, donde figuraba en el contrabajo nada menos que Ignacio Piñeiro. Por cierto, el llamado Poeta del Son, era además el autor de la mayoría de los números que interpretaba la agrupación, entre ellos, “Esas no son cubanas”.

En plena efervescencia del son el Sexteto Occidente viajó a New York, donde consiguió gran éxito con sus presentaciones en vivo y grabaciones para Columbia y otros sellos disqueros. María Teresa Vera parecía estar en la cumbre de su carrera, cuando de regreso a La Habana se retiró inesperadamente de los escenarios.

¿Por qué ese retiro abrupto de María Teresa Vera?… Según afirmó su biógrafo, lo hizo por imperativos religiosos, pues sus dioses le prohibieron que siguiera cantando. Sin embargo, no dejó de componer y a esa etapa corresponde nada menos que su inmortal habanera “Veinte años”.

Una de las piezas más emblemáticas de nuestro pentagrama es sin lugar a dudas “Veinte años”. María Teresa Vera compuso esta habanera en 1935 a partir de un poema de su amiga Guillermina Aramburu, quien fue la creadora de la letra. Desde entonces no pocos han tratado de desentrañar el origen de esta pieza, capaz de conservar su frescura y encanto a través del tiempo.

Aunque María Teresa Vera se negó a dar la respuesta, los estudiosos han vuelto sobre el tema y existe un consenso al respecto. Algunos investigadores adjudican el contenido de “Veinte años” a una triste experiencia amorosa sufrida por Guillermina Aramburu, la autora de su letra. Según cuentan, ella fue feliz en su matrimonio durante dos décadas, pero al cabo de ese tiempo su esposo la traicionó. Y como escribía canciones desde joven, le entregó la letra a la trovadora para que le pusiera música y la cantara, aunque con la promesa de que no revelara su identidad.

Esto provocó que la mayoría desconociera hasta hace un tiempo que muchos de los textos de las canciones de María Teresa Vera, incluyendo “Veinte años”, llevan la firma de Guillermina Aramburu. Sin embargo, lo cierto es que esta pieza hizo famosa a la trovadora y es hoy una de las composiciones cubanas más versionadas. Así lo demuestra su inclusión en el disco Buena Vista Social Club, al igual que en el repertorio de no pocos cantantes a través del tiempo.

La habanera “Veinte años” es como un himno para el pueblo y la canción cubana que inmortalizó para siempre a María Teresa Vera.

Aunque alejada de los escenarios por un tiempo, el retiro de María Teresa Vera no resultó definitivo. Tras una breve pausa en su carrera, la trovadora reapareció ante el público en 1935 como parte del Cuarteto de Justa García, una de las voces más destacadas de la trova cubana.

Por cierto, además de ellas, este cuarteto lo integraban Dominica Verges y Lorenzo Hierrezuelo. María Teresa Vera debutó con el cuarteto en Radio Salas, para luego ofrecer presentaciones en salas cinematográficas, hospitales y centros de trabajo.

Al desintegrarse este colectivo musical, María Teresa Vera y Lorenzo Hierrezuelo iniciaron un inolvidable dúo que perduró veintisiete años. Juntos se mantuvieron hasta 1962 y solo en Radio Cadena Suaritos dejaron más de 900 grabaciones.

El dúo de María Teresa Vera y Lorenzo Hierrezuelo se presentó tanto en Cuba como en el extranjero. Aquí lo contrató CMQ y en el programa Cosas del ayer saludaron a María Teresa Vera como La embajadora de la canción de antaño.

La televisión también requirió de sus actuaciones en programas como Noche cubana, Jueves de Partagás, El bar melódico de Osvaldo Farrés y El Casino de la Alegría, entre otros.

El dúo de María Teresa Vera y Lorenzo Hierrezuelo se presentó igualmente en México, donde cada noche el torero Manolete acudía a disfrutar de sus interpretaciones. Quería que le cantara una y otra vez “Doble inconciencia”, el inmortal bolero de Manuel Corona.

Un disco de larga duración grabado por entonces dejaba escuchar al emblemático binomio en “Boda negra”, de Villalón y “Pensamiento”, de Teofilito, entre otros temas memorables.

Muy popular y reconocido en su tiempo, el dúo de María Teresa Vera y Lorenzo Hierrezuelo interpretó lo más selecto del cancionero trovadoresco cubano a través de las composiciones de sus más afamados autores.

El triunfo de la Revolución sorprendió a María Teresa Vera en plenitud de facultades. Tanto fue así, que una noche en el Anfiteatro de La Habana el público la recibió con una larga y calurosa ovación. Pero hubo todavía más, porque el reclamo de los asistentes a la presentación la obligó a interpretar ocho números fuera de programa.

De aquella etapa también se recuerdan las grabaciones realizadas junto a Lorenzo Hierrezuelo para la emisora CMZ, del Ministerio de Educación, porque para entonces grabaron nada menos que alrededor de 500 piezas… Y por si fuera poco, Guanajay, su pueblo natal, le concedió en aquellos días el título de Hija Predilecta por su contribución a la difusión del cancionero nacional.

María Teresa Vera sufrió una conmoción cerebral en 1962 que le impidió el regreso definitivo a los escenarios. Sin embargo, tuvo la voluntad suficiente para orientar la grabación de piezas de su autoría con la disquera EGREM. Por cierto, el protagonismo de estas grabaciones lo asumió el trío Veinte Años, del que entonces formaba parte Lorenzo Hierrezuelo.

María Teresa Vera falleció en 1965 a los 70 años de edad, luego de dedicar más de medio siglo a llenar con su melodiosa voz la existencia de varias generaciones de cubanos.

Por Grisel Chirino