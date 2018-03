La victrola ayer y hoy

Aún se ven por ahí aquellas máquinas reproductoras de música que llamaban victrolas. Eran unos enormes tocadiscos que no faltaban en bares, cafeterías y hasta en bodegas; había cuadras que disponían de más de una. El negocio de las victrolas era lucrativo para todos, incluido el cliente del establecimiento o usuario del servicio. Por el módico precio de cinco centavos o un medio se podía escuchar el tema musical deseado.

Como todo en esta vida la victrola tenía sus ventajas y desventajas. Tenias que esperar que te llegara tu turno, ya que funcionaba por un código de letras y números que tienen su orden. Al tener que esperar tu momento de escucha seleccionado llegaban a tus oídos, quisieras o no, varias piezas musicales de las que estaban en boga, fueran de tu agrado o no. Estas desventajas de la victrola representaban al final ventajas de su uso, sus fortalezas que son la socialización y el aprovechamiento cultural. Estar en las victrolas significaba mucho para autores e intérpretes musicales, era la popularidad y con ella su éxito.

A las victrolas no les pasó como a los dinosaurios, no se extinguieron. Hay lugares en los que se ven todavía y funcionan. Pero con el tiempo aparecieron sus sustitutos. Los que también tienen sus ventajas y desventajas. Las primeras parecen ser solo para quien dispone del aparato, y algunos de ellos los disfrutan sin respeto ni misericordia hacia los demás. Si te transportas en un vehículo colectivo, estatal o particular, te ves obligado a soportar la música del gusto del chofer o algún usuario como tú. Al menos la victrola controlaba su volumen, los reproductores de música portátiles de hoy parecen incontrolables en algunas manos, y sin variedad, es lo mismo de lo mismo.

A lo dicho anteriormente hay que sumar la exposición, además de al ruido, al disgusto si reclamas tu derecho a no ser molestado con una agresión sonora o del mal gusto.

Utilizar las ventajas tecnológicas del desarrollo humano y aprovecharse de ellas es un derecho… ¿y el derecho de los demás?

Por Arsenio Depestre González