¿Qué tiene la música cubana?

A veces vivimos en un país sin saber cuál es realmente el valor, la importancia de su música y su cultura. Lo primero es conocer en qué mundo vivimos. Muchas personas van a residir a otro país y, es allí donde descubren la cultura que dejó atrás. Eso le ha pasado a muchos músicos cubanos profesionales.

Cuba tiene una música rica, viva y universal, lo revelan los conocedores, los documentos, los libros. Baste leer el texto del sabio Fernando Ortiz, Africanía de la música folklórica cubana, de casi quinientas páginas para comprender el poderío y el desconocimiento de nuestra música cubana.

En 1950, hace ya más de medio siglo, en ese propio libro de Ortiz, el músico, compositor y crítico Edgardo Martín escribió:

No hay en Cuba todavía una verdadera conciencia nacionalista que necesitamos para dar un gran paso de avance que nuestra cultura y nuestra vida toda necesitan… Llegaremos. Porque la creación musical cubana tiene empuje, tiene una fuerza, una solidez y una sanidad tan grande de propósitos y procedimientos que no podrá ser contenida por mucho tiempo.

A través de los siglos la música cubana enfrentó muchas incomprensiones, en ello mucho tuvo que ver la discriminación racial. A la distancia de los tiempos, tampoco podemos decir que todos los deseos de Edgardo Martín se han cumplido. Baste observar que todavía la música cubana espera por una “INDUSTRIA”, que obliga hoy en día a todo país que quiera impulsar su música.

Todo hoy se debate entre las industrias de la cultura, pues ella se utiliza para impulsar esa manifestación del arte con todo lo que ella conlleva. En el capitalismo muchas veces se difunde lo más comercial, ante ella hay que enfrentar otra industria, la más cercana a la identidad nacional.

El asunto no estriba en buscar con “lupas” el llamado populismo que, en otros momentos, por ejemplo, le endilgamos a la música pop de Los Beatles. Las músicas se enfrentan con música, la cultura se enfrenta con cultura, más natural, más auténtica, más atractiva. Y eso lleva inversiones dentro de una industria. Inversiones que se recuperan y que, a la larga sirven para proteger la nacionalidad.

En momentos de apogeo de las invasiones culturales, Cuba supo enfrentarlas. Alejo Carpentier lo dejó por escrito hace años:

La música cubana es una música de resistencia a todas las influencias extranjeras. Cuba debe mucho a sus músicos populares en lo que se refiere a una afirmación de caracteres propios ante el mundo. Al fin y al cabo, la única fuerza sonora que ha podido equipararse con la del jazz.

Cuando los españoles desembarcaron con sus muchos ritmos musicales, Cuba fue pasando todo aquello por el ánimo popular y lo convirtió en sistema propio, como me decía el profesor de estética cubano Orlando Taxonera.

Cuando el jazz y todas sus variantes (charleston, one two, one step) vinieron con la invasión de los estadounidenses a Cuba, rápidamente el danzón y el son, en plena conspiración se maridaron (unieron) para crear danzonetes, mambos, cha cha chás que, de manera abrupta, desalojaron aquellos ritmos de los salones de los propios Estados Unidos, de Europa, América Latina y el Caribe.

Con toda seguridad podemos decir que la música cubana es invencible, la historia lo demuestra, los tantos géneros musicales triunfadores de Cuba así lo han manifestado. Ver para creer, escuchar para convencerse… seguimos por las avenidas de la música cubana.

Por Rafael Lam