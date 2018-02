Renace el feeling

En estos días, en que Elena Burke cumple 90 años, hay como un renacer del feeling. El teatro América, con la animación de Nisia Agüero, organiza un gran musical con intérpretes femeninas que le cantan a su majestad Elena Burke, La Reina del Feeling.

Todo movimiento musical tiene compositores, animadores y virtuosos. Elena fue la gran diva que los representó, junto a Omara Portuondo y otras voces. Elena conoció a los muchachos del feeling, hace más de medio siglo, cuando se le escapaba a su madre, para ir a escuchar música y trovadores al Callejón de Hamel, en la casa de la familia de Tirso y Angelito Díaz. En ese entonces Elena se presentaba en ocasiones en la emisora Mil Diez con amigos como Justo Fuentes, César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, Angelito Díaz, Pablo Reyes, Armando Peñalver, Luis Yáñez y Gómez, Justo Fuentes y Tania Castellanos.

En una de esas presentaciones –cuenta Elena a Félix Contreras– vienen esos muchachos y me dicen «chica, hoy nos reunimos en el Callejón», y yo les digo «pues allá voy». Yo era la única mujer entre tantos hombres. Yo era muy jovencita y estaba hecha un bichito, flaquita. De esas veladas a veces llegaba a mi casa a las cinco de la madrugada. Aquello en el Callejón era apoteósico, allí había locura por la música, se llenaba de trovadores y diletantes, eran tiempos de mucho clima ambiental en la música nacional e internacional, especialmente del jazz, se ponían discos de Ella Fitzgerald y Billie Holliday. La gente decía: «Vamos a filinear». Tiempo después en la casa de los Díaz conocí a Aida Diestro, que después sería la directora del cuarteto donde Omara, Haydee y yo cantamos desde 1952. También asistía mucho con Tania Castellanos, su compañero Lázaro Peña, buen amante del feeling. A menudo se dice que soy la mejor intérprete del feeling, pero eso es relativo, a veces uno está de gala y otras no tanto. El feeling fue un puente para muchos que después vinieron como Pablo Milanés, Martín Rojas y otros.

El feeling creó una nueva manera de decir la canción sentimental, utilizando acordes modernos, influidos por el impresionismo de Debussy, por la vía del jazz. César Portillo de la Luz lo explicaba de esta manera:

No buscábamos cantar lindo, cantar bien, porque no éramos propiamente cantantes. Intentábamos comunicar con sentimiento algo, imprimir a la canción mucha intimidad. Cuando apareció el compositor mexicano, el genial Agustín Lara diciendo sus canciones de una manera coloquial, eso influyó mucho en nosotros; entonces dijimos: ¿Por qué no cantar? con feeling, con sentimiento y corazón.