NG La Banda y el ritmo cubano

Uno de los temas más candentes que se discuten en la música es el de los ritmos y géneros musicales. El musicólogo cubano, Olavo Alén, me asegura que ese es un tema complicado hasta en la música sinfónica.

En Cuba, un país de tantos ritmos, géneros, modos y variantes musicales (herencia africana), las fronteras son, a veces, imperceptibles. Según Leonardo Acosta, para hablar de un nuevo género o modalidad:

Se requiere la concurrencia de varios elementos “nuevos”, combinados, como serían: La ritmática de patrones rítmicos; el ámbito melódico-armónico, el estilo de orquestación; la tímbrica o sonoridad, y la forma o estructura. También pueden influir un formato orquestal específico o una cierta tendencia en la elaboración de los textos cuando los hay. Dámaso Pérez Prado es quien más se ajusta a estos requerimientos.

En una entrevista reciente hecha al músico Demetrio Muñiz, por E.G. Meralla, el trombonista dice que los ritmos se inventan constantemente en Cuba, «se trata de un proceso que no se ha detenido y no creo que se detenga. El ejemplo más notable es Arsenio Rodríguez: él no inventó el son, pero creó el conjunto sonero, que es –desde mi punto de vista– la transformación más grande de la música cubana de todos los tiempos».

Ciertamente, Arsenio no creó el conjunto sonero, pero logró la culminación de este formato con todos los instrumentos que finalmente se incluyeron. Sigue diciendo Demetrio:

Lo importante es tener claro que hay ritmos que tienen una mayor trascendencia que otros. ¿Qué determina su permanencia en el tiempo? Ese es un gran misterio que no excluye a los hombres que lo interpretan. Después se convierte en géneros, una vez que ha ocurrido la decantación del desarrollo estructural. Eso explica que tras un ritmo lo primero que debe existir es la genialidad de un músico.

En el mambo de la década de 1930-1940 que llamaron “Nuevo Ritmo” en la orquesta de Arcaño y sus Maravillas, creado o impulsado por Orestes López y su hermano Israel, Cachao; ellos fundieron dos ritmos fundamentales: El son y el danzón.

Nadie duda, ni discute ese nuevo ritmo, sin embargo, en los tiempos modernos, en la década de 1990, NG La Banda, dirigida por José Luis Cortés, funde el son, la guaracha, el mambo y la rumba. Sin contar los elementos de los sonidos caribeños, el jazz y la música contemporánea.

En la revista Musicalia II (Instituto Cubano del Libro, enero-marzo, 1997. Iniciada por Radamés Giro), en un artículo de mi autoría titulado “NG: La Banda que manda”, en la página 10 escribo: «No tengo seguridad de que se trate de una nueva música –todavía no sabemos a ciencia cierta que es una nueva música–; pero al menos se puede afirmar que se trata de una nueva manera de hacer los ritmos nacionales».

En esa temprana fecha era difícil, arriesgado y atrevido, decir que José Luis Cortés con NG La Banda había creado un nuevo ritmo o género musical. Hoy, a la distancia de los tiempos, esta fusión de ritmos, la revolución musical lograda demuestra que, efectivamente, en la década de 1990 se creó un nuevo ritmo y género musical.

Pero, hay algo de lo cual los musicólogos no hablan y es el aspecto de la música en el elemento socio-antropológico, estoy hablando de la música de atmósfera, de ambiente, de clima emocional. En la Grecia antigua la música se catalogaba por el embrujo y la magia que producía en los coribantes, aquellos danzantes poseídos que celebraban el culto de la gran diosa frigia Cibeles, tocando el tamboril y bailando. La música no es solamente una técnica, es mucho más.

Pasados veinte años de la creación de NG La Banda, algunos musicólogos cubanos ya lo afirmaban, otros siguen creyendo que no hay un ritmo o género musical. Pero los investigadores y estudiosos que conocen la música contemporánea están perfectamente convencidos de que esos geniales músicos cubanos, salidos de la alta escuela (muchas de ellas creadas por la Revolución), estaban haciendo una música que nos dejaba remozados, como si asistiéramos a una auténtica revolución musical nunca antes vista.

En esa década de 1990 tuvimos el privilegio de participar, con las grandes masas de público, en la Gira por Los Barrios de La Habana con NG La Banda (noviembre, 1989); más adelante también en los mega conciertos que ofreciera en el Salón Rojo del Hotel Capri; el Benny Moré de La Tropical (Capilla Sixtina de la salsa mundial), donde se implantó el record Guinness con el “El son más Largo del Mundo” (Feria Cubadisco,1997); en el Team Cuba (Dream Team), en Varadero y frente al Capitolio en 1998.

No hay que ser un musicólogo para comprender que la banda monolítica (usando una definición del trovador Silvio Rodríguez), de NG La Banda, y toda la cohorte de agrupaciones estelares de esos tiempos, era una tropa de armas tomar: La Revé, Los Van Van, Adalberto y su Son, Dan Den, La Charanga Habanera, Paulo FG, Manolín, Isaac Delgado; luego se incorporaron Yumurí, Manolito Simonet y Bamboleo, entre otras.

Un crítico musical de un periódico muy reconocido en Nueva York, le dijo en el propio Estados Unidos a un investigador de música cubana: «Después de esta experiencia, ya no hay nada nuevo que ver, esto es la apocalipsis de la música de este tiempo».

Tito Puente lo había dicho un poco antes: «Si los músicos cubanos vienen con sus bandas a los Estados Unidos, tendremos que volver a la escuelita».

Por Rafael Lam