Los cubanos en defensa de la timba o el debate internacional timbero

En días pasados se formó una sabrosa discusión timbera entre grandes, un debate que ayuda a poner las cosas en su lugar. El tema gira sobre una declaración del cantante dominicano y amigo de Cuba, José Alberto, El Canario.

El Canario, en una entrevista que le hicieran en el programa radial Gozando de 3 a 5, de Radio Dominicana FM, expresó que la timba cubana «tiene su truquito y tiene sus cosas», pero que en lo personal no le llama la atención. «La timba es una ola, es un estilo de interpretar la música cubana a la cual yo no le amerito gran calidad».

Me cuenta la especialista Rosa Marquetti que el cantante y músico cubano Alain Pérez respondió contundentemente a José Alberto. No me llegaron a tiempo esas declaraciones.

También se enfrentó a El Canario el ex-cantante de Los Van Van, Mario Rivera, Mayito, quien afirmó: «La timba es un nuevo lenguaje musical frente a la aburrida salsa actual».

Por su parte, Juan de Marcos, creador y director del proyecto Buena Vista Social Club, escribió en la página de Facebook de Afro-Cuban All Stars respecto a dicha polémica que:

No creo que José Alberto haya querido ofendernos, pero en realidad no supo escoger adecuadamente las palabras en la entrevista que le hicieron. Creo que por eso hizo algunas aclaraciones posteriores donde en cierto modo se retracta. En todo caso debemos comprender que quien no haya vivido y no se haya formado en Cuba no puede entender bien la timba. Y esa es la razón por la cual, a pesar de tener una tremenda calidad y ser el resumen de muchos años de evolución de nuestros ritmos, no ha logrado aún el nivel de popularidad del son o el reggaeton.

Continúa escribiendo Juan de Marcos:

El nivel académico requerido para tocar la timba es muy alto. Y, además, el género requiere una gran capacidad de improvisación por parte de los intérpretes. Como muy bien dijo Eliel, la timba actual es el resultado (no definitivo, porque sigue evolucionando) de la herencia que nos dejaron las grandes bandas bailables de los años 70´s y 80´s. Agrupaciones como la Ritmo Oriental, la Juvenia 2000, Los Reyes 73, Irakere, Opus 13, AfroCuba, Raíces Nuevas, Yaguarimú, etc., y más tarde, NG La Banda, La Charanga Habanera, Manolín, etc. En la timba, los intérpretes buscan el hueco para “sacar la mano”, lo cual no es característico del son, que es la música que siempre han tocado y siguen tocando en Nueva York (aunque la llamen salsa). Esta impronta de improvisación crea una poliritmia muy difícil. A esto se añaden tumbaos de piano tremendamente sincopados y disonantes y un bajo que no necesariamente cae sobre el cuarto tiempo como en el son tradicional (adelantado, como le llaman los estudiosos gringos) sino a veces va sobre el downbeat, ejecutando la sincopa a lo largo del compás. Es muy difícil!!!! Hay que nacer en Cuba y haber vivido lo que hemos vivido para poder comprender esta explosión de sonidos. La timba, a pesar de ser el lenguaje por excelencia del son contemporáneo, se ha ido convirtiendo con los años en otro de nuestros grandes géneros tradicionales.

De igual modo en Facebook, Mayito Rivera señaló que en lo personal sintió dolor por las declaraciones del salsero dominicano. «Estuve un tanto decepcionado al ver que alguien al que admiro tanto, y que significa mucho en la historia de la música latina, se refiera así a nuestro estilo o género musical, en este caso la timba».

Para Mayito, rechazar la potencialidad que ofrece la timba con sus matices y colores en todo su esplendor y sobretodo, teniendo en cuenta el contexto sonoro de nuestros tiempos, es no reconocer su calidad y los aportes de su riqueza musical. Es negar el desarrollo musical. Unos pueden tener más calidad, otros menos calidad , puede que te guste o no… lo cierto es que la timba es el resultado de una evolución en la sección de percusión que data desde los tiempos de Chano Pozo…Chucho Valdés con Irakere, Changuito o Giovanni Hidalgo; comentó el gran cantante y percusionista académico.

En su publicación, Mayito insiste en que El Canario pese a hacer un comentario a manera personal, debió tener cuidado, pues a su parecer sus palabras sonaban a desprecio, ironía y una sorprendente ignorancia hacia el mencionado estilo. «La verdad es que tus palabras descalifican la calidad de ese género. A un artista cubano jamás se le hubiera ocurrido emitir criterio alguno sobre tu merengue dominicano, que por cierto ya no suena tan “apambichao” como antes, de eso sí debes saber más que nadie y puedes hablar mucho mejor», indicó.

En la entrevista para el programa radial Gozando de 3 a 5, El Canario contó que durante un tiempo trabajó con un pianista cubano al cual «tenía que controlar» durante las presentaciones para que su ritmo no desemboque en timba. Precisamente, Mayito Rivera se refirió a ese episodio: «Te puedo decir que ese pianista cubano lo único que pretendía con su timbero tumbao era ayudarte (…) él inocentemente estaba aportándote elementos enriquecedores, generando un lenguaje musical nuevo ante lo aburrido, estático, inamovible y hoy casi de nivel elemental, tumbao de la llamada salsa (…)».

Para Mayito, la timba viene del desarrollo de la rumba en su máxima expresión: «Es una fiesta musical que para orgullo nuestro ya fue declarada por la Unesco Patrimonio Universal de la Humanidad (…) así que mi hermano, discúlpate… te esperamos», finalizó.

Me alegra sobremanera cómo han saltado rápidamente los músicos cubanos residentes o no en su país, defendiendo la música de su tiempo. En la Cuba de hoy departen sin problemas dos músicas: la que practica El Canario y la salsa latina con una base sonera tradicional o la que difunde Juan de Marcos González: música estándar, clásica-popular de los años 40, 50 y 60, y la timba de los 90, que fue un soberano boom nacional e internacional.

En una larga cadena de artículos y en mi libro Los Reyes de la Salsa, expongo los aportes de la timba que consisten nada menos que en un nuevo género musical, no visto desde los tiempos del mambo, a la manera de Pérez Prado, y el cha cha chá de la orquesta América.

En la década de 1960 pulularon ritmos, modos o variantes musicales, como el mozambique (Pello el Afrokán), el pa´cá (Juanito Márquez), el dengue (Pérez Prado); pero es en la década de 1990 cuando aparece una soberana explosión que trajo más revuelo que la llegada de la luz eléctrica a La Habana un siglo antes.

José Luis Cortés con NG La Banda de Todos Estrellas, un soberano Dream Team (Team Cuba de ensueño) fundió cuatro ritmos potentes: son, guaracha, mambo y rumba, sin contar todos los aderezos de los sonidos del Caribe y del jazz y el pop moderno. Observe usted que el mambo es la suma de dos ritmos: el danzón y el son. Mientras que la timba supera ese ajiaco, ese potaje musical que solamente puede darse en una etapa avanzada de la alta escuela musical cubana de finales del siglo XX.

Los cantantes, instrumentistas, orquestadores y directores de bandas que participaron en esta gran revolución musical poseen un perfecto entrenamiento en las academias cubanas y un oficio magistral de la nueva música bailable.

No nos asombremos de que El Canario no haya comprendido la portentosa música cubana, muchos musicólogos y sabios de la música en la propia Cuba, en la primera etapa de la timba, quedaron totalmente decepcionados ante la avalancha de un ritmo desconocido, rico, vivo y ecuménico.

Recuerdo ahora que, hace unas tres décadas atrás, en el final de la Gira por los Barrios de NG La Banda, en el parque Manolito Aguiar (23 entre C y D, El Vedado), cuando José Luis Cortés marcó: “un, dos, tres, cuatro uh”, La Banda comenzó a sonar aquello de: !Llegó, llegó, llegó, llegó, / y se quedó¡

Observé a aquellos maestros de la música popular bailable contemporánea, cuando vi la gente masivamente gozar frenéticamente con una nueva y desconocida música; entonces y solo entonces, sin hacer siquiera ningún análisis, me percaté de que estaba ante un nuevo ritmo, todo eso por pura intuición.

Las grandes masas, ante el ritmo de la música bailable no se equivocan, eso nunca ha fallado, el ritmo va en la sangre y como dice el genio Leo Brouwer: «El público no sabe, pero lo siente».

En el libro Del son a la timba (Institución para las Ciencias de las Artes, México), de la autoría pianista de NG La Banda, Rodolfo Argudín Justiz, Peruchín ˗creador del piano con moña, moderno, asimétrico, a contratiempo y a la manera de su abuelo, el viejo Peruchín˗ se demuestra con partituras y con una teoría musical, los aportes de la timba a la pianística, a las orquestas modernas y al fin del milenio musical cubano.

Les voy a decir una cosa, los tumbaos de Peruchín con NG La Banda suenan como la apoteosis de la sabrosura cubana, son como una suerte de apocalipsis del sonido moderno que nos remoza como si asistiésemos a una “revolución musical”. Habrá que esperar muchos años para que aparezca otra nueva música tan renovadora como la timba.

Para terminar: El fenómeno de la timba no se ha consumado, se ha maridado, mutado, con el reguetón y otras variantes musicales. No es más que la rumba cubana que siempre viene a la defensa de las demás músicas nacionales. Y, no hablemos de la conga que está esperando su turno al bate para salir, en cualquier momento, de emergente, cuando sea necesario sacarla del parque (del Estadio), con las bases llenas.

La historia de la música cubana es muy amplia, su historia no se ha escrito completa todavía, quizás nunca lo hagamos, pero para hablar de la música cubana, al igual que para comer pescado, hay que tener mucho cuidado.

Señores, como decía el cantante de La Ritmo Oriental, Tony Calá, quien después fue el cantante iniciador de la timba de NG La Banda: «Hay que tener cuidado con la percusión».

Por Rafael Lam