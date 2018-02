Libros de música en la Feria Internacional del Libro de La Habana

Durante muchos años, la Feria Internacional del Libro de La Habana adolecía de la falta de libros de música cubana, llegaron a efectuarse ediciones sin la sombra de un libro que dignificara a la más importante de las artes en Cuba. «La música popular cubana es el alma de la cultura nacional», dijo Guillermo Rodríguez Rivera en una entrevista con Amaury Pérez en el programa televisivo Con dos que se quieran.

En los últimos años afortunadamente las cosas han cambiado, la muestra de la aceptación de ese tipo de lectura se demuestra en el hecho de que algunas ediciones desaparecen casi sin que podamos ver el libro, ejemplo de lo anterior son los libros dedicados a la salsa cubana.

Mención especial hay que brindársela al Centro Nacional de Escuelas de Arte con la colección Adagio, apoyados por la Dirección de Casas de Cultura, en especial por Margarita Mejuto, Roberto Rodríguez Barceló y Eliseo Palacios, entre otros. Muchos de esos libros han desaparecidos de las bibliotecas y Casas de Cultura, los lectores los han discutido hasta el cansancio, lo cual demuestra que muchos de esos libros deben reeditarse por el Instituto Cubano del Libro, toda vez que la producción de la editora Adagio, al parecer está detenida. Pero lo educativo debe ser lo primero.

Vamos a hacer un recuento del poderío de la música cubana: En Cuba existen más de doscientos cantantes estelares, reconocidos internacionalmente. Miles de músicos, muchos de los cuales residen en otros países, “enraizando” la música cubana. Ejemplo: Colombia, México, Puerto Rico, Dominicana y Venezuela.

¿Cuántos cientos y cientos de libros pudieran publicarse sobre la bondadosa música cubana?

No he contado los libros conceptuales, que tanta falta hacen para poner la música cubana en su lugar, algo bien complejo habida cuenta de que la música de América Latina tiene una factura muy distinta a la música ordenada de Europa, signada por siglos de cultura. La nuestra es fruto de muchos injertos, trasplantes, fecundaciones insólitas y sorprendentes.

Estoy hablando de libros académicos, pero también libros divulgativos para las grandes masas, para los millones de lectores en Cuba y el exterior. Sabemos que muchos libros académicos solamente quedan para archivarlos en las bibliotecas y ese no puede ser el objetivo de un material bien costoso. Hay que ajustarse al gran público, de lo contrario sería un acto fallido. Este señalamiento es válido también para las revistas musicales.

A veces nos sorprendemos que surjan músicas chocantes, raras, pero la música es el reflejo de los pueblos y de ello nunca debemos quejarnos. Somos lo que somos y no seremos de otra manera. Los padres tienen que aceptar a sus hijos tal como son, ellos traen el ADN de sus antecesores.

Pero volviendo a los libros de música cubana, no podemos olvidar que el clásico libro de la música cubana es precisamente La música en Cuba, de Alejo Carpentier. Ese texto es un clásico, pero fue escrito hace más de siete décadas y en el no aparecen en su dimensión esperada: la habanera, el danzón, el son, la rumba, la conga, el bolero, el mambo, el cha cha chá. No encontramos huellas de Ernesto Lecuona, Antonio Maria Romeu, Antonio Arcaño, Israel y Orestes López, Dámaso Pérez Prado, Benny Moré, Miguel Matamoros, Ignacio Piñeiro, Arsenio Rodríguez, Enrique Jorrín, Richard Egües y los modernos Chucho Valdés, Juan Formell, Revé, José Luis Cortés, Juan Carlos Alfonso, David Calzado y un largo etcétera.

Vean ustedes que las editoras cubanas tienen una deuda de la que, hace muchos años, hablaba Armando Hart, en 1976, cuando se desempeñaba como ministro de Cultura.

Considero que es este el mejor momento de saldar esa deuda tomando en cuenta que la industria musical es una necesidad que de nuestro tiempo, una esperanza que albergan muchos amantes de la música y la cultura verdadera, la cultura del pueblo.

Además de los libros de música es necesario que pululen las revistas o periódicos musicales, me refiero a materiales con cierta sistematicidad. Sobre literatura coexisten decenas de revistas, muchas de ellas de muy pocos lectores, ninguna sobre la música. Volvemos a recordar las palabras de Guillermo Rodríguez Rivera: «La música es el alma de la cultura nacional».

Por Rafael Lam