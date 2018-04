La Novia del Filin en el séptimo arte

Omara Portuondo (La Habana, 1930), cantante, bailarina y actriz, durante poco más de cinco décadas, ha bordado una exitosa y brillante carrera, tanto a nivel nacional como internacional, en todas las manifestaciones artísticas donde se ha desenvuelto, aunque, sin dudas, su perfil más amplio y conocido ha sido como vocalista.

Pero, antes de llegar a esa fase definitiva de su perfil profesional, es decir, la cantante excepcional que todos conocemos, a través de un constante fogueo, Omara fue bailarina, tanto en Tropicana, como a las órdenes de Alberto Alonso e integró los Cuartetos de Orlando de la Rosa y de Facundo Rivero, así como la orquesta femenina Anacaonas. Y, a continuación, otro hecho importante: junto a Elena, Moraima y su hermana Haydée, Omara Portuondo integró el famoso cuarteto dirigido por Aida Diestro, el cual legó valiosas grabaciones, como por ejemplo, el LP An evening in Sans Souci. Más adelante, ya comienza su carrera como solista. Creo que su LP Magia Negra, del sello Velvet, refleja el inicio de esta importante etapa.

Desde entonces, resulta muy significativo y llama la atención, cómo, muy pronto, la voz de Omara Portuondo capta y llama la atención de los cineastas cubanos.

En las ediciones semanales del Noticiero ICAIC Latinoamericano, que dirigiera Santiago Álvarez, más de una vez, durante la guerra de Vietnam, se dejará escuchar, en off, la voz de Omara interpretando canciones de Silvio Rodríguez.

Fernando Pérez, talentoso y sensible, en 1983 le dedicó un documental a la Novia del Filin y lo tituló Omara, donde ella es la protagonista central del discurso audiovisual. La banda sonora aquí se enriqueció con sus interpretaciones de “La era está pariendo un corazón”, de Silvio Rodríguez, así como con “Amigas” (junto a Elena y Moraima) y “Lo que me queda por vivir”, dos composiciones debidas a Alberto Vera, la última de las cuales cierra, con broche de oro, este magnífico documental.

Descarga (1984), del maestro Bernabé Hernández, es otro título de aquel período. Aquí se reúnen, nuevamente, las ex-integrantes de las D´Aida para deleitarnos con sus canciones.

En aquel decenio, dos veces Omara se desdobló como actriz: primero sería Mercedes Ayala en Cecilia (1981), película dirigida por Humberto Solás e inspirada en el clásico de Cirilo Villaverde, mientras que, en Baraguá (1986), de José Massip, personificó a Mariana Grajales, la madre de los Maceo.

En 1989, Enrique Pineda Barnet, seducido por la voz de Omara, la incorporó a la banda sonora de La bella del Alhambra, su famosa película merecedora del Goya y otros importantes premios. Aquí la escuchamos en “Quiéreme mucho”, de Gonzalo Roig, así como en “Papa Montero”, de Eliseo Grenet.

Por aquel tiempo, yo mismo, muy modestamente, escribí y dirigí un documental en vídeo para el Ministerio de Comunicaciones, al que titulé Ciego de Ávila en 26. En éste, muy a propósito, utilicé la voz de Omara Portuondo en off, en su sensible interpretación de “Siempre es 26”, de Martín Rojas.

La célebre habanera “Veinte años” de María Teresa Vera (música) y Guillermina Aramburu (letra), ha estado presente en la filmografía de Omara Portuondo. En Lejanía (1985), de Jesús Díaz, se escuchó en tres momentos de la película. Y veremos, cómo, dicha composición, volverá a estar presente en otras ocasiones. Por ejemplo, el corto de animación Veinte años (2009), de Bárbaro Joel Cruz, sustentó toda su estructura dramática en la popularísima habanera, mientras Omara, en off, la interpreta, tanto a capella, como acompañada por orquesta: «Qué te importa que te ame, si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar…».

Asimismo, en el controvertido documental Buena Vista Social Club (1999), del alemán Wim Wenders, volveríamos a escuchar a Omara en la interpretación de “Veinte años”, pero, también, en sus versiones de “Silencio”, de Rafael Hernández, y “Quizás, quizás, quizás”, de Osvaldo Farrés.

Se hace necesario, aquí, un flash-back, para señalar que, en Un hombre de éxito (1986), de Humberto Solás, en una de sus hermosas secuencias, deja escucharse a Omara Portuondo en su cálida interpretación de “Siempre en mi corazón”, la mundialmente conocida composición de Ernesto Lecuona.

Más adelante en el tiempo, primero en 1994, después, en el 2003, Fernando Pérez, en off y en función dramática, volverá a utilizar la voz de Omara Portuondo, tanto en Madagascar (mediometraje de ficción), como en Suite Habana (filme sui-géneris). En las dos oportunidades, escuchamos a la cantante en su emotiva versión de “Quiéreme mucho”, la conocidísima criolla-bolero de Gonzalo Roig.

¿Quién no recuerda ese antológico bolero “Nosotros”, de Pedrito Junco? Pues bien, en su película Bailando chachachá (2005), Manuel Herrera, en la reconstrucción de un cabaret habanero de los cincuenta, en ese contexto, sitúa a Omara Portuondo, mientras ella, todo sentimiento canta: «Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino…».

Tampoco podemos pasar por alto que en el documental A cuatro voces (2008), Tony Lechuga rindió homenaje a la historia de nuestros cuartetos vocales. Y, en éste, Omara narra sus personales vivencias como integrante de las D´Aida. También, en calidad de testimoniante, ella apareció en los documentales Los Papines. Nunca es tarde cuando la rumba es buena, de Jesús Dámaso González López, y Old Man Bebo (España, 2007), de Carlos Carcas. En éste último, ofrece sus impresiones sobre Bebo Valdés, el afamado compositor y arreglista cubano.

Y, para concluir, decirles que, en Alicia Bustamante, un filme de Hanna Schygulla del 2009, junto a otras personalidades del mundo de nuestra cultura, figura Omara Portuondo como una de las Invitadas. Y, más recientemente, el talentoso joven realizador Léster Hamlet también le dedicó un documental a la Diva del Buena Vista Social Club.

Por Jorge Calderón González