Memorias de una leyenda viva

Juan Formell –declaraba, hace unos años, el reconocido flautista y compositor Richard Egües— creó una charanga mixta y con ella hizo una revolución musical, con casi tres décadas de labor exitosa. Los Van Van no se parece ni a la Aragón, ni a la Sensación, es algo original.

Es ésta una de las valoraciones que Rafael Lam incluye en su libro titulado Juan Formell y los Van Van. La leyenda (Ediciones Cubanas Artex, Colección Arte / Música, 2015, 152 pp), que se propone, y logra, una mirada a un creador y a una agrupación de imprescindible referencia en el panorama de la música popular cubana.

En seis capítulos, este volumen, a través de recuerdos, memorias, remembranzas, testimonios, reconstruye la vida, tanto personal como artística, de Juan Formell, así como la génesis, desarrollo y esplendor de una orquesta que se ha convertido en auténtico símbolo de cubanía.

«El lector –escriben los editores— encontrará la versatilidad y el talento del líder de los Van Van; la valiosa información de lo que llamó el Decálogo del director de orquesta de música popular; datos biográficos de los músicos de la agrupación; así como testimonios sobre la vida de Formell y sus valoraciones referentes a Cuba y La Habana».

Rafael Lam, en las páginas de Juan Formell y los Van Van. La leyenda, ha logrado integrar desde las opiniones del propio músico hasta una colección de reveladoras fotografías, que le permiten recrear el universo creativo del autor, entre otras composiciones, de “Ya lo sé”.

De enorme interés resultan esas palabras de Juan Formell, utilizadas por el autor como elemento de cohesión, integrador, de la información brindada en el volumen. He aquí uno de esos textos, que justifica, incluso, el título del libro:

Aunque lo deseara no puedo escapar a mi propia leyenda. A donde quiera que vaya me persigue el sonido creado por mí; me ocurre lo mismo que al alquimista del medioevo, que creó unos demonios que después no pudo controlar. Claro que mis demonios no tienen nada de malignos, pero aun así me persiguen en la playa, en una fiesta ocasional, en las discotecas de los hoteles, en la radio y la televisión, en las guaguas, hasta en las posadas… pero fue el camino escogido y no me arrepiento de nada.

Considerado el cronista definitivo de la música cubana –en palabras de Ciro Bianchi Ross—, Rafael Lam (La Habana, 1946), periodista e investigador, es un asiduo colaborador, desde el año 1978, de periódicos y revistas, así como de varios programas de la radio y la televisión de la isla.

En su bibliografía aparecen títulos como La Bodeguita del Medio, Tropicana, un paraíso bajo las estrellas, Esta es la música cubana, Polvo de estrellas (cantantes cubanos) y Los reyes de la salsa. Prepara actualmente, entre otros, los libros “Buena Vista Social Club y el son cubano” e “Historia de famosas canciones cubanas”.

Con Juan Formell y los Van Van. La leyenda, Rafael Lam no solo enriquece su relación de libros publicados; porque esta obra, indudablemente, también contribuye a salvar, para el tiempo presente y el tiempo por venir, ese espléndido capítulo de la música popular cubana escrito por esa leyenda viva que es, y seguirá siendo, el maestro Juan Formell.

Por Fernando Rodríguez Sosa