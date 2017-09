Home » Especiales » Rafael Lay: El padre que siempre amé

El próximo 30 de septiembre la orquesta Aragón arriba al aniversario 78 de su fundación. Por esa razón la página web de Radio Cadena Habana entrevistó a Rosita Lay, hija de Rafael, quien fuera durante 44 años líder de la emblemática agrupación cubana.

Pero esta vez centramos nuestra atención en Rafael Lay padre de familia, esposo y abuelo.

Fue un padre de familia maravilloso, un esposo excepcional y un abuelo como pocos, afirmó Rosita. Siempre estaba al tanto de nuestros problemas, primero en la etapa de estudiantes y después en nuestra vida laboral. Era un hombre sugerente, no impositivo, a pesar de tener un carácter muy bien definido. Para mi papá la disciplina fue un factor fundamental y la aplicó en todas las aristas de la vida, quizás fuera esa una de las principales razones que le llevó al éxito profesional y personal.

Los constantes viajes al extranjero con la orquesta no fueron sinónimo de abandono de la familia, mi papá suplía la ausencia con cartas y postales, portadores siempre de un recordatorio, de una felicitación o simplemente de alguna anécdota que le hiciera sentir cerquita de nosotros y a nosotros cerquita de él.

Para el maestro Rafael Lay el estudio fue una de las principales razones de la existencia humana, siempre dijo: «el hombre debe estudiar mientras tenga fuerzas porque en la vida perennemente hay algo para aprender, no importa la edad o el momento».

Y así lo hizo, predicó con el ejemplo y les exigió a sus hijos una superación constante. Mi padre nunca forzó a ninguno de nosotros a estudiar música. Sin embargo todos somos músicos ¿sabes por qué? Primero, porque crecimos en un ambiente musical, viéndolo a él, y además porque participamos de su trabajo interpretativo y autoral.

A veces llegaba a la casa y nos reunía, nos tarareaba algún nuevo número musical para que le diéramos una opinión al respecto; le dábamos el criterio y ¡siempre siempre!, en mayor o menor medida, tomaba algo de nuestra opinión por pequeña que esta fuera. Como supondrás eso nos llenaba de orgullo y de alguna manera nos involucraba paulatinamente en el mundo musical, en sus requerimientos y sacrificios.

De igual manera cuando Rafaelito, Miriam, Mercedes y yo terminamos la carrera elemental de música, papi nos reunió a los cuatro y nos preguntó si realmente queríamos continuar estudios para convertirnos definitivamente en profesionales. Sorpresivamente los cuatro dijimos sí al unísono, algo que llenó de alegría a papá, porque vio en aquel sí la continuidad de su legado, de sus enseñanzas y de una de las cosas más amadas por él, la música y la orquesta.

Sé que una de sus mayores aspiraciones era verme convertida en una pianista concertista. Lo constaté cuando en una ocasión el maestro Alfredo Diez Nieto le invitó a dirigir la Orquesta Sinfónica de Concierto Gonzalo Roig, entonces en medio del teatro papi me escribió en el papel del programa teatral «Rosi, ojalá algún día seas tú quien se siente al piano mientras yo dirija la orquesta». Eso me estimuló porque una vez más sentí al padre amoroso, preocupado, pero al mismo al tiempo me entristeció porque comprendí cuánto ansiaba verme convertida en una pianista concertista, algo irrealizable por mi carácter inquieto y las características propias de la carrera: mucho estudio y dedicación.

Tampoco a la atención de Rafael Lay escaparon las amistades y los posibles novios y novias de sus cuatro hijos. Efectivamente, continúa Rosita, a papá no se le iba un detalle, bastaba que lleváramos a la casa a un nuevo amigo o amiga para que él le aplicara un interrogatorio hasta saber quién era esa persona y qué hacía. Y si por casualidad descubría en ese amigo o amiga algún detalle negativo por mínimo que fuera nos llamaba, nos sentaba y conversaba con nosotros sin bravuras ni exaltaciones, solo nos alertaba, y éramos únicamente nosotros quienes determinábamos qué hacer.

Recuerda que al inicio de nuestra conversación dije que él hacia funcionar muy bien la disuasión no la imposición y esa forma de relacionarse con su familia determinó el cariño y el respeto que siempre se le tuvo en el hogar.

Por otra parte, siempre nos mantuvo al tanto de sus éxitos nacionales e internacionales. Al regresar de cada viaje nos traía, además de los acostumbrados y muy esperados regalitos, alguna anécdota o sencillamente algún relato sobre el éxito de las presentaciones de la orquesta, de la cual vivía orgulloso por considerar a sus integrantes parte de su familia.

La conversación con la entrevistada fluyó armoniosamente, pero a pesar de su fortaleza temperamental, en este recordatorio a Rafael Lay Rosita no pudo esconder la tristeza en sus ojos cuando nos adentramos en el deceso de su padre. Entonces dijo: Su muerte fue el momento más oscuro de mi vida, considero que la familia se sobrepuso a la tragedia gracias a la entereza de nuestra madre. Ella sacó fuerzas de donde no hay, primero para sobrevivir al accidente pues iba en el carro con mi papa y recibió lesiones graves y luego para ayudar a vivir a sus hijos sin el guía espiritual de la familia.

Yo tenía en esa época solo 21 años y trabajaba en la Dirección Provincial de Cultura en Cienfuegos. Recuerdo que el día del accidente sentí unas ganas tremendas de ver a mi papi, pedí permiso y al llegar a mi casa, fue él quien me abrió la puerta y me dijo, bastante serio: «Te estaba esperando». Un poco desconcertada le dije ¿Cómo esperándome, si yo misma no sabía de este viaje? No me respondió, sólo me tomó por los hombros, me llevó a un rinconcito de la sala y me dijo: «Prométeme que cuando yo falte, harás todo lo necesario para mantener la unión familiar». Acto seguido se fue con mi mamá y una de mis sobrinitas, para los carnavales de Cienfuegos, a cumplir contratos de trabajo; a un viaje del que no regresó jamás.

La noticia de la muerte del maestro Rafael Lay conmocionó a todos los cubanos, sin embargo a 35 años de su deceso la orquesta Aragón es fiel reflejo de su legado.

Así es, mi padre preparó muy bien a mi hermano Rafaelito, como músico y como líder de la agrupación. Esa es otra de las mayores virtudes de papi que, además, posibilita a la orquesta celebrar el aniversario 78 de su fundación y seguir en la cosecha de éxitos, esos que ponen a la música cubana en lo más encumbrado de la popularidad, con el sello indiscutible de Rafael Lay Apesteguía.

Por María Regla Figueroa Evans