Bola de Nieve: Yo soy la canción que canto

Pianista, cantante y compositor, genio de la interpretación, Ignacio Jacinto Villa y Fernández, Bola de Nieve, es una de las leyendas de la música cubana de todos los tiempos.

Sobre él y su forma de asumir la música se han dicho maravillas. Para Andrés Segovia: «Escuchar a Bola es asistir al nacimiento conjunto de la palabra y la música. A Bola de Nieve, más que impresionar, le interesó expresar, tocar la sensibilidad del que escucha, y en eso, quizás, se encierra el misterio de su arte, su magisterio artístico».

Mientras que Harold Gramatges ha dicho que «su auténtica musicalidad, su amplia cultura y una gracia sin medida hacen de él un personaje singular dentro del arte que cultiva [...]. Por eso es universal nuestro cubanísimo Bola».

En su estilo único lograba comunicar con su canto de forma ingeniosa, a la manera de los viejos cuenteros. Al cantar, a veces contaba antiguas historias, donde aparecían distintos personajes que incorporaba magistralmente.

Parte de ello nació con él, otra parte la adquirió con sus estudios de solfeo y teoría musical; pero sobre todas las cosas, en su natal Guanabacoa, se permeó y nutrió del ambiente festivo y criollo de la villa, lo cual marcó su personalidad creadora, bohemia y alegre.

Inició su carrera como pianista de filmes silentes en el cine Carral de Guanabacoa; luego continuó como pianista de la Orquesta de Gilberto Valdés que se presentaba en el cabaret La Verbena, a lo cual le seguirían orquestas tan relevantes a lo largo de toda su vida como la de Rita Montaner y Ernesto Lecuona.

En enero de 1933, en su primer viaje a Yucatán precisamente como pianista acompañante de Rita Montaner, actuó en un espectáculo de variedades en el que se dio a conocer por primera vez como Bola de Nieve.

Aunque se ha comparado a Bola de Nieve con artistas como Maurice Chevalier y Nat King Cole, su verdadera y mayor influencia fue de la pianista cubana María Cervantes; de quien tomó los elementos rítmicos y la forma de acompañarse al piano.

En su discografía sobresalen títulos inolvidables como “No dejes que te olvide”; “Tú me has de querer”, “Señorita Chi Chi y Pampa”; “Chivo que rompe tambó”; “Drume, negrita”, “El dulcero”, “Mesié Julián”; y “Este sí es Bola”, entre otros.

Cantaba en inglés, francés, italiano, portugués y además de su singularidad como intérprete, con temas como “Bito Manué, Tú no sabe inglé”; fue también compositor de piezas antológicas, como “Si me pudieras querer” o “Arroyito de mi casa”.

Sin embargo, él mismo no se consideraba un compositor, ni tampoco un cantante.

«No soy exactamente un cantante, sino alguien que dice las canciones, que les otorga un sentido especial, una significación propia, utilizando la música para subrayar la interpretación [...]. Cuando interpreto una canción ajena no la siento así. La hago mía. Yo soy la canción que canto; sea cual fuere su compositor. Por eso, cuando no siento profundamente una canción, prefiero no cantarla».

Por Lilien Trujillo Vitón