Home » Revelaciones » Polito Ibáñez, entre poemas, canciones y sinfonías

Como un abrazo entre poesía y complejidad musical resultan los conciertos del cantautor Polito Ibáñez con diferentes orquestas sinfónicas de Cuba y de otras naciones.

Su estilo renovador y espíritu inquieto le han permitido presentar al público obras que denotan el estudio profundo de sonoridades contemporáneas unidas a un singular lirismo.

De su incursión en la música sinfónica nació un fonograma, acerca del cual Radio Cadena Habana conversó con el prestigioso trovador.

¿Cómo concibió Polito Ibáñez este trabajo?

Este disco se grabó con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa, mientras los arreglos y orquestaciones son míos. Y aunque el fonograma no ha salido al mercado, para no dejar morir el proyecto, realicé conciertos con todas las orquestas sinfónicas del país y con las de varias naciones latinoamericanas. En el integré once poemas que musicalicé y dos canciones compuestas por mí.

¿Cómo se denomina la placa?

Se denomina “Ante tus ojos”, título que toma de una de las canciones que aparecen en el fonograma, la cual es muy aceptada por el público cuando efectúo estos conciertos y me brotó hace algún tiempo a partir de una relación con una pareja que tuve. Habla de las sensaciones que uno siente cuando se enamora. Algo muy especial del disco es la otra composición que la dediqué a la prima ballerina assoluta Alicia Alonso y que nombré “Enamorada del viento”. Me ha dado mucha satisfacción cada vez que la interpreto, pues se ha convertido en un verdadero éxito.

¿Qué hay de diferente en este disco de Polito Ibáñez con respecto a sus anteriores producciones?

Diría que lo peculiar soy yo en ese contexto, asomándome a una muy singular sonoridad, fluyendo como otro instrumento musical que va bordeando la armonía y tejiendo el resultado final. Específicamente canto los poemas que musicalicé, mientras las orquestas me acompañan.

¿Recuerda cómo surgió esta idea?

Pues se remonta a mis años de estudio en el Instituto Superior de Arte, como alumno de actuación. En esa época quise musicalizar los poemas de Eliseo Diego, que, al igual que al peruano César Vallejo, acababa de descubrir y ocupaba un lugar muy importante en mi vida. El proyecto se durmió por treinta años y cuando intenté retomarlo, pensé que debería ser más ambicioso, por lo que decidí insertar a otros autores como Miguel Barnet, Nancy Morejón y Roberto Fernández Retamar (a este nunca le habían musicalizado alguno de sus poemas y casi llora cuando ocurrió). Aparecen también Marilyn Bobes, el desaparecido Bladimir Zamora, Alex Pausides, Carilda Oliver y Reynaldo González, que no se siente poeta pero que la obra escogida se prestaba para hacer algo al estilo de Prokofiev. Incluí, además, a Reina María Rodríguez y Lisa Soto, esta última una joven que no quise que faltara en el trabajo.

¿En lo que esperamos por esta producción discográfica, Polito Ibáñez ha terminado otros discos?

Pues sí. Mi último trabajo que hice con Bis Music se titula “De las manos y los pies” y se ha vendido muchísimo. Tuve la dicha de ser llamado luego por Liuba María Hevia para cantar en su antología “Vidas paralelas”, lo cual me hace sentir superdichoso. Considero más que un privilegio que ella haya seleccionado un tema mío para su fonograma doble. Lo siento como un motor impulsor en mi labor creativa porque Liuba es un referente para la música cubana.

¿Cuál es el próximo trabajo que usted entregaría al público?

Estoy haciendo un fonograma con la casa italiana Art Music, con la cual tengo varias producciones anteriores. Se trata de una labor en ciernes, no tengo aún los títulos, estamos en pleno proceso de creación. La idea es seguir la línea de trabajo con mi banda, hacemos pop rock mezclado con trova y canción de autor.

La emisora de la música cubana agradece a este apasionado trovador por sus palabras. Estaremos al tanto de sus nuevas producciones, con una guitarra al frente de su grupo o cantando en una orquesta sinfónica, pues Polito Ibáñez tiene el don de sorprendernos con temas de grandes valores espirituales donde sobresale su sello de innegable cubanía.

Por Katia Camejo Montpeller.