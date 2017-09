Home » Especiales » El descubrimiento de la música cubana estuvo a punto de hacerme perder la cabeza

Al filo de las once de la mañana del domingo 19 de febrero de 1956, un DC-6 de la Pan American que cubría la ruta Miami-La Habana, descendía suavemente por la pista del aeropuerto de Rancho Boyeros.

Después de las maniobras para el aparcamiento frente al edificio principal, el sobrecargo del cuatrimotor fabricado por la Douglas Aircraft, abrió la puerta para el descenso de los pasajeros, justo cuando los empleados de la terminal colocaban la escalerilla.

Entre los viajeros, la mayoría turistas de La Florida, sobresalía un hombre de físico atractivo, vestido con un jean azul, una camisa sport y zapatillas deportivas.

Nadie se percató que era un personaje célebre.

Tras los trámites aduaneros alquiló un taxi, y en perfecto español le dijo al chofer que lo llevara al Hotel Packard, donde fue registrado con el nombre de Míster Barker, para tratar de burlar a la publicidad.

¿Acaso Don Vito Corleone era fan de la música cubana?

Por supuesto que The Godfather no fue amante de la rumba, ni del son, ni de la contagiosa conga santiaguera y mucho menos de la percusión, ya que en la novela del escritor italo-estadounidense Mario Puzo no hay referencia alguna sobre los gustos musicales de Don Vito.

En realidad el tal míster Barker era el actor Marlon Brando, quien representó magníficamente al Padrino de la familia Corleone en la versión cinematográfica que dirigiera Francis Ford Coppola en 1972.

¿A qué venía Brando a La Habana en 1956?

Sencillamente el astro norteamericano del cine y el teatro, quería comprar bongoes y tumbadoras curadas por famosos músicos, porque él sentía idolatría por la rumba y la percusión cubanas.

Desde su habitación del Hotel Packard llamó por teléfono a su amigo, el ex pelotero de Grandes Ligas Clemente “Sungo” Carrera, para que lo guiara por las encrucijadas de los genuinos percusionistas que trabajan en los improvisados cabarets de la playa de Marianao.

Sungo, acudió media hora después y le propuso ir a casa de Constantino Armesto Murgada, un fotógrafo y tamborero amigo suyo muy relacionado con esos músicos, especialmente con Silvano Chueg Echavarría, apodado El Chori.

Cala, mote del foto reportero, casi cae en coma cuando Sungo le toca a la puerta y le dice que viene consigo Marlon Brando, el protagonista de Un Tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Salvaje y Nido de Ratas, entre otros filmes que le fueron transportando a la fama, por su calidad actoral.

Sungo le habla a Brando de los bongoes que Chano Pozo le había regalado a Cala, y este se emociona mientras los toca con soltura y técnica. Extrae de su bolsillo una chequera, firma un cheque y se lo extiende para que Cala escriba la cifra, pero lo rechaza porque ese instrumento para él es sagrado.

Marlon Brando entiende y no habla más del asunto.

Seguido parten en derrotero trasnochador por bares y cabarets para la gente pobre, diseminados por toda la playa de Marianao: El Panchín, el Pensilvania, El Pompilio, El Ranchito, La Taberna de Pedro y Los Tres Hermanos. Entrada la media noche el artista pide ir a conocer a El Chori.

Cuando llegan a la Choricera Club, ni Sungo ni Cala dan a conocer la identidad del americano que los acompañaba, solamente comentan que toca tumbadoras y que quiere comprar una autentica. El Chori lo mira de arriba abajo y comienza a descargar con sus muchachos.

Cala le expresa que lo deje tocar con el grupo, y el gran timbalero piensa que se trata de otro turista yanqui borracho, pero accede y se queda boquiabierto al observar la agilidad y profesionalidad del visitante.

Es ahí que Sungo le expresa que es Marlon Brando, el gran actor y amante confeso de la percusión y la música cubana.

Al siguiente día, y después de tres noches de farra, Brando partió hacia Estados Unidos con una tumbadora legitima, que según le confesó a Sungo le había costado 90 pesos. En su casa tenía cerca de una docena.

Muchos años después, ya en el retiro de los set cinematográficos y los escenarios teatrales, Brando comentó a un periodista que quedó impactado para siempre con Cuba y su gente sencilla, en especial los genios anónimos de la música cubana que conoció en los barrios de La Habana en 1956.

Por Francisco Martínez Chao.