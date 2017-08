Home » Revelaciones » María Cristina Puentes, intérprete musical convincente en cada escenario

Nuestra Isla es fértil en artistas que impulsan la música cubana desde rincones casi anónimos hasta grandes espectáculos. Nuestras posibilidades sonoras permiten que cada comunidad posea espacios para deleitar a sus moradores con la presencia de excelentes valores, tales como María Cristina Puentes.

Radio Cadena Habana conversó con esta cantante de altos registros vocales y portadora de un carisma que le permite estar siempre entre las favoritas del público. Escucharla es estremecerse con cada nota, por eso quisimos profundizar en la historia que la ha convertido en la destacada interprete que es hoy.

¿Cómo llegó María Cristina a la música?

M.C: Recuerdo que era una niña y ya me gustaba cantar, siempre fui inquieta y participaba en coros infantiles y en festivales. En el año 1978 me incorporé como aficionada a una agrupación del Sindicato de Trabajadores Químico Minero Energéticos. Fue así como realmente empezó a sonar mi nombre. Esa fue la puerta por la que entré al mundo de la interpretación y del que no pienso apartarme. Luego, fui finalista en la última edición anual del programa televisivo “Todo el mundo canta”, en 1985. Pasé a ser profesional en 1994 y trabajo para la Empresa Provincial de la Música Adolfo Guzmán.

Pienso que una mujer tan temperamental como usted siempre tiene vivencias, de las cuales quedan algunas que la memoria colectiva sabe guardar. ¿Pudiera revelarnos alguna de gran significado en su carrera?

M.C: ¡Cómo no! Yo tuve una experiencia increíble en el año 2011, que bien vale la pena recordar, porque me sorprendió a mí misma. Fue durante el concurso Emiliano Salvador In Memoriam, en la localidad de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, en el oriente cubano. Luego de varias noches de gala, llegó el día de las premiaciones. Estaban en juego varios lauros y me sentía segura de que podía ganar el de interpretación porque uno se conoce y sabe hasta dónde ha hecho las cosas mejor o peor que los demás competidores. Cuando iban a dar a conocer este premio, anunciaron que la persona que lo había alcanzado era la misma que había obtenido el de la popularidad, y, como es sabido, este último lo otorga el público presente en la velada. Y a ese hay que convencerlo, porque él tiene sus preferencias, que muchas veces son artistas conocidos y allí nadie sabía quién yo era. Por eso se me cayeron las alas del corazón. De pronto, dijeron que era yo la ganadora y eso me dejó temblando. Nunca hubiera imaginado que en aquel lugar, al había ido por primera vez, podía lograr el favor del auditorio de esa forma.

¿Qué género musical prefiere interpretar?

M.C: En realidad soy baladista. Es donde me siento bien, pero canto boleros, canciones, guarachas, sones, salsa, cuplé, tango, merengue. Soy muy versátil, lo único que no pienso incorporar a mi repertorio es el reggaetón.

¿En qué sitios podemos disfrutar del arte de María Cristina Puentes?

M.C: Tengo un espacio en el Teatro Mariana Grajales, en el municipio habanero de Diez de Octubre, todos los primeros sábados de cada mes, a las cuatro de la tarde. Allí me presento con diferentes invitados en un encuentro que se ha hecho muy familiar. También suelo estar en los Jardines de la Uneac. Y hay un lugar con el que me identifico desde hace casi 20 años que es la peña Corazón abierto, en el poblado de Casablanca. Este es los segundos sábados de mes, a las tres de la tarde.

Sabemos que diferentes eventos la escogen cada año para defender un tema o como artista invitada, ¿cuáles han marcado su carrera?

M.C: Te aseguro que para mí lo importante es trabajar siempre, no me gusta estar sin hacer nada. Los que me conocen saben que me organizo y cumplo con todos los compromisos que tenga. Por eso, en el año 2016 asistí a un certamen en el estado azteca de Guanajuato y, más tarde, canté un tema compuesto por Las Diego en el espectáculo del habanero Teatro América, titulado “De la Durcal a la Jurado”. Igualmente, he estado en el Festival Internacional Boleros de Oro y, en otros momentos, contratada en distintos centros nocturnos en ciudades mexicanas donde sigo defendiendo la música cubana.

Talento y expresividad hacen de María Cristina Puentes una vocalista de excepción, a la cual la emisora de la música cubana agradece por concedernos esta entrevista y le deseamos nuevos éxitos en su fructífera carrera artística.

Por Katia Camejo Montpeller