El tres marca el ritmo en el son cubano y ha creado una escuela formadora de los estudiosos y ejecutantes de ese instrumento sonoro, mundialmente reconocido por el talento de músicos que lo hacen suyo, como el villaclareño Maikel Elizalde.

El audaz tresero, integrante del famoso trío Trovarroco confesó en entrevista para Radio Cadena Habana que llegó al instrumento de cuerdas casi accidentalmente.

Maikel Elizalde: En realidad empecé en la percusión. Jamás hubiera pensado que iba a tocar el tres, para mí era solo para personas muy adultas. Yo traté de matricular en la Escuela Nacional de Arte, pero no tenía edad para lograrlo y me vinculé a una casa de cultura, donde aprendí a desempeñarme en diferentes instrumentos de cuerdas y hacía el bajo eléctrico en un grupo. Casualmente enfermó el que ejecutaba el tres y el profesor me pidió sustituirlo porque yo era el de más condiciones en ese momento. Luego, me presenté en los exámenes de la ENA y obtuve 100 puntos con felicitaciones. Pancho Amat estaba en el jurado y me aseguró que a pesar de que no me gustaba tocar el tres, era el instrumento que mejor yo ejecutaba.

No es difícil entender la admiración que Maikel Elizalde siente por Pancho Amat y por otros sobresalientes treseros de nuestra Isla. ¿A quiénes usted considera fundamentales en su formación?

M.E: Yo siempre digo que Pancho fue el que me dio el empujón que necesitaba. No hay dudas de que él es el padre del tres en Cuba. Ha sido un gran cultivador del instrumento y un defensor del mismo porque no siempre se le dio la importancia que tiene en nuestra música. Igualmente, existen otros, como Efraín Amador, con una obra que merece el respeto de quienes quieren ser treseros profesionalmente. En su caso logró una gran vinculación del tres con la música de concierto. Y esto le dio otro sentido al instrumento, si se tiene en cuenta que a quienes lo ejecutaban se les consideraba artesanos o artistas menores. Con los planes de estudio ideados por él, nos igualaron en cultura general y eso aumenta las posibilidades individuales y también de reconocimiento internacional del tres. Creo que le debo al esfuerzo de mucha gente y les estoy muy agradecido.

A partir de un momento usted se integra al trío Trovarroco en su natal provincia de Villa Clara, ¿cuánto significa para su carrera musical ser parte de esa agrupación de tanto prestigio?

M.E: Mira, a veces ocurren cosas que nos obligan a enfocarnos y resultó que para ser contratado debía graduarme antes y tomé la opción que me quedaba: el Centro de Superación. Allí no había tres, por lo que tuve que especializarme en la guitarra. Fue así que conocí a Rashid López, cuando era mi profesor. Un día me ausenté a clases porque me tocaba trabajar en un colectivo, al cual me había vinculado y Rashid supo que yo tocaba el tres. Me pidió que le hiciera una demostración y quiso que lo acompañara en un nuevo proyecto. Yo siempre lo admiré y lo seguí. Desde entonces comenzó otra perspectiva para mí. Soy fundador del trío Trovarroco, que él dirige, adoro su trabajo y reconozco que me ha formado muchísimo musicalmente.

Sabemos que participó en un disco muy interesante con Pancho Amat, ¿cuál es?

M.E: Este disco se llama “Tres por cuatro” y en el mismo confluimos varios treseros de distintas edades: Pancho, Cotó, Efraín Ríos y yo. Cada cual interpreta con su agrupación: Pancho con el Cabildo del Son, Cotó con Ecos del Caribe, Efraín con su grupo y yo con Trovarroco.

Maikel, resulta revelador que su creatividad le haya motivado a escribir un libro destinado al aprendizaje del tres. ¿Qué nuevos aportes brinda ese texto a la música cubana?

M.E: Yo me siento deudor de todos los que contribuyeron a mi formación y he querido ayudar a quienes se inician, brindando mis conocimientos con lo que considero esencial en el aprendizaje del tres. Lo hago desde mis propias experiencias en ese instrumento, que a pesar de llevar años sonando en tantos conjuntos del arte sonoro en la Isla, es nuevo teóricamente. Es por eso que expongo varias obras del repertorio donde aparece el instrumento. Es, por tanto, un libro práctico y diferente a otros que se han hecho sobre el tres. En él propongo temas con determinado nivel de elaboración, que invitan al alumno a gustarle lo que escucha, a estudiarlo y posiblemente a superar cuestiones técnicas hasta ese momento desconocidas para él.

¿Cómo califica el desarrollo actual del tres en nuestro país?

M.E: Al respecto, estoy viviendo una experiencia muy bonita. Y es que hay mucha motivación en las escuelas de música del país, pues cada día son más los alumnos que seleccionan el tres como especialidad. Imagínese que yo era autodidacta y ahora soy profesor de las academias de arte en Santa Clara, tanto en el nivel elemental como medio. Estoy disfrutando ver cómo los niños bien pequeños quieren aprender el instrumento. Invito a mis discípulos a las peñas, hago concursos y a nivel nacional se respira un ambiente favorable. Ya aprender el tres es un reto que enorgullece a los más jóvenes y a los que como yo un día comprendimos porqué es apasionante.

Y así nos despedimos de Maikel Elizalde, a quien le agradecemos esta entrevista, mientras escuchamos cómo él continúa embriagado por los sonidos peculiares del tres, que marca el ritmo del son en la música cubana.

Por Katia Camejo Montpeller