Una tarde de esas que se dedican al placer de conocer a nuestros artistas, el colectivo de “Convergencia sonora” llegó a la casa de Lourdes Torres, cuya coordinación la hizo otra destacada intérprete: Elizabeth de Gracia.

Activa y dinámica Lourdes nos recibió con placer, cordialidad y elegancia como siempre fue. Conocimos de su vida y no salíamos de la sorpresa y admiración que producen los años bien sostenidos, con donaire y virtud.

Al conocer de su partida del mundo físico pensamos que se le abre el camino a la eternidad de los que dejan una obra y el buen recuerdo.

Cantante solista y de agrupaciones vocales de pequeño formato, compositora de peculiar estilo que se conjugaba con su manera de interpretar: temperamento y vitalidad.

Pensar a Lourdes es recrearse en su voz firme y consistente, su aire de doña y señora, su afán de compartir y la personalidad que la hacía sobresalir. Estas cualidades las apreciaron grandes del pentagrama cubano como Ernesto Lecuona y el público que la aclamó y la distinguió entre las más aplaudidas.

Para bien de la cultura cubana y el afán de las nuevas generaciones de intérpretes femeninas nos dejó un buen caudal de grabaciones, en audio e imagen, que nos permitirán acudir a ella. Estará ahí cuando intentemos representar un sentimiento o una actitud en un drama de amor, nostalgia, rencor acumulado o exigencias de un amor no correspondido.

Aquella visita incluyó una taza de café y el compromiso de volver. No apreciamos quebrantos en su salud pero si cierto dolor contenido. Es que en ocasiones la vida se nos torna difícil y hay un recodo que hace un punto de giro que no siempre se corresponde con lo que hicimos. Si alguien no se equivoca es el público que la llora como mismo aplaudió sus presentaciones: esos que no la dejarán irse definitivamente.

Lourdes, en tu altar de la gloria tendrás siempre las flores de los romances y desafíos a los que entregaste vida con tu voz, tus canciones y tu andar decidido y firme por la vida. ¡Te queremos!

Por Arsenio Depestre