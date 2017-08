Home » Revelaciones » Omar Ahmed, un especial gusto por la canción cubana

En nuestras localidades surgen nuevos talentos que poco a poco trascienden los límites territoriales y logran éxitos en otras instancias, pero no pierden la raíz de la música cubana y de la patria chica que los vio nacer. Uno de esos magníficos aportes lo ha dado la villa de Guanabacoa a la cultura nacional con el vocalista Omar Ahmed.

Clasificado como cancionero, con una tesitura de tenor lírico, se mueve dentro de los géneros: balada, canción, feeling, bolero y fusión. Su carisma le ha permitido integrar un repertorio con lo mejor de la música nacional e internacional.

Escuchar sus interpretaciones dio paso al diálogo con Radio Cadena Habana.

¿Cómo recuerda sus comienzos en su natal Guanabacoa?

Omar Ahmed: Desde bien pequeño quise cantar y me vinculé a la Casa de Cultura del municipio, un lugar que siempre me brindó su apoyo y por el que siento especial cariño. Luego tuve la suerte de tomar otros rumbos que me enriquecieron como artista.

Sabemos que usted recibió clases de destacados profesores, ¿a quiénes considera pilares en su formación?

O.A: Tuve la dicha de recibir clases de repertorio de la destacada cantante y compositora cubana Isolina Carrillo durante tres años y eso fue definitorio en el artista que soy hoy. También debo agradecerle a mi maestro Alberto Palanca, quien me guió en el canto por muchos años hasta su deceso hace algún tiempo. Me gradué en el 2001 del nivel medio de canto en el Centro Provincial de Superación para la Cultura Félix Varela.

Su trabajo como profesional atraviesa diferentes etapas, que incluyen una primera como solista desde el año 1996 hasta el 2000 y desde entonces comenzó otra hasta el 2007, donde trabajó en solitario y también a dúo con la cantante Maureen García Iznaga. De esa época han quedando varios fonogramas, ¿cuáles son los más importantes?

O.A: Para mí fue esencial esa segunda etapa por la gran repercusión de ese dúo a nivel nacional, hasta llegar a realizar el CD “Fiebre de ti” con canciones de Juan Arrondo. Este fue grabado en los estudios Eusebio Delfín, de Cienfuegos, con la producción de Lázaro García y arreglos musicales del maestro Pucho López. En este disco participan varios músicos de prestigio entre los que se destaca el laureado trío Trovarroco. Este trabajo salió a la luz bajo el sello Colibrí y obtuvo una nominación en la categoría Cancionística en el Cubadisco 2005. Antes de esa producción había participado como invitado en otros fonogramas, pero fue el del homenaje a Arrondo el que consolidó mi quehacer artístico.

Su repertorio es muy abarcador, pero ¿me equivoco si aseguro que Omar Ahmed prefiere interpretar canciones?

O.A: En realidad uno tiene que abarcar la mayor cantidad de géneros y tener conciencia de lo que puede y no puede hacer. Pero sí, tienes razón al asegurar que los temas más líricos se me dan muy bien.

Otra de sus facetas que ya le va dando frutos son sus composiciones musicales. ¿Tiene algún proyecto en ese sentido?

O.A: Pues sí, ya llevo varios años escribiendo mis propios temas, es algo que me da mucho placer y que poco a poco desarrollaré para completar alguna nueva producción discográfica. Algunas de esas piezas se escuchan por la radio, sobre todo una titulada “Y cuéntale”, que me ha dado gran satisfacción. Otras son: “Si quisieras” y “Será el amor”, todas con buena promoción en las emisoras nacionales.

Actualmente lo distingue su trabajo con la Camerata Habana Martin. ¿Qué nuevas oportunidades le ha permitido esta etapa?

O.A: Esta pudiéramos considerarla como una tercera etapa, donde he vuelto a mi labor en solitario y a partir de ahí trabajo buscando nuevos horizontes de desarrollo. El más importante ha sido junto a la prestigiosa pianista, arreglista, repertorista, directora de orquesta y compositora Ana Martín. Pero hay otras búsquedas y colaboraciones, que incluyen lo hecho con el maestro Nelson Camacho, donde he montado en mi voz obras del cancionero lírico cubano. Continúo incursionando en posibilidades que aparecen, pero siempre defiendo los mejores valores de la música cubana, de la que me siento hijo legítimo.

Agradecemos a Omar Ahmed su entrevista para Radio Cadena Habana y le deseamos muchos éxitos en su carrera musical.

Por Katia Camejo Montpeller