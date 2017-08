Home » Cadena Exclusiva » Poemas a Fidel

A propósito de la celebración del cumpleaños 91 del Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, publicamos a continuación una selección de poemas dedicados a Fidel en distintos momentos, por personalidades, intelectuales, reconocidos poetas y otros menos conocidos, que son en sí mismo diferentes miradas a este gran hombre de nuestra historia más reciente.

Canto a Fidel

(Ernesto Che Guevara)

Vámonos, ardiente profeta de la aurora,

por recónditos senderos inalámbricos

a libertar el verde caimán que tanto amas.

Vámonos, derrotando afrentas con la frente

plena de martianas estrellas insurrectas,

juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte.

Cuando suene el primer disparo y se despierte

en virginal asombro la manigua entera,

allí, a tu lado, serenos combatientes,

nos tendrás.

Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos

reforma agraria, justicia, pan, libertad,

allí, a tu lado, aguardando la postrer batalla,

nos tendrás.

El día que la fiera se lama el flanco herido

donde el dardo nacionalizador le dé,

allí, a tu lado, con el corazón altivo,

nos tendrás.

No pienses que puedan menguar nuestra entereza

las decoradas pulgas armadas de regalos;

pedimos un fusil, sus balas y una peña.

Nada más.

Y si en nuestro camino se interpone el hierro,

pedimos un sudario de cubanas lágrimas

para que se cubran los guerrilleros huesos

en el tránsito a la historia americana.

Nada más.

Fidel

(Juan Gelman)

Dirán exactamente de Fidel

gran conductor el que incendió la historia etcétera

pero el pueblo lo llama el caballo y es cierto

Fidel montó sobre Fidel un día

se lanzó de cabeza contra el dolor contra la muerte

pero más todavía contra el polvo del alma

la Historia parlará de sus hechos gloriosos

prefiero recordarlo en el rincón del día

en que miró su tierra y dijo soy la tierra

en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo

y abolió sus dolores sus sombras sus olvidos

y solo contra el mundo levantó en una estaca

su propio corazón el único que tuvo

lo desplegó en el aire como una gran bandera

como un fuego encendido contra la noche oscura

como un golpe de amor en la cara del miedo

como un hombre que entra temblando en el amor

alzó su corazón lo agitaba en el aire

lo daba de comer de beber de encender

Fidel es un país

yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro

la Historia arreglará sus cuentas allá ella

pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos

buenas noches Historia agranda tus portones

entramos con Fidel con el caballo

El perfil de Fidel

(Arturo Corcuera)

Para hablar de Fidel

hay que cederle la palabra al mar,

pedir su testimonio a las montañas.

El Turquino canta y cuenta su biografía,

los árboles lo recuerdan,

saben su edad y repiten su nombre.

La edad de Fidel

es la edad de los framboyanes en flor,

la enhiesta edad de su barba verde olivo.

Todos lo sabemos:

los héroes no tienen edad,

tienen historia,

hacen la historia,

son la historia.

No le arredra a Fidel la cuadratura del Pentágono

ni las bravatas al rojo de cara pálida

en la hora oscura de la Casa Blanca.

Quien lo dude puede ver en alerta al héroe

y un millón de cubanos cara al Norte

en el Malecón de La Habana.

Él es América Negra,

América Hispana,

América Andina:

el perfil de Fidel

es el perfil

de América Latina.

¡Ordene, Comandante en Jefe!

(Antonio Guerrero)

A usted, fiel combatiente que incendió

la aurora decisiva de la independencia

con el esfuerzo de sus nobles entrañas.

A usted, conductor incansable que ha guiado

la ruta de la historia por el honor,

la hermandad, la sólida esperanza.

A usted, invicto soldado que cabalga

sin miedo hacia el sol de la muerte

enfrentando al más brutal imperio.

A usted, que viene y va entre verdades

y lleva en sus manos un corazón gigante

ofreciéndolo con altruismo al mundo.

A usted,

que es pueblo en el pueblo,

que es tierra en la tierra,

que es justicia ante el podio,

que es paz ante la guerra,

le decimos:

¡Fidel, nuestra bandera socialista

jamás se caerá de nuestras manos!

¡Ordene, Comandante en Jefe!

díganos cuál batalla librar

nuestra victoria será inevitable.

El Gigante

(Humberto Arenal)

El Gigante está herido

no morirá

es un raro ejemplar

es inmortal.

El gigante duerme, reposa, piensa

Lo rondan inquietos vaticinios.

¿Qué será el mundo sin él?

El Gigante medita, se informa

crueles son los augurios

la muerte se esparce por el mundo

¿qué hacer?, se pregunta.

El Gigante está herido

no morirá

su mandato es otro.

El Gigante vigila, discurre, opina

desde su trono de honor.

El Gigante está herido

pero no morirá

es inmortal.

Gloriosos 91

(María Regla Figueroa Evans)

Quien dijo que ya no estás, Fidel Castro

cómo decir que te has ido

si tu rostro verde olivo

sigue firme allá en la plaza.

Eres del pueblo la braza,

Fidel

líder, ejemplo, trabajo

el hombre, que en un agosto preclaro

nació para hacer historia

para llenarnos de gloria

a Cuba y a los cubanos.

