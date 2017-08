Home » Revelaciones » Joaquín Borges Triana, la música como una gran riqueza para Cuba

Reconocer a los músicos cubanos por sus aportes a nuestro pentagrama, sin importar en qué lugar residan, ha sido una de las mayores contribuciones de Joaquín Borges Triana, ganador del Premio de Periodismo Cultural 2016.

Como colega y amigo este periodista y crítico musical, accedió a una entrevista con Radio Cadena Habana, en la que no falta su genialidad de excelente comunicador.

¿Cuáles considera que han sido las mayores influencias en su vida como intelectual de nuestro país?

Me considero afortunado porque me tocó una familia con inquietudes artístico-intelectuales, de muchos músicos, se leían diferentes libros y cotidianamente hacíamos tertulias e íbamos a conciertos. Disfruté todo eso desde niño, lo incorporé y continúo haciéndolo como adulto. Por otra parte, mi madre me educó como a cualquier muchacho y no me sobreprotegió por tener un impedimento físico, que es la ceguera. No puedo negar que como melómano empedernido, he escuchado miles de discos y eso ha contribuido a sedimentar mis conocimientos.

Los infinitos deseos de ampliar sus saberes hicieron que Joaquín Borges Triana estudiara guitarra clásica, a la par que realizaba su formación académica en la enseñanza general. Sin embargo, ¿usted nunca quiso ser un profesional de la música?

Mira, vencí el nivel elemental, me faltó un semestre para concluir el nivel medio y el Ministerio de Cultura me otorgó una beca para estudiar música en la antigua Checoslovaquia, pero a mí me gustaba el arte sonoro solo para disfrutarlo. Mi sueño era matricular como alumno de una ingeniería que equivalía a lo que hoy es la Informática. No fue posible que me concedieran la carrera y decidí optar por Periodismo, que también me gustaba.

Su trayectoria como periodista desde hace 30 años ha sido muy fructífera y versátil. ¿Qué órganos de prensa han marcado su desempeño en todo este tiempo?

En honor a la verdad, debo reconocer que gracias a mi amigo Alexis Triana colaboré por primera vez con el diario “Juventud Rebelde”. Eran los últimos años de la década de los 80 y entregué un análisis dedicado a la llamada Generación de los Topos, sobre la hornada de trovadores que había surgido en Cuba en aquel momento. El periodista Ángel Tomás, entonces editor de la página cultural del citado órgano de prensa, me propuso hacer una columna y así nació el espacio denominado “Los que soñamos por la oreja”, que ya tiene tres décadas de existencia. Tal sistematicidad me dio a conocer y trabajé en otros medios. Por algún tiempo fui parte del colectivo de la revista “Alma Mater”, colaboré con las emisoras Radio Ciudad y Radio Rebelde y en 1996 me pidieron ingresar en la publicación “El Caimán Barbudo”, en la cual he escrito sobre diversos temas y en la que pienso permanecer hasta mi jubilación.

Uno de sus mayores aciertos ha sido realizar una tesis doctoral en arte cubano con una temática que nadie más ha hecho en esta Isla. ¿Cuáles aportes usted le ha dado a nuestra música a partir de esa investigación inicial?

Valga aclarar que mi tesis es sobre la música popular urbana en Cuba, área en la que nadie más en nuestro país ha hecho este tipo de estudio. Para mí fue importante porque seguía mi línea de intereses de investigar acerca de la relación entre arte sonoro y sociedad. Así abarco las expresiones musicales de la ciudad, que surgen desde los márgenes, normalmente no legitimados por el discurso oficial, entendido en el mejor sentido de la palabra. Sé que he hecho algunas clasificaciones y he impuesto terminologías que empiezan a usarse en el ámbito musicológico, tales como música alternativa y canción cubana contemporánea. Son términos que acuñé para títulos de trabajos y los fui conceptualizando. Me dedico igualmente al fenómeno del carácter transnacional de la música hecha hoy por los cubanos a partir de los procesos diaspóricos. Indago qué ha pasado con los miles de músicos coterráneos que han emigrado a diversos confines del mundo, sobre todo luego de los años 90 y hasta la actualidad.

Sabemos que es uno de los pocos críticos musicales con que cuenta nuestra Isla. ¿Qué opinión le merece el desarrollo actual de la música cubana?

No es un secreto que este es un país muy musical. He escuchado quejas sobre una supuesta crisis en la enseñanza por déficit de profesores, pero la realidad es que asombra la cantidad de excelentes profesionales que se gradúan en los conservatorios, como mismo es sorprendente el total de músicos cubanos que viven en el exterior. Pero en esta Isla no se nota ese déficit, porque por muchos talentos de nuestro pentagrama que se han ido a residir al extranjero, aquí aparecen constantemente jóvenes virtuosos. Asisto siempre a los festivales Jojazz y es admirable constatar la preparación que traen esas noveles figuras. Vivimos en una nación con una extraordinaria riqueza musical, por lo que podemos sentirnos tranquilos en tal sentido, al punto que estoy seguro que la música pudiera ser una gran fuente de ingresos económicos para Cuba.

Agradecemos a Joaquín Borges Triana por compartir parte de su tiempo con Radio Cadena Habana, le deseamos éxitos en sus nuevos empeños y le recordamos que siempre será bienvenido en la emisora de la música cubana.

Por Katia Camejo Montpeller