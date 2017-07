Home » Cadena Exclusiva » El Himno del 26 de Julio, un canto de multitudes

Detrás de cada himno arraigado en el alma de los pueblos siempre hay una historia hermosa y fuerte que trasciende junto a las sublimes notas de la composición musical.

Marchando, vamos hacia un ideal

sabiendo que hemos de triunfar

en aras de paz y prosperidad

lucharemos todos por la libertad.

Adelante cubanos

que Cuba premiará nuestro heroísmo

pues somos soldados

que vamos a la Patria liberar

limpiando con fuego

que arrase con esta plaga infernal

de gobernantes indeseables

y de tiranos insaciables

que a Cuba han hundido en el mal.

(…)

La historia del Himno del 26 de julio, también conocido como Himno de la Libertad, y de su creador, el músico autodidacta y revolucionario Agustín Díaz Cartaya, es un ejemplo claro de esta aseveración.

El año 1953 era un huracán de preparativos y decisiones. Fidel, inmerso en ese fulgor de acción y pensamiento, se percató de que era necesario un himno de combate. Fue entonces cuando le dijo a Cartaya, durante una práctica de tiro, que compusiera un himno para el movimiento y lo tuviera listo en dos o tres días.

Cartaya aceptó la importante encomienda y el 23 de julio, en la noche anterior a la salida de los combatientes para Oriente, Fidel escuchó atentamente el himno,y el mismo quedó aprobado en ese momento con el título de Marcha de la libertad.

Luego del asalto y estando prisionero, Fidel le envió un mensaje a Cartaya en el que decía que recordara en las estrofas de la marcha revolucionaria “la sangre derramada”. Luego de realizadas las modificaciones, el Himno del 26 de julio fue memorizado por los asaltantes, quienes lo cantaron con vigor incluso en el juicio.

Se convirtió así en la marcha que guió una y otra vez a los revolucionarios alcombate y la gloria.

Ya en la Sierra Maestra, combatiendo a diario las huestes de la tiranía Fidel le dio instrucciones a Faustino Pérez para que el himno del 26 de julio fuera grabado y pudiera ser transmitido por la emisora Radio Rebelde.

Carlos Faxas asumió entonces la responsabilidad de dirigir la grabación del Himno del 26 de julio el 15 de febrero de 1957, y lo hizo en la emisora Radio Cadena Habana:

“Grabarlo fue difícil. Yo tenía un cuarteto masculino y pensé que con las voces de los hombres se escucharía fuerte pero dos de ellos no quisieron implicarse en aquello, así se me ocurrió incorporar dos voces femeninas, las de Sonia Aragón y Manón de Asper, porque no se concibe una Revolución sin la presencia de la mujer”.

Sobre este hermoso capítulo de la historia de la emisora Radio Cadena Habana donde se realizó la grabación clandestina del Himno del 26 de julio, su principal protagonista, el músico Carlos Faxas dijo en vida: “Me satisface haberlo hecho, pero no hice más que cumplir con un mandato de mi conciencia, como militante del Movimiento 26 de Julio”.

El himno de la Libertad es prueba irrefutable de una composición musical nacida al fragor de la lucha. Resultado de la genialidad de Fidel y de la mente y el puño del combatiente Agustín Díaz Cartaya. He aquí pues la historia de esta obra épica que refleja fielmente a Cuba y los cubanos. Porque los himnos son, sin dudas, cantos del pueblo.

(…)

El pueblo de Cuba…

sumido en su dolor se siente herido

y se ha decidido…

hallar sin tregua una solución

que sirva de ejemplo

a ésos que no tienen compasión

y arriesgaremos decididos

por esta causa hasta la vida

¡qué viva la Revolución!

Por Odalys Padilla y Lilien Trujillo Vitón.