Cantar como el sinsonte es una cualidad reservada para prodigios de la música criolla, que como el ave de nuestros campos logran los más hermosos y altos registros melódicos. Entre los reconocidos intérpretes que ostentan tal condición sobresale William Borrego, vocalista del Cabildo del Son, que dirige Pancho Amat.

El inquieto muchacho, que cantaba por todas partes en su natal Güira de Melena, no olvida cómo se subía a una cisterna cercana a su vivienda para que lo escucharan quienes pasaban por allí. Sus recuerdos van fluyendo mientras conversa con Radio Cadena Habana.

Es válido en su caso el dicho: “el que persevera, triunfa”, pues sabemos lo mucho que agradece a uno de sus vecinos que lo veía tan pequeño y audaz, exhibiendo sus dotes para el canto.

Eran los años 80 del pasado siglo y yo quería cantar, era lo que me gustaba. Los temas de moda me los aprendía y no me daba pena interpretarlos como si estuviera en un escenario. Fue así que un saxofonista llamado José Antonio Reyes Noda, me estimuló a matricular en la escuela de arte y hasta intercedió con mi madre para que ella me permitiera estudiar música. Gracias a eso me gradué en la especialidad de trombón.

¿Cómo llega William Borrego al Cabildo del Son?

Fue todo casual. Me enteré que el director de ese grupo, Pancho Amat, estaba buscando un cantante, pero que no fuera conocido. Alguien me había dicho que yo tenía timbre de sonero y me presenté ante el gran tresero cubano. Desde que me escuchó, me dijo que me enseñaría a cantar la música que ellos hacían y tuvo toda la paciencia necesaria para lograrlo. Puedo decirle que a partir de ese momento es que el canto aparece como algo serio para mí.

¿Entonces fue esa su gran oportunidad?

Así mismo. Le agradezco a Pancho Amat por haber confiado en mí. El Cabildo del Son ha sido mi gran escuela y él mi mejor maestro. Somos una familia y todos venimos a divertirnos, con la mayor seriedad, pero disfrutamos enormemente lo que hacemos.

¿Tiene algún género predilecto a la hora de cantar?

Mira, puedo parecer pretencioso, pero no tengo preferencias y me atrevo a cantar casi todos los géneros. Como decía Benny Moré: “yo canto una guaracha, una rumba y un danzón”. Todo lo que sea música, intentaré interpretarlo. La excepción es el reggaetón, que sí sería un gran reto para mí.

¿William Borrego siente alguna insatisfacción en su carrera profesional?

Yo solo le pido una cosa a la vida: que me tocara con la varita del hada madrina de la composición. Me atrevo, se me ocurren algunas ideas, pero realmente no me siento listo. Respeto muchísimo a las personas con ese talento que encuentran un motivo para inspirarse y escribir temas que luego aplauden multitudes.

Hay algo que no queremos dejar de mencionar sobre usted y es que Pancho Amat le ha colgado un apelativo, por el cual ya todos le conocen.

Sí, el respetable músico cubano me apodó “La voz melodiosa del sinsonte de Güira de Melena”.

Por Katia Camejo Montpeller.