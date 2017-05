Home » Eventos » Premios Cubadisco 2017

Los premios del XXI Festival Internacional Cubadisco 2017 fueron entregados en ceremonia oficial celebrada en el Teatro Astral.

Con el Gran Premio Cubadisco 2017 se alzó el dúo Buena Fe, autores del disco Sobreviviente, realizado por el sello EGREM y que obtuvo también el lauro en el apartado Música Fusión.

Fueron merecedores del Premio Especial del Cubadisco: La Colmenita, por Feliz cumpleaños, Fidel y Pedro y el lobo (Abdala); los CD Felicidades, Fidel y Canto a Fidel (EGREM); Enrique Pla, por El drums de Cuba (Bis Music); audiovisual Soy la leyenda, de José Manuel García (Bis Music); CD Son…de Cuba y Puerto Rico, de Pancho Amat, Tony Mapeyé y Christian Nieves (Festival Musical latinoamericano), y al CD Presto mi voz, de Vicente Feliú (Colibrí).

Dentro de este apartado fueron distinguidos con el Premio a la Excelencia: Pablo Milanés, por la colección Discografía 50 títulos (Bis Music) y Frank Fernández, autor de Alma con alma (Colibrí).

Como cada año al Cubadisco concurren producciones foráneas, que de igual modo compiten. Fueron galardonados con el Premio internacional: Juan Perro, por El viaje (Casa disquera La huella sonora); Alexandre Moutouzkine, por Rusia ante la Rítmica Cubana (Casa Discográficas La Ceiba-Colibrí); Sammy Figueroa, por Imaginary World (Casa Discográficas-SAVANT Record); Los Sabandeños, por Son Boleros (Estudios Multitrack); Richard Miralles & Josep Mas (Kitflus), por Las canciones de Serrat sin Serrat (Picap); Intillimani, por Intillimani histórico (Plaza Independencia Musical), y Manuel Medrano, por Manuel Medrano (Warner Music).

En el resto de las categorías se entregaron los siguientes premios:

Música Coral y Vocal: Vocal Sampling, por Así de Sampling (Colibrí). Solista Concertante: Aldo López-Gavilán, por Shumann Brahams Debussy (Colibrí). Música de Cámara: Coro de Cámara Exaudi, Orquesta del ISA y Camerata Vocal Sine Nomine, por Música Catedralicia de Cuba. Villancicos y Repertorio Litúrgico de Esteban Salas (Colibrí-La Ceiba).

Música Pop: Jan Cruz, por Aviones de papel (Bis Music). Música Rock: Ánima Mundi, por I me my self (Independiente). Jazz Solista: Bobby Carcassé, por Blues con montuno (Bis Music). Jazz Ensemble: Real Projet, por Real Project (EGREM). Música Instrumental: Emilio Martini, por Notas al viento (EGREM). Hip Hop: Myky y Repa, por La Reina y La Real (Tumi Music). Música Urbana: Qva Libre, por Rock duro mami (EGREM).

Música Electrónica: Rezack And Totem, por La Draisiana (LNME). Compilación y Archivo: Ñico Saquito y Ecos del Tivoli, por De mi viejo Santiago (EGREM). Tradición Afrocubana: Team Cuba de la Rumba, por Mujeres en la rumba (EGREM). Raíces Soneras y Campesinas: Septeto Habanero, por Escuela de soneros (Colibrí).

Música Popular Tradicional: William Borrego, por Acerca el oído (Colibrí). Trova: Eduardo Sosa, por Como si fueran mías (Colibrí) Canción para niños: Liuba María Hevia, por Liuba canta a María Elena Walsh (Abdala). Cancionística: Beatriz Márquez, por Mis duetos (Abdala). Documental Musical: José Manuel García, por Intimidad José María Vitier (Abdala). Espectáculo Musical Audiovisual: Enrique Carballea y Mildre Ruíz, por Luna Manzanares en vivo (EGREM). Ópera Prima: Yissy y Banda Ancha, por Última noticia (EGREM).

Música Popular Bailable (Noveles): Aisar y El Expreso de Cuba, por Llegó el Expreso (EGREM). Música Popular Bailable (Maestros): Giraldo Piloto y Klimax, por Mis 21 años (EGREM). Mejor Grabación del año: Adolfo (Fito) Martínez, por Sobreviviendo, de Buena Fe (EGREM). Notas Discográficas: Sigfredo Ariel, por Colección 40 años de música, de José María Vitier (Abdala). Notas Musicológicas: Ana Victoria Casanova, por Entre bocetos y sonatas, de Ana Gabriela Fernández (Colibrí). Mejor Diseño: Nelson Ponce, por Última noticia, de Yissy y Banda Ancha.

Cada año el Comité del Cubadisco entrega varios premios de Honor, atendiendo a la trayectoria de la obra musical o los aportes de una personalidad o institución a la música. En esta ocasión fueron reconocidos, en el ámbito internacional: Iván Pérez y la Orquesta Dimensión Latina, ambos de Venezuela; por Cuba los trovadores Augusto Blanca y Lázaro García y al proyecto Gira por los barrios, de Silvio Rodríguez.

Por Félix Bolaños