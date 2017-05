Home » Noticias » Viengsay Valdés: el amor por el ballet y por Cuba

La primera bailarina Viengsay Valdés, actualmente una de las cien mejores del mundo, es admirada porque en el escenario y en la vida cotidiana trasmite ternura, sencillez, talento, inteligencia y, sobre todo, cubanía.

La vida de cada bailarín es como una gran aventura y así lo expresa el sociólogo cubano Carlos Tablada en su biografía sobre Viengsay Valdés, bajo el título De acero y nube, un texto que atrapa y permite que la conozcan como persona y como artista.

Entrevistada para Radio Cadena Habana, la destacada integrante del Ballet Nacional de Cuba, explicó cómo surgió ese libro.

Fue en el año 2001 cuando Carlos Tablada me habló de la idea de escribir mi biografía, entonces aún yo no era primera bailarina. Sinceramente no me sentía tan importante para eso y lo hice rechazar su propuesta. Después de diez años él retomó el proyecto. Me dijo que siempre había visto en mí un gran potencial no solo como artista, también como ser humano. Y eso es lo que él necesitaba decir.

¿Qué encontrarán los lectores en el libro De acero y nube?

Me pueden conocer mejor con todo lo que él muestra: mi sacrificio, mi evolución, mi crecimiento, mis etapas de aprendizaje y mi desarrollo dentro del Ballet Nacional de Cuba. Pero tiene algo especial para mí y es que me humaniza. Tablada dialogó conmigo y con los que me conocieron y plasmó cómo me sentía, mis dificultades, el apoyo que tuve en mi hogar. Siempre respetó mi vida personal para no caer en banalidades. Todo lo que escribió, ocurrió realmente.

Desde muy pequeña usted aprendió el sacrificio enorme que requiere ser bailarina. ¿Cuáles son sus consejos para quienes optan por esta carrera?

Mira, a quien le guste el ballet tiene que dedicarse, tiene que entregarse. Hay que buscar constantemente la superación y la práctica. El ballet es de repetición, crea el movimiento condicionado y para que salga orgánicamente es imprescindible la ejercitación diaria. Hay que estar consciente de que esto es necesario para no decaer, para seguir adelante y llegar a ser bailarín.

La joven integrante del Ballet Nacional de Cuba ama infinitamente lo que hace y por sobre todo cuida el prestigio de su compañía y de esta Isla. Y ha revelado que tiene entre sus proyectos no solo seguir bailando, también lograr un libro sobre el especialista que la ayuda a recuperar sus músculos para cada función.

Contar la vida de Miguel Capote es algo que tengo pendiente. Quiero hacer un libro sobre la base de mis propias experiencias de la manera en que este terapeuta sabe guiar al paciente hacia la recuperación. Ahí plasmaría el método tan especial que tenemos los dos de hacer ejercicios específicos para bailarines. Se me ocurrió que puedo escribir el texto a partir de una idea de nuestro querido Comandante en Jefe Fidel Castro hace unos años. Él insistía en que cada médico que se especializa en algún tema, debía dejarlo por escrito para la posteridad.

¿Cuánto considera Viengsay que le aporta a su carrera la biografía hecha por Carlos Tablada?

Muchísimo. Creo que es una manera de que el público conozca mis inicios desde niña, cómo me lo propuse y el esfuerzo que ha llevado conseguirlo.

Estoy segura que leyendo este libro se sentirán aún más cerca de la artista que es Viengsay Valdés. Radio Cadena Habana, la emisora de la música cubana, le agradece por estos minutos de placentera conversación.

Por Katia Camejo Montpeller.