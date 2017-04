Home » Revelaciones » Nelson Domínguez, un artista sin límites para crear

Lo más auténtico de sus raíces cubanas, campesinas, patrióticas, conforman la vastísima obra del inquieto pintor que es Nelson Domínguez, cuyas piezas aparecen en instalaciones de múltiples naciones.

Al asistir a la inauguración de una de sus muestras, Radio Cadena Habana obtuvo la siguiente entrevista del Premio Nacional de Artes Plásticas 2009.

La gira por toda la Isla de la muestra denominada Autorretrato, permitió mayor contacto del público con su trabajo.

Maestro, ¿cuándo volveremos a disfrutar de encuentros como ese?

Fue un acontecimiento en mi carrera. Recorrí gran parte de la nación. Mis obras llegaron a lugares intrincados desde Baracoa hasta Pinar del Río. Pero uno se da cuenta que existen otros territorios que quedaron por visitar. Desde entonces me he propuesto realizar otro periplo. Estoy en deuda, por ejemplo, con el municipio Isla de la Juventud. Allí siempre me reciben con mucho cariño. Quiero hacer una muestra similar especialmente para esa región del país.

Nuestro entrevistado fue un niño que creció en plena Sierra Maestra, al calor de las faenas más duras, junto a su familia, rodeado de la exuberante naturaleza del lugar. Allí conoció desde temprano las bondades que el Ejército Rebelde prodigó en aquella zona, antesala de lo que luego marcaría el camino victorioso de la Revolución Cubana.

El acercamiento a nuestras raíces por Nelson Domínguez no se traduce en imágenes de perfectas líneas, más bien nos cuenta a su manera la historia patria usando los propios materiales que participaron en cada acontecimiento.

¿Cuáles de estas piezas en su opinión pueden ser más populares?

Hay una que me gusta mucho. La denominé Columna cimarrona. Es una obra que hice hace mucho tiempo. Con ella quise homenajear al cimarrón, es decir, a los negros traídos de África para trabajar en estas tierras como esclavos, muchos de los cuales se escapaban de sus amos en busca de libertad. Huían pero eran perseguidos por los rancheadores y sus perros.

Y su obra ¿cómo aborda esa temática?

Realicé una tumba cimarrona. Es una columna de carbón, erguida y junto a ella los esqueletos de los perros. Es una manera de recordar al esclavo y a esos animales que estaban obligados a perseguirlo. Al final morían los dos. El perro podía matar al negro rebelde, pero también se convertía en víctima de esa práctica cruel.

¿Esta es su única pieza sobre la temática?

No. Hay otra muy significativa que doné al Museo de la Ruta del Esclavo, en Matanzas. Esa es de grandes dimensiones. Es un cepo para tres esclavos. La del cimarrón la obsequié al Museo Municipal de Guanabacoa. Ambos sitios tienen vínculos muy fuertes con una época de actos sanguinarios con esas personas llegadas de África. Por eso pensé que eran los que debían exhibir mis obras.

¿Para usted es decisivo expresar su arte en los más disímiles soportes?

Normalmente uso muchos soportes para trabajar. Siempre les aconsejo esto a los estudiantes de las escuelas de arte. Antes fui profesor y trasmití esa idea a mis alumnos. No deben limitarse. Un artista es aquel que está preparado para enfrentarse a todo tipo de soporte. Es un concepto un poco más renacentista y es muy útil. Dadas las condiciones de búsqueda, de innovación, que ofrece nuestro país, es preciso trabajarlo todo.

¿Es cierto que el hombre y el perro tienen muchas más cosas en común que las que normalmente identificamos, o al menos así intenta revelarlo en un próximo proyecto?

Poco a poco preparo una exposición con las similitudes entre el hombre y el perro. En ella aparecerán las vicisitudes, amores y tragedias que los acercan. Es un modo de explicar porque ese animal es el mejor amigo de los humanos. Estoy reuniendo litografías, lienzos y otras técnicas.

He pensado titular la muestra Esta vida perra.

Por Katia Camejo Montpeller.