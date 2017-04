Home » Noticias » Manolo Micler: Premio Nacional de Danza 2017

Manolo Micler, Premio Nacional de Danza 2017 y Director General del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, declaró que uno tiene que reconocerse, reconocer sus ancestros, reconocer sus raíces, reconocer donde uno nace, para entonces poder enfrentar con mejores armas lo que nos depara el porvenir.

En entrevista exclusiva para Radio Cadena Habana, habló sobre sus comienzos en el conjunto, fundado en 1962 por el etnólogo cubano Rogelio Martínez Furé y el coreógrafo mexicano Rodolfo Reyes.

¿Cómo recuerda sus primeros años en la compañía?

En 1966 entré como bailarín. Me desarrollé como ensayador y profesor de algunas manifestaciones populares y folclóricas. En 2004 soy designado Director Artístico General del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba.

En el país no había una institución capaz de recoger todas las tradiciones creadas por nuestro pueblo y llevarlas a la escena con las exigencias más modernas del teatro.

La labor del colectivo no ha sido solamente la presentación de espectáculos, sino de investigar, de rescatar todas esas tradiciones creadas por nuestro pueblo.

¿Se siente feliz con lo alcanzado en estos años?

Todas las personas tenemos oculto nuestro talento, lo que a veces uno no encuentra la manera de desarrollar todas esas potencialidades. A mí se me dio la posibilidad de codearme con personalidades, artistas, y a pesar de yo no ser una persona de estudios académicos, me siento realizado porque he podido hacer lo que he querido hacer.

¿Cómo es la formación de los cantantes, percusionistas y bailarines?

En el caso de los bailarines son egresados en su mayoría de las escuelas de arte, sin embargo, no existe escuela para cantantes y percusionistas cubanos, por que estos se forman por tradición familiar. El arte del tamboreo cubano es muy difícil, son ellos los que enseñan tanto la percusión como el canto folclórico. Aunque ya existen jóvenes incorporando estos conocimientos, poco a poco, llevados de la mano de los más experimentados.

Aun es insuficiente la divulgación de lo que hace la compañía y el hecho redunda en que los artistas folclóricos no sean muy conocidos.

¿Para usted es determinante el rigor del estudio para que las coreografías se desarrollen a partir de una danza original?

Por supuesto que la superación es constante, pero no descarto lo inestimable de la innovación. Tuve la idea de no desechar a ninguno de los bailarines que físicamente no podían estar en la escena. Ellos contribuyeron al desarrollo de las nuevas generaciones.

Micler, usted ha dicho que el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba no es un museo, ¿lo ve como un acontecimiento que cambia junto a la vida del pueblo?

Efectivamente, porque nosotros no hacemos folclor, el folclor lo hace el pueblo. Hacemos proyecciones teatrales inspiradas en estas manifestaciones folclóricas. Cuando se camina por La Habana, en cualquier patio o esquina, es posible encontrar un toque de santo o una rumba. Y eso es una suerte para nosotros.

Y mientras nos despedimos del Premio Nacional de Danza 2017, sentimos confianza en el futuro prometedor de la cultura cubana, que tiene raíces ancestrales tan fuertes que nada ni nadie podrán destruir.

Por Katia Camejo Montpeller.