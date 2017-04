Home » Revelaciones » Daniel Chile: atrapado por la cinematografía

Uno de los cortometrajes en competencia en la dé 16 edición de la Muestra Joven del ICAIC es Atrapado, una historia que se sumerge en la naturaleza humana para exponer rasgos y escenarios de la sociedad cubana actual. Bajo la dirección de Daniel Chile, Atrapado cuenta con un elenco en el que convergen el talento joven de Carlos Luis González y Alicia Hechavarría y la experiencia actoral de Aramís Delgado y Patricio Wood.

Sobre este cortometraje con el cual ya Carlos Luis González obtuvo el premio a mejor actor en el Festival de Cine Latino de Oklahoma este año, nos comenta su director, Daniel Chile, en exclusiva para Radio Cadena Habana.

¿Atrapado es una historia creada por ti o la escribiste con alguien más?

Trabajé en la idea original con el guionista cubano Amílcar Salatti, que hizo importantes aportes a la historia. Pero finalmente terminé escribiendo el guión con la asesoría dramática del cineasta cubano Hubert Barrero.

¿Qué cuenta Atrapado?

Cuenta la historia de Roldán, un repartidor de pizzas que vive en una casa en pésimas condiciones y su esposa está a punto de dar a luz. De repente, la entrega de una pizza a un cliente le dará un vuelco a su vida. Es un cortometraje que pone a prueba la ética y la moral de un personaje sometido a una situación límite.

¿Por qué esta problemática?

Aunque es un tema atemporal y universal, siento que en estos tiempos se hace notable la obsesión por el dinero y una crisis de valores. Por ello intenté explorar hasta qué punto el ser humano puede transgredir su ética y su moral cuando tiene que decidir entre la supervivencia suya y de su familia o la vida de otra persona. Evidentemente, el corto tiene una resolución incómoda, pero mi intención no es juzgar ni dar lecciones, sino provocar la reflexión, incitar al debate, poner al público a pensar.

Sé que eres un creador con preocupaciones constantes, que de cierto modo se repiten en tus cortometrajes. En el caso de Atrapado, ¿cuánto de continuidad y cuánto de ruptura hay con las líneas temáticas de tu obra anterior?

De manera general, hay continuidad con mis propuestas anteriores. Mis inquietudes como ciudadano de este mundo no están disipadas, aunque con el paso del tiempo adquieran otros matices. Las ideas están claras, el guion, también. Esta vez he asumido con más riesgos a los personajes, las escenas, los diálogos. Y desde el punto de vista estético, hemos propuesto una fotografía sin ataduras, un montaje ágil, una banda sonora intensa. Todo en función de una historia que transcurre en la época que me tocó vivir.

¿Dónde se filmó el corto y con qué equipo de producción?

El corto se filmó en La Habana, en zonas del Vedado y Playa a través de nuestra productora independiente Mirapaká y el apoyo imprescindible de instituciones como el Banco Sabadell, la Asociación Hermanos Saíz y DX producciones.

La producción estuvo a cargo de Roberto Chile y Enif Pino, la edición de Lenia Delgado, la dirección de fotografía de Javier Pérez, la banda sonora de Raymel Casamayor y la música original de Emilio Martiní. Por supuesto, hubo otras personas del equipo que fueron fundamentales para la realización de este proyecto.

¿En qué criterios te basaste para elegir el elenco?

Me motiva trabajar con actores que tengan experiencia cinematográfica, y sobre todo, que amen el cine. Carlos Luis González es un actor intuitivo, de fina sensibilidad: sentí que podía asumir con inteligencia los matices y contradicciones de un personaje como el de Roldán. A Alicia Hechavarría la conozco desde que estudiaba en la ENA, siempre me ha trasmitido la ingenuidad y la calidez que necesitaba para el personaje de Ana. Hace tiempo deseaba trabajar con Aramís Delgado, actor profundo, visceral.

Desde que escribí el guión pensé en él para este personaje, que tiene a su cargo una escena desgarradora que supo asumir con entrega y pasión. Y Patricio Wood, que interpreta al administrador de la pizzería, quien a pesar de la brevedad de su aparición, le imprime tensión y veracidad a la historia.

Cuéntame de tu experiencia con este elenco. Con dos de ellos que repiten como pareja en el cine (Alicia Hechavarría y Carlos Luis González).

En la historia del cine son incontables las parejas de actores que han repetido. Carlos y Alicia, por haber compartido la escena en otras ocasiones, tienen una química emocional que era necesaria para el éxito de este cortometraje. Fue una buena elección, no tengo dudas.

¿Satisfecho con el resultado?

Soy un perfeccionista incurable y siempre deseo que todo quede mucho mejor. A veces lo que imaginas no es lo que se logra al final. Pero en sentido general estoy contento por la entrega de los actores, la profesionalidad del equipo, y porque puedo comunicarme con el público mediante el cine.

Ya has explorado la ruta del cortometraje en varias ocasiones, ¿listo para ir más lejos?

Los cortos son un camino hacia el aprendizaje, un puente hacia lo que uno desea. Estoy barajando ideas y espero, más temprano que tarde, poder dirigir un largometraje de ficción.

Si tuvieras que definir al director Daniel Chile, ¿cuáles serían tus palabras?

No me agrada hablar de mí, prefiero que lo hagan quienes me conocen. Pero si tuviera que definirme, diría que soy alguien que intenta cada día hacer realidad lo que sueña.

Por Lilien Trujillo Vitón.