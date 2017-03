Home » Revelaciones » Daymé Arocena: espontánea como la más auténtica música cubana

Tengo que ser impresionista. Mi entrevistada, en tan solo 25 minutos de charla, fue develándome la más genuina clave de su éxito dentro y fuera de Cuba: ella es simplemente una mujer que CANTA lo que escribe en sus momentos de reflexión, que lo hace con toda la alegría del mundo, con la intención más bien de compartir que de colocarse en el molde de “artista”.

Daymé Arocena es una auténtica voz criolla, descubierta por sus padres desde su infancia, formada por las academias cubanas, consolidada gracias a su persistencia y pasión por eso que nació con ella: el canto.

No asume poses para conversar, se sienta en un sofá de Fabrica de Arte, sube sus pies, los cruza, apoya su cabeza sobre su mano en el espaldar del cómodo sofá, y empieza a recordar sus inicios en esta carrera que aún no llega a su primer cuarto de siglo, pero augura una leyenda.

Háblame de tu formación

Creo que mis padres fueron los que descubrieron mi talento, porque desde que tenía alrededor de cuatro años, ya me subía a escenarios de forma espontánea a cantar, a bailar… en la escuela recitaba poemas… Mis padres se percataron de mi vocación y me apuntaron en clases particulares de piano hasta que a los 10 años ingresé en la escuela de música Alejandro García Caturla y posteriormente en la Amadeo Roldán donde estudié dirección coral, que es de lo que me gradué.

Aunque de esa faceta lo que me queda de buen sabor, más allá de toda la información y todo el aprendizaje resultante de la investigación que realiza un director coral, es el dominio vocal. Aprendí a dominar y utilizar mi instrumento y el de los demás, que es el trabajo del director. Siento que la preparación física y vocal mayor que tuve fue esa, la de la escuela.

Y no creo que haya sido un tiempo perdido a pesar de que sabía que mi sueño era cantar y no me veía como directora de un coro –me veía más componiendo, compuse mucha música para coro-. Por lo que también fue uno de mis primeros canales hacia la composición, ya de una forma más seria porque sí tuve ideas de canciones desde niña, pero estudiar canto coral me hizo componer de una forma más consciente, profesional.

Me dices que desde chiquita tenias la chispa de actuar delante de todos. ¿La gente lo disfrutaba tanto desde entonces?

Mis padres dicen que sí, supongo que eran ellos los que disfrutaban. Pero creo que se dieron cuenta de mi intención artística y de algún tipo de talento en mí en un concurso -muy callejero- en el hotel presidente un día de los niños. Me subí a cantar y cuando la gente me escuchó empezaron a aplaudir y gané. Y ahí, con casi 4 años, aquellos aplausos les hicieron entender a mis padres y a mí también, que ese era mi camino.

¿Cuándo decidiste dedicarte al canto y no a la dirección coral?

Eso no lo decidí, vino solo. Nunca dije: “esto no quiero hacerlo, esto es lo que quiero. Eso siempre estuvo, fue sucediendo naturalmente.

¿Cómo nació tu primer disco?

Hay que hablar de un disco que está antes de “Nueva Era”, producido por mi papá, que surgió de un proyecto que tenía –y sigo teniendo espiritualmente- de mujeres en el Jazz, cuyo nombre es Alami. El disco se llamó “El profundo sonido de las piedras” y fue mi inicio discográfico pero de forma independiente.

Ya el primer disco con una discográfica, con trabajo promocional y todo, se llamó “Nueva Era” y se grabó en 2014. Lo hice en Inglaterra por casualidad. Fui hasta allá única y exclusivamente para el concierto de lanzamiento de un disco de DJ mundiales con cantantes cubanas, que dicho sea de paso, se hizo con más cantantes porque no podían hacerlo con solo una (o sea, conmigo, que había sido la seleccionada por los 10 DJ que vinieron aquí a la Habana a hacer un casting). No obstante, yo grabé cuatro canciones para ese álbum.

Estando en Londres me dijeron: “Tienes un día libre, ¿qué quieres hacer? ¿Irte a pasear, a conocer el Big Ben o irte a un estudio a grabar? Y yo ni lo pensé, me fui para el estudio. Cuando ellos vieron que lo que yo grababa era de mi autoría, me preguntaron si quería firmar un contrato con ellos (Brownswood Recordings) para grabar un disco. Les dije que sí… Me cambiaron el pasaje de regreso a Cuba y montaron un disco en pleno estudio, en poco tiempo. Sin preparación previa ni nada…

Pero no debe haber sido un problema para ti, porque una de tus mayores virtudes es la improvisación….

Eso creo, que también me salvó el oficio de la improvisación (RISAS). A partir de ahí, del hecho de la improvisación y todo, de las canciones de mi autoría que ya yo traía, con arreglos míos, se armó el disco. Tuve la ayuda también del DJ francés Simbad Stanislas, cuyas ideas, unidas al apoyo de otros músicos ingleses que estaban allí con tremenda buena onda, apoyándome… el disco quedó muy lindo. Tanto que resultó uno de los 50 discos del año.

En Estados Unidos tuvo mucha repercusión… en todo el mundo, la verdad, me abrió muchas puertas. Con “Nueva Era” viajamos desde Brasil hasta Japón y con mucho éxito. A partir de ahí Brawnswood Recordings decidió firmar un contrato de cinco años y tres discos conmigo. En esa travesía estamos ahora.

¿Cómo definirías la música que haces?

La calificaría de sincera. Y lo digo así porque a veces los jazzistas nos complicamos mucho y hacemos las cosas muy difíciles, porque “como es jazz, tiene que ser oscuro”… y lo que yo hago, si tiene dos acordes, son dos, y si tiene 200 es porque lo siento así. Me guío mucho por mis instintos y por las cosas que siento y me mueven. Eso a pesar de que tengo, claro, mis influencias de la música clásica, como base académica, de mi afro cultura, de mi música cubana, del jazz que amo y estudio, de la música brasileña, la española -uno de mis últimos descubrimientos-, la anglosajona, europea, africana…

Y hablando de influencias… ¿quiénes han sido y siguen siendo tus íconos?

Mis tres grandes músicos, cantantes, compositores cubanos son Bola de Nieve, La Lupe y Marta Valdés. Y siempre digo que mi lumbrera musical es Nina Simone, porque era una mujer que describía su época musicalmente. Siempre digo que es muy bonito cantar las canciones que todos conocen, pero Nina defendía un género desde toda una nación y todos los fenómenos que pasaban a su alrededor. Yo hago lo mismo desde mi óptica, no hago estándares, a menos que sea en una colaboración con algún amigo, en fin. Pero no en mis canciones, porque son las que me identifican, las que describen el momento histórico que estoy viviendo porque, a diferencia de Nina, que vivió una vida más triste, más convulsa, llena de guerra psicológica… yo describo mi Cuba contemporánea.

¿Tus musas más recurrentes?

Generalmente las canciones cierran ciclos en mi vida. Amorosos, sentimentales, laborales… cuando escribo una canción siento que es el final, el resumen de algo. Después de eso se me queda el alma limpia. Siento las canciones como una sanación espiritual. Y a veces hasta las sueño. En mi nuevo disco “Cubafonía” hay tres canciones que soñé de arriba abajo. A lo mejor fueron enviadas del más allá, o quizás son reflejos de lo que me estaba pasando cuando las compuse, pero siento que las llegan en el momento preciso, no las busco. Puedo estar sin sentarme en el piano meses…

Tu música ha tenido una aceptación asombrosa, tanto en Cuba como en el extranjero. Según tu percepción, ¿cuál crees que sea el ingrediente que agrada tanto al público?

Creo que a la gente le gusta ver a una persona real en escena porque eso se ha perdido bastante en el mundo, y en Cuba también. Hay un fenómeno del “artista creado” al que no me sumo. Creo que lo bonito que puede llevarse la gente de mis conciertos es que la persona que ven en escena cantando es la misma que se baja y habla con la gente, y les firma un disco y les da un abrazo, de la forma más humana del mundo y sienten por un momento que el artista ese artista es también un ser humano.

¿Tus metas?

Mi sueño en la vida es representar a mi país. No es el hecho de ser famosa ni de vender muchos discos ni comprarse una casa o un yate, aunque todo eso lo quieran todos… y yo también, por supuesto (RISAS). Cuando hablo de representar a mi país me refiero a que la gente me vea como un ejemplo a seguir. Que mi persona sirva para cambiar un poco la mentalidad a veces tan dañina de los medios y de la globalización que pone en la cabeza de la gente cosas que no son.

Por Lilien Trujillo Vitón.