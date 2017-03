Home » Noticias » Havana World Music se supera a sí mismo en cada edición

El Festival Havana World Music comenzó (23 de Marzo) en la Fábrica de Arte Cubano con una gran concurrencia de público. Allí estuvo Radio Cadena Habana y conversamos con la directora de este evento, una exclusiva para la emisora de la música cubana.

Tuve la oportunidad de estar en la primera edición de Havana World Music y recuerdo que una de las opiniones más recurrentes era lo novedoso y atractivo del festival. Ya han pasado tres años. ¿Crees que siga siendo así? Crees que el público cubano siga percibiendo Havana World Music como una propuesta diferente en el escenario musical cubano?

Pienso que sí, que es una propuesta muy diferente para el público cubano, sobre todo es una de las programaciones más amplias, aunque si la comparamos con otros festivales similares en el mundo puede que no sea la mejor, pero creo que para el público cubano sí es una de las más completas y diversas. Eso hace que la curiosidad le entre a todo el mundo y tengan que verse en la situación de elegir entre varias propuestas. Y eso lo hemos sentido desde la primera edición.

La gente confió en lo que iba a ver, o se dejó llevar por el título también, y quedaron contentos y complacidos. Este año vamos a tener muchísimo público.

Coméntame sobre los invitados de esta edición…

Esta es la edición de mayor cantidad de artistas invitados hasta el momento, nosotros hemos roto nuestros propios records… Hay cerca de 200 artistas entre cubanos y foráneos y han venido de 10 países, por lo que hemos empezado a ampliar el espectro internacional. Ya no son solo de Europa y América; sino también de áfrica, Asia, lo cual es muy importante para nosotros realmente.

¿Todos los músicos asistentes son invitados por el comité organizador del festival o hay también algunos que solicitan participar? ¿Cómo funciona?

Las convocatorias al festival las hacemos de las dos maneras. Hemos recibido muchas propuestas para asistir. A raíz de que las otras dos ediciones han quedado bien, nos envían miles de propuestas, de las cuáles seleccionamos lo que se adecue más al público, hacemos como un equilibrio entre lo que tenemos y lo que queremos mostrar y de esa forma completamos el programa.

¿Cómo se inserta la música cubana dentro de Havana World Music?

Una cosa buena que tiene la música cubana es también que, increíblemente hay mucha riqueza genérica y hay grupos muy diversos dentro del mismo país. Eso permite que uno pueda programar una gran cantidad de música cubana porque todo el mundo lo hace de una forma diferente. Hay quienes le tiran más al Rock, otros a la trova, pero también es lo bonito de la world music cubana, que es muy abierta.

¿Qué expectativas tienes con esta edición?

Esta edición he roto todas mis expectativas, y eso ya es un buen comienzo. Primero, hemos despertado el interés en la prensa, que ha acudido a nosotros pidiéndonos el programa para darle difusión, porque me parece que ya la gente cree que va a estar bien. O sea, que tienen confianza en nosotros y mañana y pasado espero un gran público. Sobre todo por eso, porque el programa es muy bueno, hay grupos muy famosos como la banda noruega Matcom y otros no tan famosos pero sí muy interesantes.

Por ejemplo…

Está Nomadic Massive que es un grupo de Canadá, formado por ocho integrantes de países diferentes y cada uno canta en su lengua, lo cual me parece genial. Ellos estarán presentándose aquí en la Fábrica de Arte hoy viernes 24 de marzo a las 10 de la noche.

Hay invitados que hacen música balcánica, provenientes de las regiones nórdicas. Hay otros de Haití, de Mali, de Túnez, árabes…

¿Qué retos crees que sigue teniendo el festival?

Lo más complicado que ha tenido el festival hasta ahora es cumplir técnicamente con los requerimientos de los artistas, es algo que nos estresa mucho porque Cuba no está preparada técnicamente para recibirlos, a esa escala. Muchos de los artistas tienen que traer parte de su equipamiento porque en Cuba no los encontramos.

También espero que podamos contribuir a que exista un poquito más de conocimiento en cuanto a la realización de eventos y festivales, o sea, a abrir puertas y generar creatividad.

Por Lilien Trujillo Vitón.