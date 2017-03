Home » Cadena Exclusiva » Mildre Hernández y la magia de sus sueños

La literatura para niños y jóvenes incrementa sus publicaciones en la Isla.La editorial Gente Nueva ha guiado en este empeño durante medio siglo a los cubanos, pero no es la única que da vida a fantasías e historias para las nuevas generaciones. Una extensa lista de autores ha hecho posible el sueño de sus libros en todos estos años.

Entre estos destaca la escritora Mildre Hernández, ganadora del Premio Casa de las Américas 2015 con su novela El niño congelado.

Ella ofreció entrevista exclusiva su obra a Radio Cadena Habana.

Sabemos que escribe desde muy joven, ¿prefiere alguna temática o género literario?

Escribo literatura infantil y juvenil desde que tenía veinte años. He realizado mucha narrativa, poesía y teatro sobre diversas temáticas. En más de dos décadas he publicado múltiples obras en varias editoriales de todo el país. Gente Nueva fue una de las que me abrió sus puertas, pero también lo han hecho las de diferentes provincias: Capiro, Ácana, Loynaz, Sed de Belleza y Oriente. Igualmente, en naciones como Canadá, Colombia, España y Costa Rica han visto la luz algunos de mis libros. Así han aparecido títulos como Diario de una vaca, Mi mamá está en la cocina y Es raro ser niña.

Varios de sus textos han sido reconocidos en distintos eventos, pero, sin dudas, el Premio Casa es uno de los más relevantes.

Realmente soy muy feliz con este lauro, aunque desde hace años he ganado otros en nuestro país como son: el Premio Abril en tres ocasiones, La Rosa Blanca, Hermanos Loynaz y fuera de Cuba obtuve mención de honor en un certamen de la Universidad de Costa Rica. El Premio Casa era algo muy deseado por mí, por ser un evento literario de mucho prestigio. Aunque me había presentado varias veces, no estaba totalmente preparada hasta ahora.

Usted ha declarado que el tema de su novela El niño congelado es el miedo, ¿es una alerta metafórica para la educación infantil?

En verdad yo fui una niña con muchos miedos inexplicablemente. Por eso siempre quise escribir sobre el tema. El título apareció de repente en mi cabeza y me dediqué a darle forma. Así me refiero a todos los temores que podemos sentir los seres humanos. Es un concepto más bien. Hago hincapié a través de mis páginas en los miedos que pueden hacernos sumisos. Esos son los peores, porque nos quitan la espiritualidad, el deseo de soñar y de hacer nuestros sueños realidad. Todo está dicho mediante una trama de aventuras y de juegos, que es muy disfrutable.

¿Mildre tiene algún nuevo proyecto?

Tengo la idea de hacer un programa para la televisión nacional. Sería un espacio didáctico y de entretenimientos para las nuevas generaciones de cubanos.

RCH, la emisora de la música cubana agradece a Mildre Hernández su especial modo de conquistarnos a través de su valiosa obra y le deseamos nuevos éxitos en cada uno de sus sueños.

Por Katia Camejo Montpeller