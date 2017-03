Home » Noticias » Guille Vilar, feliz de ser acogido por la música

El gusto musical tiene que ver con las necesidades individuales.

En el modo en que logramos satisfacerlas influyen la sensibilidad, la ética, la lógica cotidianas, y también la formación. Es por eso que somos deudores de promotores culturales como el periodista cubano Guillermo Vilar Álvarez.

Con el destacado director y realizador de programas de la radio y la televisión nacional, conocido como Guille Vilar, dialogó Radio Cadena Habana, la emisora de la música cubana. A partir de ese encuentro, surgió esta entrevista.

Es usted un ferviente admirador del grupo británico los Beatles, pero nunca ha renunciado a lo mejor de la música cubana, ¿cuándo supo que ambas pasiones no eran contradictorias?

Yo tuve la suerte de pertenecer a la generación de cubanos que a los 14 o 15 años de edad descubrió a los Beatles. Conjuntamente conocí a Silvio Rodríguez, a la Nueva Trova y a la tradicional, al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, a la desaparecida agrupación Irakere y a Leo Brouwer. Todo eso parece diferente, pero en conjunto se nombra música de culto.

¿Cuándo comenzó Guille Vilar su labor como promotor musical?

Me gradué como licenciado en Historia del Arte, me ubicaron a trabajar en la emisora nacional Radio Progreso y ahí empecé mi carrera como crítico musical.

¿Entonces no es un secreto que Radio Progreso es como su otro hogar?

Ha sido, digamos, mi cueva, mi refugio. Yo estoy en Radio Progreso y de ahí me muevo hacia otros lugares, pero siempre mi mano está puesta en esa emisora, por la que siento un cariño especial y a la que he dedicado gran parte de mi vida.

Hubo una etapa en que no eran bien vistas las personas que como usted preferían los fonogramas de los chicos de Liverpool, ¿quizás alguien lo calificó de valiente por no renunciar a escuchar esa música?

No creo que fui valiente. Simplemente hice lo que me pareció necesario y con alto nivel de entrega. Me dediqué a dar a conocer el fenómeno musical de los Beatles, como también al Movimiento de la Nueva Trova cubana. Siempre respeté y continúo respetando los aportes de cada género, sin importar su origen.

Varios programas de la radio y la televisión en nuestro país cuentan con el sello de Guille Vilar, pero creo que hay uno que lo identifica, me refiero al espacio televisivo A capella.

Ese programa ha divulgado lo mejor de la música alternativa del mundo durante más de 25 años. Eso ha sido un privilegio y he tenido la experiencia de que a cada rato personas no tan jóvenes me dicen que gracias a A capella han podido conocer lo mejor de la música rock.

En el 2015 usted recibió por su incesante trayectoria como promotor el Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, que otorga el Ministerio de Cultura.

Al recibirlo expresó que el lauro era también para los músicos cubanos que lo inspiran en su trabajo, ¿se siente más comprometido con su labor a partir de este merecido reconocimiento?

Lo que más me honra es que yo siento que ese es un premio del pueblo cubano, representado por instituciones como el Ministerio de Cultura. Por supuesto que todo reconocimiento es un estímulo y a la vez un mayor compromiso con las personas para las que uno trabaja. Yo me siento acogido por la música y a ella me debo.

Pero Guille Vilar no se detiene en sus investigaciones musicales, el libro Entre cuerdas es un ejemplo de su quehacer recogido en páginas que todos podemos leer.

¿Tiene proyectos similares?

Entre cuerdas es una recopilación de algunos de mis artículos de crítica musical, aparecidos en varias publicaciones cubanas y quiero hacer otro muy parecido a ese.

Agradecemos a Guille Vilar su contribución a la formación musical de varias generaciones de cubanos, y el tiempo que dedicó a Radio Cadena Habana.

Por Katia Camejo Montpeller.